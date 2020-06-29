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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:30

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Спортсмены Мангистау помогли оборудовать теннисный центр под провизорный стационар

Мангистауские спортсмены помогли переоборудовать теннисный центр Актау в провизорный стационар. Инициативу проявили в управлении физической культуры и спорта Мангистау при поддержке руководителей всех спортивных школ области. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото из открытых источников
Руководители спортивных школ Актау собрали средства и приобрели на них порядка 600 кусков мыла, 100 килограммов стирального порошка, 30 19-литровых бутылей воды, 200 стаканов, 200 полотенец и 200 салфеток, а также 400 рулонов туалетной бумаги. Были закуплены и отремонтированы розетки и кабели.

Спортсмены Мангистау помогли оборудовать теннисный центр под провизорный стационар


- Кроме того, в течение двух дней спортсмены принесли в теннисный центр около 130 кроватей и полок, расстелили матрацы и помогли навести порядок в центре, подготовив его полностью к приёму пациентов. Посильную помощь оказали спортивная школа «Жас батыр», теннисный центр, спортивный комплекс «Мангистау-Арена», а также Актауский городской отдел спорта, - сообщили в акимате Актау.

Напомним, в теннисном центре открыли ещё один дополнительный провизорный стационар на 150 коек. На сегодняшний день туда, по сообщению управления здравоохранения области, никого из больных пневмонией не принимают. Его открыли в качестве резерва, в случае если действующие провизорные стационары будут полностью заполнены больными. Пока, как отметили в ведомстве, действующие провизорные стационары успевают принимать больных с диагнозом «Пневмония».

Спортсмены Мангистау помогли оборудовать теннисный центр под провизорный стационар



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