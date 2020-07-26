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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:55

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Житель Актау удивился решению главного санитарного врача

Территория «Солдатского пляжа» пустует, в то время как на платном пляже «Достар» перебор с отдыхающими.

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Местного жителя удивил тот факт, что на территории «Солдатского пляжа» установлены блокпосты и повесили запрещающие ленты, а на пляже «Достар» люди свободно отдыхают, не соблюдая при этом положенную дистанцию.

Ранее в акимате сообщали, что, согласно постановлению главного санитарного врача региона Ергали Сыдыманова, в области запрещена деятельность городских, общественных пляжей и аквапарков.

В связи с этим на пяти участках набережной в Актау установили блокпосты и запрещающие ленты. Под запрет попали: набережная 1 микрорайона, территория за рестораном «Карвон» в 1 микрорайоне, территория у водно-спасательной станции в 1 микрорайоне, набережная «Шевченко» в 4 микрорайоне и тёплый пляж.

- На данных территориях ежедневно патрулируют полицейские. Жителям и гостям города разрешено отдыхать на прибрежной территории до запрещающих лент. В парках и скверах разрешено находиться только в количестве не более трёх человек, - сообщили в акимате Актау.





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