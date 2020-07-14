Здесь будет город-степь! Советник по озеленению Актау пообещал контролировать полив засохшей клумбы

Коллаж из фотографий пользователей Сети
В рубрике «Народные новости» опубликовали фотографии высохших клумб на аллее геологоразведчиков. Горожан возмутило то, что даже на таком маленьком участке земли власти не способны организовать соответствующий уход за зелеными насаждениями.
- Полив уже начался, зелень появилась. Там теперь новые саженцы. Кто высаживал растения, какие удобрения применялись - я не в курсе. Но полив начался. Мы отреагировали на жалобу, людей туда прикрепили, теперь этот вопрос будет на нашем контроле, - отметил Абай Кожабаев.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау появилась аллея геологоразведчиков. Автором идеи стал заслуженный буровик Бейсенбай Бисенгалиев. Заказчиком выступило Казахстанское общество геологов-нефтяников.
- Полив уже начался, зелень появилась. Там теперь новые саженцы. Кто высаживал растения, какие удобрения применялись - я не в курсе. Но полив начался. Мы отреагировали на жалобу, людей туда прикрепили, теперь этот вопрос будет на нашем контроле, - отметил Абай Кожабаев.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау появилась аллея геологоразведчиков. Автором идеи стал заслуженный буровик Бейсенбай Бисенгалиев. Заказчиком выступило Казахстанское общество геологов-нефтяников.