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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:51

Просмотров: 1353

Персидский ковёр-2: Житель Акшукура возмутился качеством нового асфальта

Ситуация с некачественной укладкой асфальта в селе Баянды Мунайлинского района повторилась и в селе Акшукур. Местный житель запечатлел результаты работы подрядной организации.

Кадр видео
Автор видеоролика возмущён качеством работы асфальтоукладчиков. Такой же асфальт, по его словам, на отремонтированном участке в селе Баянды. По краям лишь присыпали «пухляком».



Напомним, ранее жители села Баянды в Мунайлинском районе раскритиковали новый асфальт на дорогах.

Эту тему сразу же подхватил известный казахстанский вайнер Айдар Каримбаев, сняв юмористический ролик о дорогах в посёлке Баянды.

Позже власти взяли пробы «персидских ковров».



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Комментарии ( 6 )

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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 14:14
Когда уже кто нибудь из воротничков начнет использовать эти фото и видео для того, чтобы спихнуть вышестоящего с кресла-кормушки, кардинально ситуацию это не улучшит, но хотя бы глаза и уши у прокуроров-дгд откроются хоть ненадолго
 
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Земляк (Посетители) Сегодня, 14:07
Цитата: Daulet201999
объем давать туркам

тендер выигрывает тот кто больше откатов дает! Турки на это не пойдут
 
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  • Empro
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 14:03
Надо объем давать туркам, они строят по технологии
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 13:48
Цитата: HiWatch
Это все знают, кроме прокуроров, КНБ и Антикоррупционной службы

они в 1 очередь знают что да как...
 
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  • Daulet201999
  • Maximus
  • ЁмоЁ
 Земляк (Посетители) Сегодня, 13:31
Цитата: HiWatch
, всегда можно откупится,
Гнилая система в прогнившем Государстве. С такой системой будущего нет
 
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HiWatch (Посетители) Сегодня, 13:18
ну это работа подчинённых Акима Мангистауской области. Все строительные организации платят....куда и кому надо за тендеры 10% и 5% за подписание актов выполненных работ. Это все знают, кроме прокуроров, КНБ и Антикоррупционной службы,Вот такое моё оценочное суждение. С одной стороны это хорошо для предпринимателей и чиновников, всегда можно откупится, но с другой стороны они же сами ездят по этим "дорогам". Патриотизма НОЛЬ!
 
 

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