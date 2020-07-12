72 новых случая COVID-19 выявили в Мангистау

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По состоянию на 12 июля COVID-19 подтвердился у 72 человек, и в настоящее время число заражённых составляет 1942 случая.



Также за ближайшие сутки выявлены 67 бессимптомных носителей коронавируса.



От коронавирусной инфекции за сутки вылечились 19 пациентов. Всего по Мангистау за время пандемии выздоровели 1202 человека.