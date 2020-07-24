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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:45

Просмотров: 5370

В Сети появилось видео вандалов на Скальной тропе

На кадрах видео запечатлена группа подростков, которые выламывали перила на Скальной тропе.

Кадр видео
На видео видно, как четверо подростков, прогуливаясь по Скальной тропе, занимались вандализмом, выламывая ногами перила.



Напомним, что акиматом города направлено письмо в управление полиции об установлении личностей подростков и о принятии мер в отношении родителей.

Ранее местная жительница Ольга запечатлела перила на Скальной тропе, которые пострадали от рук вандалов.



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Комментарии ( 26 )

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  • DAD
  • Oraz
 ODUVANCHIK (Посетители) Сегодня, 15:55
kolu411,
Конечно, понятно, что не он один всю набережную разнёс, и даже не эти четверо - абсолютные виновники! Но, хочется надеяться что полиция найдёт в "архивных записях" и другие "интересные моменты" и "новые лица". А если так рассуждать,что "не он же один, зачем его бедненького паренька наказывать",мы никогда порядка не дождёмся! За одну сломанную перилу штрафовать, как минимум в 10-ти кратном размере!
 
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  • arelav_74
  • ODUVANCHIK
  • Oraz
  • koronavirus
 Beluy (Посетители) Сегодня, 15:54
Лада!
Пожалуйста, не оставьте ситуацию без продолжения.
Кто получится как с забитыми тюленем. Статья о том, что накажут есть, а наказали или нет и как не понятно.
 
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  • dundya
  • DAD
 barscl13 (Посетители) Сегодня, 15:45
Столько бардака везде. Надо полицию наказывать.Ни чего не делают. Только выпивших ловят. Недавно был на море по дошли ко мне. что я был без верхней одежды. начал мне что то обьяснять. Рядом люди сидели выпивали курили бычки кидали он все видел даже замечание не зделал. Плохо что у меня телефона не было с собой. так бы я все за снял.
 
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  • DAD
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 15:43
Ни кого не защищая хочется сказать что из видео понятно что один из четырех пацанов показал как выламывают или как может и все. А остальную набережную кто разнес? Или все на этого паренька повешают?
 
-3
  • ODUVANCHIK
  • FL
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freizer (Посетители) Сегодня, 15:41
freizer,
Ну Ну как закрывать будут ваших не пускайте сопли.
 
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  • zhanino
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:39
Что это за перила такие ? Из соплей и палок? Ребёнок пнул и развалились.
А по факту почему горе-полицейские не занимаются охраной вверенного им объекта? Почему о актах вандализма узнают из Лады?
 
-5
  • FL
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  • Pavelmwest
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freizer (Посетители) Сегодня, 15:13
Это подростки, родители и не в курсе чем они маяться как бы они этого не хотели. Как будто вы с луны упали,каждый из вас косячник в детстве, КАЖДЫЙ и не надо ту из себя строить.
 
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 замакима (Посетители) Сегодня, 14:51
Фото всей группировки в ладу, и мусор убирать месяц и штраф по 410000 тенге с каждого! Тогда никогда они больше не повторять этого)))
 
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 14:49
Цитата: FL
Кстати, попутно о монстрах наших... Что там с теми кто тюленя забивали? Что им было за это? Почти на все СНГ прославились

Да что там СНГ, о них даже в Daily Mail написали. Прославляют свой любимый край на весь мир.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 14:46
Я так понял, в камеры никто не смотрит онлаин, а записи поднимают в архиве жёсткого диска, только когда есть сигнал или происшествие. И так по всему городу скорее всего.
 
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