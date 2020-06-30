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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:38

Просмотров: 512

Жители Актау выстраиваются в огромные очереди в аптеки

В аптеках Актау наблюдается дефицит жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков. Об этом заявляют сами фармацевты. Жителям Актау приходится выстаивать в очередях в аптеках, чтобы закупить лекарства.

Фото очевидцев
В социальных сетях жители Актау жалуются на нехватку жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков.

Жители Актау выстраиваются в огромные очереди в аптеки




На кадрах видео видно, как люди стоят в длинных очередях за медпрепаратами.



По словам фармацевтов, такие препараты как парацетамол, антивирусные лекарственные средства: ингавирин, лавомакс, гроприносин, римантадин уже давно исчезли с прилавок аптек, и когда будет новое поступление препаратов они не знают.

Ранее заместитель начальника департамента контроля качества товаров и услуг Ринат Кубатаев заявил, на этой неделе эти препараты будут доступны в региональных аптеках.



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Комментарии ( 1 )

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замакима (Посетители) Сегодня, 12:00
Ждём как слова рината исполнятся! На этой недели. Хотя было время подготовится)
 
 

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