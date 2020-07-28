Фасад дома с маяком в Актау планируют покрасить в ближайшие дни

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Жители Актау возмутились тем, что фасад дома №9 в 4 микрорайоне, на котором расположен маяк, остался непокрашенным. Горожане предположили, что на покраску дома не осталось средств.
В городском акимате прокомментировали ситуацию, объяснив, что дом с маяком изначально планировалось выделить на фоне других зданий, расположенных вдоль набережной города.
- Фасады жилых домов вдоль набережной от 4 до 15 микрорайона окрашены в один цвет - бирюзовый. Когда велись работы по покраске фасадов, чтобы не задерживать деятельность подрядчика, я лично попросил пропустить дом №9 в 4 микрорайоне, так как у меня ещё не был готов эскиз для него. Хотел выделить этот дом на фоне других зданий, ведь на его крыше расположена главная достопримечательность нашего города - маяк. Во многих странах маяк красят в красный и белый цвета. Только недавно придумал эскиз, согласно которому центральная часть этого дома и сам маяк будут покрашены в вышеуказанные цвета, а края здания - также, как и другие дома - в бирюзовый. Осталось его только воплотить в жизнь, - объяснил Далер Нуруллаев.
Специалист городского акимата отметил, что фасад дома планируют начать красить 31 июля. Закончить работы по покраске планируется 3-4 августа.
В городском акимате прокомментировали ситуацию, объяснив, что дом с маяком изначально планировалось выделить на фоне других зданий, расположенных вдоль набережной города.
- Фасады жилых домов вдоль набережной от 4 до 15 микрорайона окрашены в один цвет - бирюзовый. Когда велись работы по покраске фасадов, чтобы не задерживать деятельность подрядчика, я лично попросил пропустить дом №9 в 4 микрорайоне, так как у меня ещё не был готов эскиз для него. Хотел выделить этот дом на фоне других зданий, ведь на его крыше расположена главная достопримечательность нашего города - маяк. Во многих странах маяк красят в красный и белый цвета. Только недавно придумал эскиз, согласно которому центральная часть этого дома и сам маяк будут покрашены в вышеуказанные цвета, а края здания - также, как и другие дома - в бирюзовый. Осталось его только воплотить в жизнь, - объяснил Далер Нуруллаев.
Специалист городского акимата отметил, что фасад дома планируют начать красить 31 июля. Закончить работы по покраске планируется 3-4 августа.
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