Российский медик Шухрат Гимаев: Главная цель — сократить смертность от COVID-19 в Мангистау

- Наша задача заключается в том, чтобы наладить санитарно-эпидемиологическую обстановку не только в Актау, но и в районах области. Главная цель — сократить смертность от COVID-19. Мы стараемся и хотим помочь, сделаем всё возможное и предпринимаем все усилия для того, чтобы все жили и радовались жизни. Мангистауские врачи - профессионалы, молодцы, стараются и много работают. Естественно, мы не только даём советы, но и советуемся с местными врачами, делаем всё возможное, чтобы как-то улучшить ситуацию. Я впервые увидел Каспийское море. Будем продолжать работать для наших соседей, мы любим казахстанцев. Думаю, что будем здесь до конца, пока не победим вирус, - поделилися Шухрат Гимаев.

Шухрат Гимаев родился в 1995 году. Окончил Бугурусланский медицинский колледж в Оренбургской области в России и получил специальность медицинский брат. Работал в инфекционном отделении Вороновской больницы департамента здравоохранения Москвы.По его словам, медики из России сразу же нашли общий язык с мангистаускими врачами.В настоящее время он и его коллега задействованы в противоэпидимических мероприятиях в многопрофильном провизорном стационаре Мангистауской областной больницы.Как он отметил, санэпидемиологи на регулярной основе обрабатывают территорию больницы. Ограничен доступ посторонних лиц. Это очень важно, так как если не соблюдать все требования эпидемиологов, то ситуация будет становиться только хуже.В России, как рассказывает Шухрат Гимаев, намного суровее методы борьбы с коронавирусом.Шухрат Гимаев готов работать в любом регионе Казахстана.Напомним, медики из России прибыли в Мангистау 11 июля. Помощь из России прибыла при спонсорской поддержке акционерного общества «МангистауМунайГаз».