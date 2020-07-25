Личность малолетнего вандала установили полицейские Актау

Скриншот видеоматериала
Полиция установила личность малолетнего вандала, который сломал перила на Скальной тропе.
В отношении родителя 13-летнего несовершеннолетнего составлен протокол по статье 448 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
- С подростком проведена профилактическая беседа. Материалы будут направлены в комиссию по правам несовершеннолетних при акимате Актау, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появилось видео вандалов на Скальной тропе. На кадрах видео запечатлена группа подростков, которые выламывали перила на Скальной тропе.
В отношении родителя 13-летнего несовершеннолетнего составлен протокол по статье 448 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
- С подростком проведена профилактическая беседа. Материалы будут направлены в комиссию по правам несовершеннолетних при акимате Актау, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появилось видео вандалов на Скальной тропе. На кадрах видео запечатлена группа подростков, которые выламывали перила на Скальной тропе.