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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:50

Просмотров: 699

Личность малолетнего вандала установили полицейские Актау

13-летний подросток занимался вандализмом, выламывая перила на Скальной тропе. Полицейские установили личность мальчика. С несовершеннолетним провели профилактическую беседу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Полиция установила личность малолетнего вандала, который сломал перила на Скальной тропе.

В отношении родителя 13-летнего несовершеннолетнего составлен протокол по статье 448 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

- С подростком проведена профилактическая беседа. Материалы будут направлены в комиссию по правам несовершеннолетних при акимате Актау, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появилось видео вандалов на Скальной тропе. На кадрах видео запечатлена группа подростков, которые выламывали перила на Скальной тропе.



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Комментарии ( 2 )

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Рома (Посетители) Сегодня, 21:30
Одного не могу понять, почему у несовершеннолетних неожиданно пробудилась агрессия к безобидным и ничего не угрожающим их безопасности предметам. Тут присутствует сильная эмоциональная нестабильность в эмоциях ребенка и она доставляет ему неудобство или мешает ему.
Имеется в виду не возрастная истерика, а, например, беспричинные порывы ярости, в которых ребенок наносит вред себе, другим людям, вещам. Таких детей необходимо отправлять к психологам. В современном мире давно уже никто не боится и не стыдится идти к психологу
 
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  • zhanslu66
  • Рома
  • koronavirus
  • mer
 ODUVANCHIK (Посетители) Сегодня, 21:07
Только одного? Даже на этом единственном видео, подростков - ЧЕТВЕРО!!!!! А остальные виновники, их искать будут? А другие записи видеонаблюдения, неужели ничего более?
 
 

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