ТОО «Тенгизшевройл» объявил о вынужденной временной приостановке определённых работ

В социальных сетях жители Актау стали распространять приказ «Об объявлении простоя» в компании ТОО «Тенгизшевройл».В пресс-службе компании сообщили, что в рамках противодействия глобальной пандемии COVID-19 ТШО временно приостановил некоторые некритичные проекты.- Работники ТШО, задействованные на временно приостановленных проектах, будут получать заработную плату согласно условиям коллективного договора и в соответствии с требованиями трудового законодательства РК. На сегодняшний день данный приказ затрагивает около восьми процентов от общей штатной численности ТОО «Тенгизшевройл», - рассказали в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл».По данным пресс-службы, в настоящее время производственная деятельность ТШО по-прежнему осуществляется без перебоев.- Показатель хода выполнения проекта ПБР-ПУУД составляет 77 процентов, и мы предпринимаем действия, направленные на безопасное выполнение основных работ «критического пути» реализации проекта. Хотелось бы ещё раз напомнить, что нашими основными приоритетами являются защита здоровья и безопасности нашего персонала, - отметили в ТШО.