Житель Актау удивился решению главного санитарного врача

- На данных территориях ежедневно патрулируют полицейские. Жителям и гостям города разрешено отдыхать на прибрежной территории до запрещающих лент. В парках и скверах разрешено находиться только в количестве не более трёх человек, - сообщили в акимате Актау.

Местного жителя удивил тот факт, что на территории «Солдатского пляжа» установлены блокпосты и повесили запрещающие ленты, а на пляже «Достар» люди свободно отдыхают, не соблюдая при этом положенную дистанцию.Ранее в акимате сообщали, что, согласно постановлению главного санитарного врача региона Ергали Сыдыманова, в области запрещена деятельность городских, общественных пляжей и аквапарков.В связи с этим на пяти участках набережной в Актау установили блокпосты и запрещающие ленты. Под запрет попали: набережная 1 микрорайона, территория за рестораном «Карвон» в 1 микрорайоне, территория у водно-спасательной станции в 1 микрорайоне, набережная «Шевченко» в 4 микрорайоне и тёплый пляж.