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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:04

Просмотров: 2130

В аптеках Актау острая нехватка жаропонижающих и противовирусных препаратов

Поставка лекарственных препаратов ожидается в конце следующей недели. Об этом сообщил Ринат Кубатаев, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Жители Актау жалуются, в городских аптеках наблюдается нехватка парацетамола, аспирина, а также других жаропонижающих и противовирусных препаратов.

- Это какое-то безобразие, ни в одной аптеке невозможно найти и купить парацетамол, есть  взаимозаменяемые препараты, которые стоят в три раза дороже. Во многих аптеках пропали и противовирусные таблетки, и самые ходовые антибиотики. В аптеках огромные очереди, - жалуются жители Актау.

В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области отмечают, что аналогичная ситуация дефицита лекарственных препаратов наблюдается не только а Актау, но и во всех городах Казахстана.

- По данным фармацевтических дистрибьюторов, товар стоит на границе. Как только его растоможат, и он пройдет оценку безопасности сертификации, товар будут распределять по аптекам регионов. По их прогнозам, к концу следующей недели в аптеки города поступят жаропонижающие и противовирусные препараты. На сегодняшний день также доведена информация до фармацевтов аптек, чтобы они максимально использовали взаимозаменяемые лекарственные препараты. Уже делали запрос в соседние регионы, но, к сожалению, препараты отсутствуют и у них. У нас ещё по сравнению с другими регионами обстановка более стабильная, - сказал Ринат Кубатаев, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

По словам Рината Кубатаева, дефицит медикаментов произошёл из-за того, что люди стали массово скупать лекарства, даже если в этом нет необходимости.

Специалисты просят жителей Актау не создавать панику, не нужно закупаться про запас и заниматься самолечением. Лечиться без назначения врача нельзя.

Если же в аптеках нет прописанных вам врачом медикаментов, покупать их аналоги.



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Комментарии ( 8 )

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  • Expert
 J.Murat (Посетители) Сегодня, 22:16
Парацетамол - очень опасное лекарство. Бесконтрольный прием может привести к острому отравлению и воспалению печени(фульминантный парацетамоловый гепатит). Отсутствие в аптеках этих и других лекарств очень настораживает. Их надо только по рекомендации врачей принимать. А то незнающие может горстями пьют эти лекарства от боязни коронавируса.
 
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  • синдбад
  • Expert
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 20:43
С2Н5ОН вам в помощь, перестаньте уже плясать под дудочки крысолов, соблюдайте элементарные правила гигиены, праздно не шатайтесь, переждите по возможности этот год дома и будет вам счастье!

На медицину и в добрые времена надежды мало было, а сейчас только помереть помогут скорей, берегите себя
 
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  • синдбад
  • Expert
 DiDa (Посетители) Сегодня, 20:13
Сами создали эту суматоху роликом из больницы, что люди лежат в коридорах, мест не хватает и т.д. и т.п., а теперь говорите не создавать панику. Чиновники чего хотели того и добились!!! Хотели "устрашить" народ и посеять "смуту" в народе, так это у вас получилось, даже с "отличием". Ни один профессиональный медик не может толком объяснить, в чем причина пневмонии. Всех у кого температура, приписывают под COVID-19, а на самом деле так ни кто не может объяснить. Пневмония бактериальная или вирусная? Если вирусная, то почему противовирусные препараты не помогают, а если бактериальная, то нафиг не надо покупать противовирусные препараты, а попить лучше антибактериальные препараты. Ведь, никто же не объясняет, а простой народ как мы не разбираемся в этом, и тупо бежим в аптеки. Проку ноль, от этих лекарств. Как вирус может превратиться в бактерию???
 
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  • Леська
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  • bake
  • Bass66
  • Expert
 Dikaj (Посетители) Сегодня, 19:45
Не заниматься самолечением ? Врач назначила по телефону противовирусные которых нет и парацетамол которого тоже нет, побольше пить и брызгать нос . И как вы хотите что бы небыло осложнений в виде вирусных пневмоний , конечно они будут!!! В Казахстане вообще существует протокол лечения при подозрении COVID? У кого не посмотрю, назначают кто во что горазд .. да ещё и нет необходимого . Вот и получаем переполненные больницы с осложнениями .
 
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  • ЁмоЁ
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  • Леська
  • almaty2018
  • kolu411
  • Expert
  • Банкир
 camel (Посетители) Сегодня, 19:37
Упаковка аспирина 0,5г*10т стоит 50 тенге. Та же самая ацетилсалициловая кислота под названием Упсарин 0,5г*16т = 1250 тенге. В 15 раз дороже. Сегодня его тоже нет. Главный санитарный врач "крутой" - в своих постановлениях дает указание акимам, полиции: "Закрыть! Запретить!". А дать указание аптекам обеспечить парацетамолом и аспирином? Кишка тонка?

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 19:33
Да там к стенке надо ставить за этот саботаж,на границе таможня не пропускает,это что значит? В этой стране не бардак,здесь полный хаос,созданный чиновниками на всех уровнях,я не знаю где КНБ,но мне кажется их нет вообще в природе. Всех разогнать и люстрировать.
 
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 Riddik (Посетители) Сегодня, 19:17
Целыми днями в СМИ твердят вирус, карантин, самоизоляция, больницы переполнены, сложная обстановка, границы закрыты. Сами создают нервозную обстановку и как следствие панику у населения, народ столько раз обманывали что он уже не верит ни кому, вот и скупает в прок и на всякий случай. 4 месяца ни какого позитива в СМИ, грустно все это.
 
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 vaterloo (Посетители) Сегодня, 18:46
А где отечественные фарм заводы!? Или у нас действует принцип Оси Бендера? Заграница нам поможет!!!
 
 

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