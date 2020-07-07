Персидский ковёр-2: Житель Акшукура возмутился качеством нового асфальта

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Автор видеоролика возмущён качеством работы асфальтоукладчиков. Такой же асфальт, по его словам, на отремонтированном участке в селе Баянды. По краям лишь присыпали «пухляком».
Напомним, ранее жители села Баянды в Мунайлинском районе раскритиковали новый асфальт на дорогах.
Эту тему сразу же подхватил известный казахстанский вайнер Айдар Каримбаев, сняв юмористический ролик о дорогах в посёлке Баянды.
Позже власти взяли пробы «персидских ковров».
Напомним, ранее жители села Баянды в Мунайлинском районе раскритиковали новый асфальт на дорогах.
Эту тему сразу же подхватил известный казахстанский вайнер Айдар Каримбаев, сняв юмористический ролик о дорогах в посёлке Баянды.
Позже власти взяли пробы «персидских ковров».