Все старания насмарку: Убранный недавно пляж близ Актау вновь загрязнен

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Побережье, расположенное недалеко от одной из баз отдыха, где в воскресенье группа жителей Актау собрала больше 50 мешков мусора, вновь превратилась в свалку.
- Мы несколько часов вместе с друзьями на жаре очищали пляж от мусора, который поленились убрать за собой другие отдыхающие. Собрали его в мешки и вывезли на специально арендованной «ГАЗели», а сегодня мне прислали видео, что там опять грязно. Мне с ребятами до глубины души обидно и больно за то, что люди обесценивают чужой труд. Мы это делали не только для себя, но и для всех отдыхающих, чтоб они могли проводить пикник в чистом месте, а тут кто-то просто снова поленился за собой убрать. Ну как так можно? Это не люди, а настоящие свиньи, – рассказал Нурлан Калимов.
Напомним, группа молодых людей провела субботник на одном из пляжей Актау и собрала более 50 мешков мусора. Но прямо после того, как активисты закончили уборку, на пляже произошла неприятная ситуация. Работники одной из подрядных компаний крупного гостиничного комплекса, которые отдыхали неподалеку, снова выбросили мусор в районе побережья. И отказывались убрать его за собой после того, как им было сделано замечание.
- Мы несколько часов вместе с друзьями на жаре очищали пляж от мусора, который поленились убрать за собой другие отдыхающие. Собрали его в мешки и вывезли на специально арендованной «ГАЗели», а сегодня мне прислали видео, что там опять грязно. Мне с ребятами до глубины души обидно и больно за то, что люди обесценивают чужой труд. Мы это делали не только для себя, но и для всех отдыхающих, чтоб они могли проводить пикник в чистом месте, а тут кто-то просто снова поленился за собой убрать. Ну как так можно? Это не люди, а настоящие свиньи, – рассказал Нурлан Калимов.
Напомним, группа молодых людей провела субботник на одном из пляжей Актау и собрала более 50 мешков мусора. Но прямо после того, как активисты закончили уборку, на пляже произошла неприятная ситуация. Работники одной из подрядных компаний крупного гостиничного комплекса, которые отдыхали неподалеку, снова выбросили мусор в районе побережья. И отказывались убрать его за собой после того, как им было сделано замечание.