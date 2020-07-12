Деревья возле рынка в Актау полностью выкорчевали

Изначально зелёные насаждения укоротили

- Несмотря на это индивидуальный предприниматель самостоятельно укоротил несколько деревьев. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 505 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов). На него наложен штраф в размере 20 месячных расчётных показателей. Ведётся работа по определению размера ущерба уничтоженных деревьев, - отметили в акимате.

На данный момент деревьев нет