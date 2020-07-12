Преступники вырвали шланг: Жильцы дома в Актау остались без газа

Фото жительницы дома №40 Юлии
Напомним, инцидент, произошёл ночью 11 июля. В полицию поступило сообщение о нарушении тишины. Прибывшие полицейские выяснили, что двое неизвестных пьяных мужчин насильно удерживали женщину в съёмной квартире. Правоохранителям после переговоров удалось вызволить девушку из плена. Злоумышленников доставили в управление полиции города. По данному факту проводится досудебное расследование.
Как сообщили жильцы дома, после прибытия полиции преступники стали выдвигать свои требования. Позже злоумышленники оторвали газовый шланг и угрожали отравить женщину и взорвать многоэтажный дом.
Жителей дома в срочном порядке эвакуировали. На место прибыли сотрудники аварийной газовой службы, которые отключили газ во всём доме.
Люди пробыли на улице до 06:00.
Жители дома возмущены тем, что с 11 июля подача газа так и не возобновлена.
Как сообщили жильцы дома, после прибытия полиции преступники стали выдвигать свои требования. Позже злоумышленники оторвали газовый шланг и угрожали отравить женщину и взорвать многоэтажный дом.
Жителей дома в срочном порядке эвакуировали. На место прибыли сотрудники аварийной газовой службы, которые отключили газ во всём доме.
- У кого-то из соседей нашёлся ключ от этой квартиры, так как она была съёмная. Обманным путём полицейским удалось открыть её и проникнуть внутрь, - рассказала жительница дома Юлия.
Люди пробыли на улице до 06:00.
Жители дома возмущены тем, что с 11 июля подача газа так и не возобновлена.
- С 11 июля газа до сих пор нет. Вчера приходил газовщик и проверял, чтобы во всех квартирах были закрыты краники. На вопрос когда подключат, он ответил неизвестно. Сегодня дозвонились до аварийной газовой службы «104» где нам сообщили, что подключением должны заниматься специалисты расчетного центра коммунальных услуг (РЦКУ), но они, якобы, на карантине. Завтра будем биться дальше. В доме 63 квартиры, а это более 100 человек. У кого-то дети и старики, которых нужно кормить. Поверьте, это не просто, - возмутилась Юлия.