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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Просмотров: 2484

Деревья возле рынка в Актау полностью выкорчевали

Местные жители уже возмущались вырубкой живых зелёных насаждений по периметру рынка в 24 микрорайоне. По факту необоснованной обрезки деревьев акимат начал проверку. Но не прошло и месяца, как всю территорию сравняли с землёй и уже подготовили для укладки тротуарной плитки.

Фото автора
Ещё в конце июня жители Актау возмутились уничтожением части живых зелёных насаждений по периметру рынка в 24 микрорайоне.

Деревья возле рынка в Актау полностью выкорчевали

Изначально зелёные насаждения укоротили


Как заявили в акимате, владелец рынка ранее обращался с просьбой обрезать деревья, но ему было отказано.

- Несмотря на это индивидуальный предприниматель самостоятельно укоротил несколько деревьев. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 505 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов). На него наложен штраф в размере 20 месячных расчётных показателей. Ведётся работа по определению размера ущерба уничтоженных деревьев, - отметили в акимате.


Но, как выясняется в настоящий момент, на 12 июля, укороченные деревья были полностью выкорчеваны.

Деревья возле рынка в Актау полностью выкорчевали

На данный момент деревьев нет


Подготовлен участок для укладки тротуарной плитки.




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Комментарии ( 9 )

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бобер (Посетители) Сегодня, 17:22
Народ, а чего собственно вы так возбудились? Акимат город засушил, никто ведь с пикетами не выходит, потрепались здесь и хватит. Скоро пальмы пластиковые закупят на весь город, поливать не нужно, бутилируй питьевую воду, да греби бабло...

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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Рома (Посетители) Сегодня, 17:04
Возможно же обкладывать тротуарной плиткой вокруг деревца, как показано на картинках ниже.
Это красиво, эстетично, самое главное - деревья останутся в живых и подарят тенёчек людям.

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montgomery (Посетители) Сегодня, 16:51
А почему не называете имя "героя"?
Это что, тайна? Закрытая информация?
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:49
Вот и всё - * i love aktau* .
 
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  • hapiness
  • Рома
  • Кинст
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 16:32
Рынок снесите, акимат, как ответное действие, и разбейте там сквер, слабо?!
 
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  • Ingul
  • DAD
 Кинст (Посетители) Сегодня, 16:30
Лишний раз показывает отношение нашего акимата и отдельных жителей к своему городу
 
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glu-info (Посетители) Сегодня, 16:16
Цитата: Empro
Может новые посадит?
Ага,как и акимат...пластиковые пальмы...
 
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 vbykov (Посетители) Сегодня, 16:16
Собственно, а чему удивляться?
 
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 Pear (Посетители) Сегодня, 15:53
Штрафы смешные, вот и не напугался
 
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  • Брюнетка
 Guz (Посетители) Сегодня, 15:48
Варвары сломать,уничтожить,выкорчевать,украсть это по нашему,вернее по вашему. Вандалы.
 
 

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