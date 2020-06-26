В аптеках Актау острая нехватка жаропонижающих и противовирусных препаратов

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Жители Актау жалуются, в городских аптеках наблюдается нехватка парацетамола, аспирина, а также других жаропонижающих и противовирусных препаратов.



- Это какое-то безобразие, ни в одной аптеке невозможно найти и купить парацетамол, есть взаимозаменяемые препараты, которые стоят в три раза дороже. Во многих аптеках пропали и противовирусные таблетки, и самые ходовые антибиотики. В аптеках огромные очереди, - жалуются жители Актау.



В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области отмечают, что аналогичная ситуация дефицита лекарственных препаратов наблюдается не только а Актау, но и во всех городах Казахстана.



- По данным фармацевтических дистрибьюторов, товар стоит на границе. Как только его растоможат, и он пройдет оценку безопасности сертификации, товар будут распределять по аптекам регионов. По их прогнозам, к концу следующей недели в аптеки города поступят жаропонижающие и противовирусные препараты. На сегодняшний день также доведена информация до фармацевтов аптек, чтобы они максимально использовали взаимозаменяемые лекарственные препараты. Уже делали запрос в соседние регионы, но, к сожалению, препараты отсутствуют и у них. У нас ещё по сравнению с другими регионами обстановка более стабильная, - сказал Ринат Кубатаев, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.



По словам Рината Кубатаева, дефицит медикаментов произошёл из-за того, что люди стали массово скупать лекарства, даже если в этом нет необходимости.



Специалисты просят жителей Актау не создавать панику, не нужно закупаться про запас и заниматься самолечением. Лечиться без назначения врача нельзя.



Если же в аптеках нет прописанных вам врачом медикаментов, покупать их аналоги.