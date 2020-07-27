Полиция Мангистау контролирует купание на пляжах во время карантина

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Запрещенные участки, по данным Polisia.kz контролируют пешие патрульные из числа сотрудников полиции и департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. Как отмечает Нуржан Махмудов, исполняющий обязанности начальника местной полицейской службы департамента полиции региона, перекрыты доступы к пляжу в районе поселка Приморский, яхт-клуба в 1А микрорайоне, а также городские пляжи по всему побережью Актау.
- Сотрудники полиции на постоянной основе проводят разъяснительную работу среди жителей и гостей региона. Полиция Мангистау предупреждает об ответственности за нарушение карантина и просит жителей и гостей области соблюдать правила карантина, применять средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики, - сообщает Polisia.kz.
Напомним, за нарушение карантинных мер к административному штрафу привлечено руководство пляжа в Актау.
- Сотрудники полиции на постоянной основе проводят разъяснительную работу среди жителей и гостей региона. Полиция Мангистау предупреждает об ответственности за нарушение карантина и просит жителей и гостей области соблюдать правила карантина, применять средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики, - сообщает Polisia.kz.
Напомним, за нарушение карантинных мер к административному штрафу привлечено руководство пляжа в Актау.