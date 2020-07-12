Деревья возле рынка в Актау полностью выкорчевали

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Ещё в конце июня жители Актау возмутились уничтожением части живых зелёных насаждений по периметру рынка в 24 микрорайоне.
Как заявили в акимате, владелец рынка ранее обращался с просьбой обрезать деревья, но ему было отказано.
Но, как выясняется в настоящий момент, на 12 июля, укороченные деревья были полностью выкорчеваны.
Подготовлен участок для укладки тротуарной плитки.
Изначально зелёные насаждения укоротили
Как заявили в акимате, владелец рынка ранее обращался с просьбой обрезать деревья, но ему было отказано.
- Несмотря на это индивидуальный предприниматель самостоятельно укоротил несколько деревьев. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 505 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов). На него наложен штраф в размере 20 месячных расчётных показателей. Ведётся работа по определению размера ущерба уничтоженных деревьев, - отметили в акимате.
Но, как выясняется в настоящий момент, на 12 июля, укороченные деревья были полностью выкорчеваны.
На данный момент деревьев нет
Подготовлен участок для укладки тротуарной плитки.