Azattyq Rýhy: Акимат Мангистауской области планирует потратить 132 миллиона тенге на аренду авто

Иллюстративное фото с сайта olx.kz
Врач-терапевт актауского провизорного стационара Индира Атажанова 23 июня бросила клич в социальных сетях с просьбой помочь в приобретении кислородных концентраторов для пациентов.
Как рассказала в интервью Azattyq Rýhy Индира Атажанова, она просто не могла сидеть сложа руки и наблюдать, как люди умирают.
В итоге собранного 1 миллиона 700 тысяч хватило на покупку несколько жизненно важных аппаратов. Правда, их было бы больше, если бы поставщики не завысили цены.
- Деньги собрали – 1 миллион 700 тысяч. Этих денег хватило на три концентратора и три пульсоксиметра. Ранее, если концентраторы стоили где-то 200 тысяч, то сейчас мы каждую единицу покупали по 528 тысяч. Пульсоксиметры стоили 30 с лишним тысяч, сейчас их продают по 60 тысяч. Концентраторы занимаются оксигентерапией, то есть кислородотерапией. Так как все пациенты с пневмонией, они кислородозависимы. Мы их подключаем к этим концентраторам. А пульсоксиметры – это аппараты, которые как раз проверяют сатурацию легких. Весь Казахстан собирал деньги. Люди прямо подписывали платежи: «Атырау с вами», «Алматы с вами», «Костанай с вами» и так далее. Я удивилась отклику, тому, как люди хотят помочь. Со всех регионов писали, – подытожила Индира Атажанова.
Чиновники региона продолжают осваивать по плану бюджет на следующие нужды. Например, аренду машин для сотрудников акимата.
Чтобы арендовать 70 машин для работников акимата Мангистауской области всего на четыре месяца, понадобилось 132 миллиона тенге.
Часть машин должна быть с водителями. Такое требование они предъявили единственному поставщику – ТОО «НефтеГазСтройПоставка».
Эта же компания, кстати, даст машины в аренду департаменту полиции Мангистауской области.
Местной полиции понадобилось арендовать машины с водителями и без - на 314 миллионов тенге. Сколько авто им нужно – в технической спецификации не указано. Тендер провели из одного источника, не дав другим компаниям поучаствовать в конкурсе.
Помимо этого акимат заключил договор на поставку бензина для полиции на 268 миллионов тенге, а 29 июня закончился прием заявок от поставщиков на техническое обслуживание и ремонт авто. На это департамент полиции готов потратить 286 миллионов тенге. На объявление откликнулись три компании, специалисты сейчас рассматривают их заявки.
Не менее внушительными выглядят расходы на информационную политику. Например, сюжеты по телевидению обойдутся налогоплательщикам в 116 миллионов тенге.
За публикации в печатных СМИ потратят еще 203 миллиона тенге из денег налогоплательщиков.
В марте акимат Мангистауской области планировал провести мероприятия по пропаганде здорового образа жизни на 109 миллионов тенге. Однако грянул COVID-19 и все массовые акции отменили. Тогда чиновники области отменили и тендер на ЗОЖ. Однако в середине июня объявление вновь появилось на портале госзакупок. На него откликнулись два поставщика, сейчас идет прием дополнительных заявок от них.
Как рассказала в интервью Azattyq Rýhy Индира Атажанова, она просто не могла сидеть сложа руки и наблюдать, как люди умирают.
В итоге собранного 1 миллиона 700 тысяч хватило на покупку несколько жизненно важных аппаратов. Правда, их было бы больше, если бы поставщики не завысили цены.
- Деньги собрали – 1 миллион 700 тысяч. Этих денег хватило на три концентратора и три пульсоксиметра. Ранее, если концентраторы стоили где-то 200 тысяч, то сейчас мы каждую единицу покупали по 528 тысяч. Пульсоксиметры стоили 30 с лишним тысяч, сейчас их продают по 60 тысяч. Концентраторы занимаются оксигентерапией, то есть кислородотерапией. Так как все пациенты с пневмонией, они кислородозависимы. Мы их подключаем к этим концентраторам. А пульсоксиметры – это аппараты, которые как раз проверяют сатурацию легких. Весь Казахстан собирал деньги. Люди прямо подписывали платежи: «Атырау с вами», «Алматы с вами», «Костанай с вами» и так далее. Я удивилась отклику, тому, как люди хотят помочь. Со всех регионов писали, – подытожила Индира Атажанова.
Чиновники региона продолжают осваивать по плану бюджет на следующие нужды. Например, аренду машин для сотрудников акимата.
Чтобы арендовать 70 машин для работников акимата Мангистауской области всего на четыре месяца, понадобилось 132 миллиона тенге.
Часть машин должна быть с водителями. Такое требование они предъявили единственному поставщику – ТОО «НефтеГазСтройПоставка».
Эта же компания, кстати, даст машины в аренду департаменту полиции Мангистауской области.
Местной полиции понадобилось арендовать машины с водителями и без - на 314 миллионов тенге. Сколько авто им нужно – в технической спецификации не указано. Тендер провели из одного источника, не дав другим компаниям поучаствовать в конкурсе.
Помимо этого акимат заключил договор на поставку бензина для полиции на 268 миллионов тенге, а 29 июня закончился прием заявок от поставщиков на техническое обслуживание и ремонт авто. На это департамент полиции готов потратить 286 миллионов тенге. На объявление откликнулись три компании, специалисты сейчас рассматривают их заявки.
Не менее внушительными выглядят расходы на информационную политику. Например, сюжеты по телевидению обойдутся налогоплательщикам в 116 миллионов тенге.
За публикации в печатных СМИ потратят еще 203 миллиона тенге из денег налогоплательщиков.
В марте акимат Мангистауской области планировал провести мероприятия по пропаганде здорового образа жизни на 109 миллионов тенге. Однако грянул COVID-19 и все массовые акции отменили. Тогда чиновники области отменили и тендер на ЗОЖ. Однако в середине июня объявление вновь появилось на портале госзакупок. На него откликнулись два поставщика, сейчас идет прием дополнительных заявок от них.