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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:15

Просмотров: 680

Квартира горела в одном из жилых домов 11 микрорайона Актау

Пожар произошёл по адресу 11-19. Из жилого дома эвакуировали 50 человек. Об этом рассказали очевидцы.

Фото очевидцев
Пожар начался сегодня, 27 июля, в 13:15 в квартире на четвёртом этаже 19 дома. По сообщению очевидцев, пострадала ещё одна квартира, расположенная этажом выше.

- Сначала загорелась квартира на четвёртом этаже, а потом пламя достало ещё и до пятого этажа. Приехали пожарные, также полиция, - рассказали соседи.

В службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау сообщили, что вызов на пульт дежурного поступил в 13:15, а в 13:45 возгорание уже было ликвидировано.

- Пострадавших и жертв нет. В тушении пожара задействовано три техники и 10 человек личного состава. Причины возгорания ещё устанавливаются, - сообщили в ведомстве.












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Комментарии ( 1 )

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Alex Fox (Посетители) Сегодня, 14:43
Там наверное ещё и нижние этажи пострадали от потопа ... Не дай бог никому ...
 
 

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