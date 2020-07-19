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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 7646

В Мангистау введут строгий карантин

Главный государственный санитарный врач региона Ергали Сыдыманов подписал новое постановление. В области вводятся строгие ограничительные меры. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Ергали Сыдыманов постановил ввести строгие ограничительные меры на территории Мангистауской области с 00:00 20 июля по 00:00 3 августа.

1) приостановить междугородние автобусные перевозки;
2) приостановить работу пригородного и городского общественного транспорта;
3) разрешатся передвигаться на личном автотранспорте, а также на такси.
4) запрет на проведение собраний, советов, конференций, форумов, семинаров, съездов, выставок, тренингов, обучающих курсов и других мероприятий со скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминки и так далее), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на открытом воздухе;
5) запрет деятельности объектов культуры, музеев, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;
6) ограничение перемещения лиц старше 65 лет;
7) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;
8) разрешение деятельности объектов общественного питания с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с разрешением работы по принципу «доставки до клиента» с 10:00 часов до 21:00 часов;
9) запрет деятельности объектов общественного питания (летники) на открытом воздухе;
10) запрет деятельности СПА-центров, тренажёрных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, городских, общественных пляжей, аквапарков, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, кабинетов массажа;

Жителям и гостям Мангистауской области:

1) Соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование на рабочих и в общественных местах (объекты торговли, улицы, парки, аэропорт и др.), общественном транспорте;
2) Запретить проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, тои, поминки и т.д.).



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Комментарии ( 13 )

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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 19:26
Вы лучше скажите, когда в больницах людей начнут лечить нормально , в человеческих условиях, со всем необходимым оборудованием и лекарствами от СКФармация, которое уже завалило все склады страны? Запрещателей без вас хватает. Жду комментарии главного санврача...

Что МОБ это больница, а не филиал СИЗО, с круглосуточной охраной по периметру, что скорая будет скорой помощью, а не регистратурой смерти хрен знает от какого происхождения воспаления лёгких, что лекарства будут в больнице, и тебе не придется выпрашивать их у знакомых по всем материкам, с просьбой любыми путями отправить их....
 
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slavik (Посетители) Сегодня, 19:09
leo529,

1) Соблюдать масочный режим... в общественном транспорте
В каком, которого нет? :)
Кстати, почему его нет?, он же "самый безопасный" :)
п.с. Если разрешается передвигаться на собственном транспорте, то не такой уж и строгий карантин, в апреле можно было только утром и вечером.

Думаете он читал(главсанврач) это поставление?Фикция чистой воды.У такого документа должен быть номер,что бы иметь юр.силу.Профанация,не более
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 18:31
Полный пендес,профукали пондемию в мае,догоняют в июле,бабки рубят и на нас списывают. Вашу мамашу.................доколе,сколько ещё терпеть?

Я устал,как же я устал от брехни и дураков её изливающих. Грёбаный Экибастуз.
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 18:23
1) Соблюдать масочный режим... в общественном транспорте
В каком, которого нет? :)
Кстати, почему его нет?, он же "самый безопасный" :)
п.с. Если разрешается передвигаться на собственном транспорте, то не такой уж и строгий карантин, в апреле можно было только утром и вечером.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 18:17
Pontilimo1980,Кредиты все переписывают на главврача,теперь он тут главный решала.
 
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Coffee (Посетители) Сегодня, 18:13
Цитата: yuriy.v
А что изменилось?


Насколько я понимаю, ничего не изменилось. Просто прошлое постановление сан врача нашей области было до 20 июля. Теперь новое постановление заключается в том, что всё то же самое продолжается ещё на 2 недели.

Немного не корректное название статьи. Просто продлили карантин.
 
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 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 18:12
С кредитом что будет?

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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 slavik (Посетители) Сегодня, 18:08
Очередная видимость бурной деятельности.Ну да ,люди старше 65 у нас самые активные,тусят не по детски.Переместить можно мебель в квартире,а люди передвигаются.Ещё специзолятор организуйте для данной категории граждан.Нарушение конституционных прав каким то санврачом,без юридических последствий.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 17:34
С новым карантином, день сурка... Да пусть уж народ переболеет, зачем палки в колёса вставлять, только растягиваете всё. И так все заражены уже. Сделайте лучше поголовные анализы на антитела, вот там и увидете картину распространения этой заразы. И будете удивлены, что статистика ваша пшик...
 
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 Каспийский (Посетители) Сегодня, 17:31
ограничение перемещения лиц старше 65 лет;

Это каким образом? Требовать документы у пожилых людей, на проверку возраста? А если нарушить то что? Это не нормативно правовой акт это просто слова санврача. Я не призываю, нет, просто как юрист понять не могу что у нас происходит.
 
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