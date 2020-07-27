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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 753

Полиция Мангистау контролирует купание на пляжах во время карантина

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области запрещается деятельность городских и общественных пляжей в Актау, Тупкараганском и Каракиянском районах. Об этом сообщает Polisia.kz.

Иллюстративное фото
Запрещенные участки, по данным Polisia.kz контролируют пешие патрульные из числа сотрудников полиции и департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. Как отмечает Нуржан Махмудов, исполняющий обязанности начальника местной полицейской службы департамента полиции региона, перекрыты доступы к пляжу в районе поселка Приморский, яхт-клуба в 1А микрорайоне, а также городские пляжи по всему побережью Актау.

- Сотрудники полиции на постоянной основе проводят разъяснительную работу среди жителей и гостей региона. Полиция Мангистау предупреждает об ответственности за нарушение карантина и просит жителей и гостей области соблюдать правила карантина, применять средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики, - сообщает Polisia.kz.

Напомним, за нарушение карантинных мер к административному штрафу привлечено руководство пляжа в Актау.



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Комментарии ( 3 )

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mer (Посетители) Сегодня, 14:56
Ложь, проезжал мимо пляжа "Достар", прекрасно работает, народ как на песке, так и в море, вы там хоть проверяйте инфу. Час назад народ туда подваливал на машинах. Короче за бабло одним позволяют, а вот где ничего не платят, запрещают, коррупция.
 
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 14:54
Маразм крепчает! Зачем вообще запрещать купание в море, ведь морская вода разрушает липидную оболочку вируса, а ультрафиолетовое излучение его инактивирует, т.е. морская вода и солнце наоборот благотворно влияет на организм. Вообще соленая морская вода полезна при многих заболеваниях, в том числе бронхолегочных. Судя по всему тупо применяются одинаковые лекала для разных случаев и это маразм. Это сродни тому что лечить все болезни одним и тем же рецептом, типа как в средние века кровопусканием лечили все. И что это, и как это назвать не знаю, но подозреваю что в этом как обычно будут виноваты население и народ, такой уж чиновничий тренд наблюдается сейчас.
Другой вопрос соблюдения социальной дистанции - и вот это аспект уже могут контролировать полицейские, вместо того чтобы тупо не пускать всех на пляжи, просто следить за дистанцированием. Люди просят открыть все пляжи чтобы "размазать" народные массы по всему берегу, чтобы не было столпотворения. Страна у нас большая и водоемы разные, поэтому одним подходом жить нельзя, а у нас сан.врач получается как бы может принимать собственные решения, и как бы делает это, НО и как бы и нет, так как действует под копирку, применяют то, что актуально где то там. Так зачем нам тогда не нужные единицы чиновников, которые не адаптируют, не принимают приемлемого решения, а думает что сделает свою работу, если он, сан.врач ПРОСТО ПЕРЕДАСТ, несмотря на то что это неуместно, а поэтому игнорируется и не воспринимается всерьез...
 
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kann (Посетители) Сегодня, 14:42
Почему обязательно кто то должен контролировать над кем то.Не ужели нельзя самому осознать ситуацию и максимально соблюдать карантинный режим.
 
 

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