Квартира горела в одном из жилых домов 11 микрорайона Актау

Пожар начался сегодня, 27 июля, в 13:15 в квартире на четвёртом этаже 19 дома. По сообщению очевидцев, пострадала ещё одна квартира, расположенная этажом выше.- Сначала загорелась квартира на четвёртом этаже, а потом пламя достало ещё и до пятого этажа. Приехали пожарные, также полиция, - рассказали соседи.В службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау сообщили, что вызов на пульт дежурного поступил в 13:15, а в 13:45 возгорание уже было ликвидировано.- Пострадавших и жертв нет. В тушении пожара задействовано три техники и 10 человек личного состава. Причины возгорания ещё устанавливаются, - сообщили в ведомстве.