В Сети появилось видео вандалов на Скальной тропе

Кадр видео
На видео видно, как четверо подростков, прогуливаясь по Скальной тропе, занимались вандализмом, выламывая ногами перила.
Напомним, что акиматом города направлено письмо в управление полиции об установлении личностей подростков и о принятии мер в отношении родителей.
Ранее местная жительница Ольга запечатлела перила на Скальной тропе, которые пострадали от рук вандалов.
Напомним, что акиматом города направлено письмо в управление полиции об установлении личностей подростков и о принятии мер в отношении родителей.
Ранее местная жительница Ольга запечатлела перила на Скальной тропе, которые пострадали от рук вандалов.