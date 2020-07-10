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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 3508

Azattyq Rýhy: Акимат Мангистауской области планирует потратить 132 миллиона тенге на аренду авто

Медики Мангистауской области собирают средства на жизненно необходимое медицинское оборудование, а чиновники региона арендуют автомобили на 132 миллиона тенге. Об этом и других бюджетных статьях расходов в материале Azattyq Rýhy.

Иллюстративное фото с сайта olx.kz
Врач-терапевт актауского провизорного стационара Индира Атажанова 23 июня бросила клич в социальных сетях с просьбой помочь в приобретении кислородных концентраторов для пациентов.

Как рассказала в интервью Azattyq Rýhy Индира Атажанова, она просто не могла сидеть сложа руки и наблюдать, как люди умирают.

В итоге собранного 1 миллиона 700 тысяч хватило на покупку несколько жизненно важных аппаратов. Правда, их было бы больше, если бы поставщики не завысили цены.

- Деньги собрали – 1 миллион 700 тысяч. Этих денег хватило на три концентратора и три пульсоксиметра. Ранее, если концентраторы стоили где-то 200 тысяч, то сейчас мы каждую единицу покупали по 528 тысяч. Пульсоксиметры стоили 30 с лишним тысяч, сейчас их продают по 60 тысяч. Концентраторы занимаются оксигентерапией, то есть кислородотерапией. Так как все пациенты с пневмонией, они кислородозависимы. Мы их подключаем к этим концентраторам. А пульсоксиметры – это аппараты, которые как раз проверяют сатурацию легких. Весь Казахстан собирал деньги. Люди прямо подписывали платежи: «Атырау с вами», «Алматы с вами», «Костанай с вами» и так далее. Я удивилась отклику, тому, как люди хотят помочь. Со всех регионов писали, – подытожила Индира Атажанова.

Чиновники региона продолжают осваивать по плану бюджет на следующие нужды. Например, аренду машин для сотрудников акимата.

Azattyq Rýhy: Акимат Мангистауской области планирует потратить 132 миллиона тенге на аренду авто


Чтобы арендовать 70 машин для работников акимата Мангистауской области всего на четыре месяца, понадобилось 132 миллиона тенге.

Часть машин должна быть с водителями. Такое требование они предъявили единственному поставщику – ТОО «НефтеГазСтройПоставка».

Эта же компания, кстати, даст машины в аренду департаменту полиции Мангистауской области.

Azattyq Rýhy: Акимат Мангистауской области планирует потратить 132 миллиона тенге на аренду авто


Местной полиции понадобилось арендовать машины с водителями и без - на 314 миллионов тенге. Сколько авто им нужно – в технической спецификации не указано. Тендер провели из одного источника, не дав другим компаниям поучаствовать в конкурсе.

Помимо этого акимат заключил договор на поставку бензина для полиции на 268 миллионов тенге, а 29 июня закончился прием заявок от поставщиков на техническое обслуживание и ремонт авто. На это департамент полиции готов потратить 286 миллионов тенге. На объявление откликнулись три компании, специалисты сейчас рассматривают их заявки.

Azattyq Rýhy: Акимат Мангистауской области планирует потратить 132 миллиона тенге на аренду авто


Не менее внушительными выглядят расходы на информационную политику. Например, сюжеты по телевидению обойдутся налогоплательщикам в 116 миллионов тенге.

Azattyq Rýhy: Акимат Мангистауской области планирует потратить 132 миллиона тенге на аренду авто


За публикации в печатных СМИ потратят еще 203 миллиона тенге из денег налогоплательщиков.

Azattyq Rýhy: Акимат Мангистауской области планирует потратить 132 миллиона тенге на аренду авто


В марте акимат Мангистауской области планировал провести мероприятия по пропаганде здорового образа жизни на 109 миллионов тенге. Однако грянул COVID-19 и все массовые акции отменили. Тогда чиновники области отменили и тендер на ЗОЖ. Однако в середине июня объявление вновь появилось на портале госзакупок. На него откликнулись два поставщика, сейчас идет прием дополнительных заявок от них.



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Комментарии ( 9 )

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None None (Посетители) Сегодня, 18:56
Это обычная схема отмывании денег. Они выкупают по остаточной стоимости авто и потом же сами себе сдают в аренду.
 
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  • DAD
 ssnaktau (Посетители) Сегодня, 18:42
Мне интересно а на мажалис на одобрение выносился бюджет?Если да..то как слуги народа могли пропустить такие расходы?А потом говорим кризис,дефицит бюджета,начинаем искать как бы и чем бы доходы народа обложить
 
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  • ssnaktau
  • Ну Ну
  • DAD
  • mer
  • makovka
 Sensation (Посетители) Сегодня, 18:36
Вот это и есть неоправданная растрата бюджета с лоббированием интересов одного поставщика, который им всем известен, тем более в такой трудный период для области
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Sensation
  • DAD
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:23
Что на это скажет Трумов и его защитники?
 
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  • Sensation
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  • DAD
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:21
Чтобы арендовать 70 машин для работников акимата Мангистауской области всего на четыре месяца, понадобилось 132 миллиона тенге.
Что?????
Это вообще для чего. Для своих ж-п они конечно не мелочаться.
 
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  • Нурекен
  • zhanino
  • Сергей Владимиров
  • tolk
  • DAD
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 17:14
вот и всё отношение таких планировщиков к простому народу... podzatylnik
 
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  • Космос
  • watlow
  • Ну Ну
  • Нурекен
  • montgomery
  • Сергей Владимиров
  • tolk
  • DAD
 makovka (Посетители) Сегодня, 16:54
Это всё как салют 6 июля.
И потом, они же покупают машины, водители в штате у них. Какая аренда? Для кого? Пусть на своих личных авто ездят и за свой счет заправляют. Люди же делают тесты и пцр за свой счет, лекарства покупают по ценам в 5-6 раз завышенным! Вот пусть и они все за свой счет делают дормоеды!

Как это всё достало! Это уже даже не дно, это еще ниже...
 
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  • Ну Ну
  • Нурекен
  • Сергей Владимиров
  • tolk
  • DAD
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 16:45
Вот они деньги народа. Зачем Акимату арендовать машины, когда на эти деньги можно купить в собственность?
 
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  • Нурекен
  • montgomery
  • Сергей Владимиров
  • tolk
  • DAD
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:25
Коронавирус, при всей его негативности, еще и очень хорошая школа для управленцев.
Время покажет на что они способны.
Первые результаты показывают, что с этим получается не очень...
Попутно предлагаю LADE не закрывать комментарии к злободневным статьям.
Народ всегда мудрее властей.
Не зря же говорят, что одна голова хороша, а две (тем более сотни) - лучше.
 
 

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