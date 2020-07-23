Молитва об акиме или почему в Актау не смогли организовать полив дереьев во всех микрорайонах

Фото Сергея Кораблёва
Люди продолжают жаловаться на отсутствие полива зелёных насаждений внутри микрорайонов.
Возмущены они тем, что лето заканчивается, а полив все ещё не начался. Жительница дома №30 в 14 микрорайоне и вовсе заявляет, что деревья под её балконом она поливает самостоятельно, так как компания-озеленитель не делала этого ни разу за прошедшие месяцы.
- Кому-то удобно жить в пустыне, судя по всему. Не бывает их без оазиса, наш город таким и был. Но всё изменилось. Не хочу, чтобы деревья под моим балконом умерли, поэтому уже третий месяц раз в неделю поливаем сами. Вот хочется посмотреть в глаза тому акиматовскому лжецу, который рассказывает, что полив есть. Полива нет! И кто получает деньги за этот псевдополив? Это же воровство, господа! Я отдаю свои кровные деньги за неработу людей. Причём дважды. Плачу налоги на зарплату этим бездельникам и оплачиваю воду. Из года в год одна и та же песня - тендер, инвалиды, отмыв денег. Я понимаю, что уповать на Закон бессмысленно, иначе за последние три года уничтожения зелени в Актау, ну, должна была хоть какая-нибудь надзорная организация разобраться с этим беспределом. Но, как говорится, видимо, не велено. Остаётся только одно. Господи! Пошли нам акима профессионала- хозяйственника с честью и совестью. Ну, или проливного дождя. Аминь! - заключила жительница 14 микрорайона.
Пока горожане сетуют на отсутствие полива, очевидцы запечатлели «сиесту» озеленителей в сквере имени Захарова.
В редакцию поступают вопросы от жителей региона по поводу озеленения Актау:
1. Когда начнётся полив внутримикрорайоных зелёных насаждений?
2. Почему в средствах массовой информации до сих пор не опубликован график полива?
3. Какую сумму выплатили компании-озеленителю за уже якобы осуществлённый объём работ?
4. Когда полив зелёных насаждений внутри микрорайонов передадут под ответственность КСК?
Напомним, тендер на озеленение в Актау выиграло общественное объединение «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».
Возмущены они тем, что лето заканчивается, а полив все ещё не начался. Жительница дома №30 в 14 микрорайоне и вовсе заявляет, что деревья под её балконом она поливает самостоятельно, так как компания-озеленитель не делала этого ни разу за прошедшие месяцы.
- Кому-то удобно жить в пустыне, судя по всему. Не бывает их без оазиса, наш город таким и был. Но всё изменилось. Не хочу, чтобы деревья под моим балконом умерли, поэтому уже третий месяц раз в неделю поливаем сами. Вот хочется посмотреть в глаза тому акиматовскому лжецу, который рассказывает, что полив есть. Полива нет! И кто получает деньги за этот псевдополив? Это же воровство, господа! Я отдаю свои кровные деньги за неработу людей. Причём дважды. Плачу налоги на зарплату этим бездельникам и оплачиваю воду. Из года в год одна и та же песня - тендер, инвалиды, отмыв денег. Я понимаю, что уповать на Закон бессмысленно, иначе за последние три года уничтожения зелени в Актау, ну, должна была хоть какая-нибудь надзорная организация разобраться с этим беспределом. Но, как говорится, видимо, не велено. Остаётся только одно. Господи! Пошли нам акима профессионала- хозяйственника с честью и совестью. Ну, или проливного дождя. Аминь! - заключила жительница 14 микрорайона.
Пока горожане сетуют на отсутствие полива, очевидцы запечатлели «сиесту» озеленителей в сквере имени Захарова.
В редакцию поступают вопросы от жителей региона по поводу озеленения Актау:
1. Когда начнётся полив внутримикрорайоных зелёных насаждений?
2. Почему в средствах массовой информации до сих пор не опубликован график полива?
3. Какую сумму выплатили компании-озеленителю за уже якобы осуществлённый объём работ?
4. Когда полив зелёных насаждений внутри микрорайонов передадут под ответственность КСК?
Напомним, тендер на озеленение в Актау выиграло общественное объединение «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».