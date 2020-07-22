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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:06

Просмотров: 845

Все старания насмарку: Убранный недавно пляж близ Актау вновь загрязнен

Набережная Актау, на которой несколько дней назад было собрано более 50 мешков мусора, снова загрязнена. Видео мусора прислал пользователь сайта.

Фото предоставил vladimir_tcukhov
Побережье, расположенное недалеко от одной из баз отдыха, где в воскресенье группа жителей Актау собрала больше 50 мешков мусора, вновь превратилась в свалку.

Все старания насмарку: Убранный недавно пляж близ Актау вновь загрязнен


- Мы несколько часов вместе с друзьями на жаре очищали пляж от мусора, который поленились убрать за собой другие отдыхающие. Собрали его в мешки и вывезли на специально арендованной «ГАЗели», а сегодня мне прислали видео, что там опять грязно. Мне с ребятами до глубины души обидно и больно за то, что люди обесценивают чужой труд. Мы это делали не только для себя, но и для всех отдыхающих, чтоб они могли проводить пикник в чистом месте, а тут кто-то просто снова поленился за собой убрать. Ну как так можно? Это не люди, а настоящие свиньи, – рассказал Нурлан Калимов.



Напомним, группа молодых людей провела субботник на одном из пляжей Актау и собрала более 50 мешков мусора. Но прямо после того, как активисты закончили уборку, на пляже произошла неприятная ситуация. Работники одной из подрядных компаний крупного гостиничного комплекса, которые отдыхали неподалеку, снова выбросили мусор в районе побережья. И отказывались убрать его за собой после того, как им было сделано замечание.



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Комментарии ( 12 )

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  • Toryn
  • DAD
 бобер (Посетители) Сегодня, 13:49
Daulet201999,
Да ставьте туда хоть десяток контейнеров, этим баранам плевать вообще на все и в частности на общественное мнение.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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замакима (Посетители) Сегодня, 13:48
Они думают ветер все в степь унесёт, а степь большая же)
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:38
Если установить туда контейров побольше то это хоть на несколько процентов очистит пляж. Контейнеры установить ведь подсилу?
 
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koronavirus (Посетители) Сегодня, 13:35
Только большой штраф остановить таких людей (500 000 тн). Необязательно ставить на пляже камеры, уверен такие люди и в городе пакеты выбрасывают идя по улицам, вот тогда надо их ловить по камерам.
 
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Resistant (Посетители) Сегодня, 13:35
Только штрафы, бесполезно это все foo

~All people smile in the same language~
 
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  • arelav_74
  • almaty2018
  • мунайши73
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 13:31
Это культура, несколько поколений должно смениться, чтобы что-то поменялось и то вопрос еще.

Сам господин Токаев говорит про это.

"Продолжается повальное бескультурье граждан в местах отдыха на природе. "

"Эти негативные факты вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения. Министерства образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную", - подчеркнул глава государства.

Цитата: nazarbayevskii
штрафовать или расстрелять, скорее всего это сделали "сотрудники" Риксоса

Риксос тут причем, большинство так делает, в т.ч. и местные комментаторы, к сожалению. Многим влом взять мешочек мусора и в багажник закинуть.
Это и есть проблема, что убирает за собой 1 из 100, а остальные 99 вот так срут, и некоторые еще также осуждают то, что вокруг все загажено, а сами также гадят huh
 
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  • tom2005
  • мунайши73
  • arelav_74
 leo529 (Посетители) Сегодня, 13:23
Когда вышла предыдущая статья, хотел написать, что ребята сделали благородное, но абсолютно бесполезное дело, и что уже через месяц всё опять будет загажено, но не стал, подумав: они старались, им будет обидно. А насчет месяца я ошибся :(
Нужно понять одну простую вещь: уборка за несознательными (мягко говоря!) гражданами не приносит и не может принести желаемых результатов. Банально, но это как смазывать нарыв йодом, и думать что всё пройдет. Люди думают: мы сейчас уберем, другие посмотрят как чисто, и не станут сорить. Нет! Станут, точнее продолжат. Мы всё это, увы, уже проходили ряд лет назад.
Здесь нужен комплексный подход на уровне государства: воспитание, разъяснение + наказание, штрафы, а лучше общественные работы. Только тогда что-то изменится в лучшую сторону, да и то не сразу.
 
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310 (Посетители) Сегодня, 13:19
Наших людей свиней может только остановить камера набоюдения либо огромные МРП менталитет такой
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:19
может табличку вешать "Здесь обитают свиньи"
 
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  • мунайши73
 BV (Посетители) Сегодня, 13:19
Жалко ребят за их работу,но как все хотят если у нашего народа в принципе нет ничего святого и всем наплевать что и где происходит. Сказано не проводить мероприятия иначе заболеют много народа все равно проводим, не бросать мусор , а мы наоборот будет его бросать не мне же убирать. И не надо людей сравнивать со свиньями они, свиньи, только в грязи купаются от паразитов, а жить преподчитают в чистых и тёплых загонах и не гадят где едят.
 
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