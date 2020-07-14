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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:40

Просмотров: 875

Здесь будет город-степь! Советник по озеленению Актау пообещал контролировать полив засохшей клумбы

Жители города сфотографировали высохшие клумбы на аллее, возмутившись отсутствием ухода за зелеными насаждениями. Ситуацию прокомментировал Абай Кожабаев, советник по озеленению общественного объединения «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».

Коллаж из фотографий пользователей Сети
В рубрике «Народные новости» опубликовали фотографии высохших клумб на аллее геологоразведчиков. Горожан возмутило то, что даже на таком маленьком участке земли власти не способны организовать соответствующий уход за зелеными насаждениями.

- Полив уже начался, зелень появилась. Там теперь новые саженцы. Кто высаживал растения, какие удобрения применялись - я не в курсе. Но полив начался. Мы отреагировали на жалобу, людей туда прикрепили, теперь этот вопрос будет на нашем контроле, - отметил Абай Кожабаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау появилась аллея геологоразведчиков. Автором идеи стал заслуженный буровик Бейсенбай Бисенгалиев. Заказчиком выступило Казахстанское общество геологов-нефтяников.



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Комментарии ( 8 )

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Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 13:47
а может это не советник, а аналитик?! ah1n1 Проверяет- а у всех ли налито? drink
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:41
а че директор сам не выйдет и не расскажет? на кой там советник? или директору выйти к народу религия не позволяет?
 
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Beluy (Посетители) Сегодня, 13:35
Взяли на контроль одну клумбу?
 
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  • Сергей Владимиров
  • Космос
  • Кинст
 Добрых дел (Посетители) Сегодня, 13:15
Посмотрите, на зеленые деревья и газоны у гостиницы Ренесанс 9мкр, вот что значит хозяин! А в Актау только у обл акимата идёт полив, через дорогу ,,Ынтымак" клумбы уже сохнут, вызженные солнцем газоны-это как? В моём детстве в сквере между 4м и 5м мкр, полив шел круглые сутки, краны были открыты на минимум и весъ сквер непрерывно поливался, а мы детвора пускали кораблики. Что в Шевченко была тех.вода для полива, а в Актау нет? Как то интересно получается, в прошлом году видел как монтировали полив-трубы в микрорайонах, т.е был объявлен тендер, деньги вбухали как говорится в трубу, ну большую часть я предпологаю по карманам. Теперь позорные ёмкости полива, то же тендер? То же кто то откатил, кто то получил?! Уйбаяй!!! Подключите трубы, пусть к техводе, пусть зелень поливается.

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
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  • Нурекен
  • Сергей Владимиров
  • Empro
  • Кинст
 Космос (Посетители) Сегодня, 13:07
Судя по состоянию озеленения города этот Советник совсем бесполезный...(((
Зачем эта должность?
 
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  • Космос
  • Нурекен
  • Сергей Владимиров
  • Кинст
 leo529 (Посетители) Сегодня, 13:00
Прикрепили, открепили :)
Что с поливом в микрорайонах? В июне 26-го числа был первый и пока последний полив. На этом всё.
 
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  • Космос
  • Нурекен
  • Сергей Владимиров
  • Кинст
 kann (Посетители) Сегодня, 12:51
Мы отреагировали на жалобу, людей туда прикрепили, теперь этот вопрос будет на нашем контроле, - отметил Абай Кожабаев.А что обязательно надо жаловаться.Вы сами не можете контролировать.Ждете когда народ начнет жаловаться.
 
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  • Нурекен
  • Сергей Владимиров
  • Кинст
 slavik (Посетители) Сегодня, 12:49
Извините,надо носом тыкать,взялись,делайте.Между 6ым микрорайоном и перроном бывшей ст.Меловая деревца жухлые стоят,в этом году не поливались ни разу
 
 

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