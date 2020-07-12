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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:28

Просмотров: 1081

Преступники вырвали шланг: Жильцы дома в Актау остались без газа

Жители дома №40 в 6 микрорайоне, где двое неизвестных угрожали женщине расправой в съёмной квартире, уже второй день находятся без газа.

Фото жительницы дома №40 Юлии
Напомним, инцидент, произошёл ночью 11 июля. В полицию поступило сообщение о нарушении тишины. Прибывшие полицейские выяснили, что двое неизвестных пьяных мужчин насильно удерживали женщину в съёмной квартире. Правоохранителям после переговоров удалось вызволить девушку из плена. Злоумышленников доставили в управление полиции города. По данному факту проводится досудебное расследование.

Как сообщили жильцы дома, после прибытия полиции преступники стали выдвигать свои требования. Позже злоумышленники оторвали газовый шланг и угрожали отравить женщину и взорвать многоэтажный дом.

Жителей дома в срочном порядке эвакуировали. На место прибыли сотрудники аварийной газовой службы, которые отключили газ во всём доме.

- У кого-то из соседей нашёлся ключ от этой квартиры, так как она была съёмная. Обманным путём полицейским удалось открыть её и проникнуть внутрь, - рассказала жительница дома Юлия.


Люди пробыли на улице до 06:00.

Жители дома возмущены тем, что с 11 июля подача газа так и не возобновлена.

- С 11 июля газа до сих пор нет. Вчера приходил газовщик и проверял, чтобы во всех квартирах были закрыты краники. На вопрос когда подключат, он ответил неизвестно. Сегодня дозвонились до аварийной газовой службы «104» где нам сообщили, что подключением должны заниматься специалисты расчетного центра коммунальных услуг (РЦКУ), но они, якобы, на карантине. Завтра будем биться дальше. В доме 63 квартиры, а это более 100 человек. У кого-то дети и старики, которых нужно кормить. Поверьте, это не просто, - возмутилась Юлия.



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Комментарии ( 4 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 21:36
Не а че за мужики, почему вообще они так сделали. Чтоб аж весь дом спалить и отравить женщину. Что они вообще хотят. За такое наверное не малый срок им должен быть.
 
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  • Ну Ну
  • Neo_85
 Рома (Посетители) Сегодня, 21:04
У этой сомнительной конторки под названием "РЦКУ", не всё так гладко, как может показаться на первый взгляд.
Все помнят, как ежегодно газовщики приходили в квартиры и проводили техническое обслуживание (далее-ТО) газовых плит и обмазку вентилей. Когда всё это передали этой конторке, они сначала увеличили ТО до двух лет, а затем и вовсе перестали проводит ТО. Теперь только сами граждане должны оставлять заявку и только тогда они приходят. Однако не все граждане бывают сознательными и образованными. Как бы не случилась беда, там, где не провели планового ТО..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 slavik (Посетители) Сегодня, 20:42
Очередное наплевательское отношение к гражданам.Какой карантин?Службы жизнеобеспечения должны работать.Коллективный иск в суд подайте на них с возмещением ущерба.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Pear
  • Леська
  • Сергей Владимиров
  • alixah
 бобер (Посетители) Сегодня, 20:36
Все как всегда........

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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