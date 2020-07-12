Преступники вырвали шланг: Жильцы дома в Актау остались без газа

- У кого-то из соседей нашёлся ключ от этой квартиры, так как она была съёмная. Обманным путём полицейским удалось открыть её и проникнуть внутрь, - рассказала жительница дома Юлия.

- С 11 июля газа до сих пор нет. Вчера приходил газовщик и проверял, чтобы во всех квартирах были закрыты краники. На вопрос когда подключат, он ответил неизвестно. Сегодня дозвонились до аварийной газовой службы «104» где нам сообщили, что подключением должны заниматься специалисты расчетного центра коммунальных услуг (РЦКУ), но они, якобы, на карантине. Завтра будем биться дальше. В доме 63 квартиры, а это более 100 человек. У кого-то дети и старики, которых нужно кормить. Поверьте, это не просто, - возмутилась Юлия.