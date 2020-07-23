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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:31

Просмотров: 1173

Молитва об акиме или почему в Актау не смогли организовать полив дереьев во всех микрорайонах

Половина лета прошла, а большинство жителей города так и не увидели, как поливали их придомовые деревья. По словам горожан, лишь в некоторых микрорайонах ведётся полив, но производят его кооперативы собственников квартир (КСК), а не компания-озеленитель.

Фото Сергея Кораблёва
Люди продолжают жаловаться на отсутствие полива зелёных насаждений внутри микрорайонов.

Молитва об акиме или почему в Актау не смогли организовать полив дереьев во всех микрорайонах

Молитва об акиме или почему в Актау не смогли организовать полив дереьев во всех микрорайонах

Молитва об акиме или почему в Актау не смогли организовать полив дереьев во всех микрорайонах

Молитва об акиме или почему в Актау не смогли организовать полив дереьев во всех микрорайонах


Возмущены они тем, что лето заканчивается, а полив все ещё не начался. Жительница дома №30 в 14 микрорайоне и вовсе заявляет, что деревья под её балконом она поливает самостоятельно, так как компания-озеленитель не делала этого ни разу за прошедшие месяцы.

Молитва об акиме или почему в Актау не смогли организовать полив дереьев во всех микрорайонах

Молитва об акиме или почему в Актау не смогли организовать полив дереьев во всех микрорайонах

Молитва об акиме или почему в Актау не смогли организовать полив дереьев во всех микрорайонах

Молитва об акиме или почему в Актау не смогли организовать полив дереьев во всех микрорайонах


- Кому-то удобно жить в пустыне, судя по всему. Не бывает их без оазиса, наш город таким и был. Но всё изменилось. Не хочу, чтобы деревья под моим балконом умерли, поэтому уже третий месяц раз в неделю поливаем сами. Вот хочется посмотреть в глаза тому акиматовскому лжецу, который рассказывает, что полив есть. Полива нет! И кто получает деньги за этот псевдополив? Это же воровство, господа! Я отдаю свои кровные деньги за неработу людей. Причём дважды. Плачу налоги на зарплату этим бездельникам и оплачиваю воду. Из года в год одна и та же песня - тендер, инвалиды, отмыв денег. Я понимаю, что уповать на Закон бессмысленно, иначе за последние три года уничтожения зелени в Актау, ну, должна была хоть какая-нибудь надзорная организация разобраться с этим беспределом. Но, как говорится, видимо, не велено. Остаётся только одно. Господи! Пошли нам акима профессионала- хозяйственника с честью и совестью. Ну, или проливного дождя. Аминь! - заключила жительница 14 микрорайона.

Пока горожане сетуют на отсутствие полива, очевидцы запечатлели «сиесту» озеленителей в сквере имени Захарова.

Молитва об акиме или почему в Актау не смогли организовать полив дереьев во всех микрорайонах


В редакцию поступают вопросы от жителей региона по поводу озеленения Актау:

1. Когда начнётся полив внутримикрорайоных зелёных насаждений?
2. Почему в средствах массовой информации до сих пор не опубликован график полива?
3. Какую сумму выплатили компании-озеленителю за уже якобы осуществлённый объём работ?
4. Когда полив зелёных насаждений внутри микрорайонов передадут под ответственность КСК?

Напомним, тендер на озеленение в Актау выиграло общественное объединение «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».



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Комментарии ( 9 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 19:05
Возмущён свинством,именно свинством. Безнаказанностью возмущён, возмущён тем как на распилах и взятках акимы и все кто под ними строят своё будущее,алё господин президент Токаев,а вам не кажется,что под вами воруют и не боятся. Назарбаева боялись,но подворовывали посмотрите,что сейчас делается даже шутку изобрели мол воровать это традиция у нас. Ходит такой шутейный аномайзер,стыдобища на весь мир,акимы воруют,а нас всех ворами считают вот так так.
 
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  • vaterloo
  • Guz
  • malovdmitriy
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 18:32
Молитва об акиме или почему в Актау не смогли организовать полив деревьев во всех микрорайонах..

ДА!, особенно в 4а, на скалах где проживают "слуги народа", в сиротских домах.
А!, акиму не молитву, панихиду надо заказывать и по всем другим барыгам правителям..ВСЕХ!, в братскую могилу.. death

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Guz
  • malovdmitriy
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:21
В строну аэропорта тоже не смогли организовать полив. Понавтыкали бочек. Одна сегодня рухнула,пытаются поднять с помощью фронтального погрузчика..

Ответственный за озеленение чиновник акимата либо коррупционер,либо не профессионал,который сидит не в своём кресле. Ужасающая ситуация в городе с озеленением ,а он так и продолжает сидеть на своей должности. Умеет делиться или имеет крышу в Астане.
 
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  • Коммунист.
  • Галина63
  • Guz
 Костя (Посетители) Сегодня, 18:11
Цитата: Seawolf
За городом,за 5-й насосной например,и около УПП растут большие старые карагачи-их сроду никто не поливал,но тем не менее они растут очень хорошо!


Там под землёй много воды и она совсем не глубоко. Именно поэтому там появились первый огороды.

Цитата: Ingul
Где же правоохранительные органы?


В последнее время их вообще не видно.
 
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  • tolk
  • Галина63
  • Guz
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:10
Где же правоохранительные органы?
Неужели им не видно как наносится городу многомиллионные убытки из-за засушенных деревьев?
Многие годы народ вопит об этом вредительстве, а реакция нулевая.
Доколе же будет это продолжаться?!
 
-1
  • Галина63
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 18:03
Цитата: Костя
В природе никто деревья не лечит - вода есть - они растут!

За городом,за 5-й насосной например,и около УПП растут большие старые карагачи-их сроду никто не поливал,но тем не менее они растут очень хорошо! И жучка там нет (не поленился,подъехал,посмотрел).Так что мимо кассы это ваше замечание.
 
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  • arelav_74
  • tolk
  • Галина63
  • Guz
 Костя (Посетители) Сегодня, 17:53
Seawolf,

То, что Вы описали - это следствие отсутствия полива. Дереву не хватает минеральных веществ для выработки "иммунитета" для борьбы с вредителями.

В природе никто деревья не лечит - вода есть - они растут!
 
-2
  • tolk
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 17:49
На всех фото засохшие карагачи. Только вот от чего они засохли? От отсутствия регулярного полива? Нет,не от этого. Если подойдете поближе к таким карагачам,то увидите продукты жизнедеятельности,видимо,жука-короеда (или другого похожего паразита).Из-за этих жучков именно карагачи и сохнут! Примечательно,что акация,айлант и туя так не сохнут,растут себе как ни в чем не бывало. Так что надо поливать,конечно,но карагач в нашем городе почти весь болен,и надо его как то лечить.Сохнет он не из-за плохого полива!
 
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  • TU-154
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 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 17:44
Похоже распил денег от коровавируса намного благоприятнее, чем контроль за поливом.
 
 

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