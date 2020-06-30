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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:34

Просмотров: 5986

ТОО «Тенгизшевройл» объявил о вынужденной временной приостановке определённых работ

ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) подтверждает, что распространяемый в социальных сетях приказ «Об объявлении простоя» является действительным и распространяется на работников ТШО. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото informburo.kz
В социальных сетях жители Актау стали распространять приказ «Об объявлении простоя» в компании ТОО «Тенгизшевройл».

ТОО «Тенгизшевройл» объявил о вынужденной временной приостановке определённых работ


В пресс-службе компании сообщили, что в рамках противодействия глобальной пандемии COVID-19 ТШО временно приостановил некоторые некритичные проекты.

- Работники ТШО, задействованные на временно приостановленных проектах, будут получать заработную плату согласно условиям коллективного договора и в соответствии с требованиями трудового законодательства РК. На сегодняшний день данный приказ затрагивает около восьми процентов от общей штатной численности ТОО «Тенгизшевройл», - рассказали в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл».

По данным пресс-службы, в настоящее время производственная деятельность ТШО по-прежнему осуществляется без перебоев.

- Показатель хода выполнения проекта ПБР-ПУУД составляет 77 процентов, и мы предпринимаем действия, направленные на безопасное выполнение основных работ «критического пути» реализации проекта. Хотелось бы ещё раз напомнить, что нашими основными приоритетами являются защита здоровья и безопасности нашего персонала, - отметили в ТШО.



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Комментарии ( 4 )

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makenych (Посетители) Сегодня, 00:09
Multiverse,
Подумай хорошо, может ли твоя работа обойтись без тебя?
Вот и я думаю что может и они так думают те о которых ты пишешь
 
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Multiverse (Посетители) Вчера, 23:29
Цитата: makenych
давно писали что это и есть цель всего этого беспредела чтобы развалить все что есть

Чей конкретно беспредел, кто заинтересован то:
1 жидо-масоны
2 рептилоиды
3 инопланетяне
4 гейропейцы
5 хто его знает ещё кто-то (сокращено х.з.)
?!

Хочется уточнить, как адекватные люди должны воспринимать информацию о т.н. "безсимптомных". Это по сути т.н. "суперраспространители" , когда он сам пока не паникует и при этом "одаривает" чудом чудесным окружающих chih ...
 
-2
  • синдбад
  • Multiverse
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Freeman81
  • rastolkuy
 makenych (Посетители) Вчера, 22:25
Объясни какой смысл в остановке производства если большая часть безсимптомные по заявлениям самого Минздрава. Есть человек с осложнением, отправляйте в учреждение, лечите.
А так тебе непонятливому давно писали что это и есть цель всего этого беспредела чтобы развалить все что есть. Или ты и правду считаешь что кто то заботится о твоём здоровье?
 
-1
  • Freeman81
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • rastolkuy
  • синдбад
  • Барабашка
 Multiverse (Посетители) Вчера, 21:25
Отрицатели, будьте любезны пожалуйста, ответьте ? Как по вашей логике коррелируется отсутствие опасности и то когда производства останавливают, какая в этом выгода для "неких тайных сил"* ?
*Некие тайные силы, которые располагают вирусный психоз по всей планете
 
 

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