Жители Актау выстраиваются в огромные очереди в аптеки

Фото очевидцев
В социальных сетях жители Актау жалуются на нехватку жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков.
На кадрах видео видно, как люди стоят в длинных очередях за медпрепаратами.
По словам фармацевтов, такие препараты как парацетамол, антивирусные лекарственные средства: ингавирин, лавомакс, гроприносин, римантадин уже давно исчезли с прилавок аптек, и когда будет новое поступление препаратов они не знают.
Ранее заместитель начальника департамента контроля качества товаров и услуг Ринат Кубатаев заявил, на этой неделе эти препараты будут доступны в региональных аптеках.
На кадрах видео видно, как люди стоят в длинных очередях за медпрепаратами.
По словам фармацевтов, такие препараты как парацетамол, антивирусные лекарственные средства: ингавирин, лавомакс, гроприносин, римантадин уже давно исчезли с прилавок аптек, и когда будет новое поступление препаратов они не знают.
Ранее заместитель начальника департамента контроля качества товаров и услуг Ринат Кубатаев заявил, на этой неделе эти препараты будут доступны в региональных аптеках.