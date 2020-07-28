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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 311

Одноразовая красота в Актау! Тайный спонсор «Цветочного водопада» больше не финансирует содержание объекта

Горожане засняли архитектурный объект «Цветочный водопад», известный в народе как «Три кувшина». На кадрах видео видно, что композиция находится в удручающем состоянии. В городском акимате пообещали прокомментировать данную ситуацию.

Фото Рашида Исмагилова
Видео с «пустыми кувшинами», расположенными на кольцевом участке дороги, ведущей к новым микрорайонам Актау, появилось в Сети вчера, 27 июля.

Автор видео запечатлел архитектурный объект с высохшей зеленью вокруг и почти без единого цветка.



Одноразовая красота в Актау! Тайный спонсор «Цветочного водопада» больше не финансирует содержание объекта

Одноразовая красота в Актау! Тайный спонсор «Цветочного водопада» больше не финансирует содержание объекта

Одноразовая красота в Актау! Тайный спонсор «Цветочного водопада» больше не финансирует содержание объекта


- Всё сухо, выглядит прям печально. Засохший оазис в пустыне. Огрызки проводов, осветительный прибор валяется просто так. Несколько цветочков, но, по-моему, они дикорастущие, да полынь вокруг. В центре объекта мусор, видно, что кто-то собирает его здесь - и на том спасибо. Земля в отсеках для цветов высохла в камень, зачем и для кого это было построено? К саммиту, для глав государств? - сетует местный житель.

Одноразовая красота в Актау! Тайный спонсор «Цветочного водопада» больше не финансирует содержание объекта

Одноразовая красота в Актау! Тайный спонсор «Цветочного водопада» больше не финансирует содержание объекта

Одноразовая красота в Актау! Тайный спонсор «Цветочного водопада» больше не финансирует содержание объекта

Одноразовая красота в Актау! Тайный спонсор «Цветочного водопада» больше не финансирует содержание объекта


Редакция Lada.kz направила официальный запрос на имя акима Актау с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Вопросы у нас остались прежние, как и в момент возведения цветочной композиции в преддверии саммита прикаспийских государств.

Напомним, в июне 2018 года в Актау появилась необычная архитектурная композиция в виде трёх кувшинов. Её вид вызвал недоумение у жителей города. В городском акимате тогда не смогли предоставить информацию о том, кто занимается установкой, за чей счёт, сколько стоит это сооружение, и какая организация будет в дальнейшем обслуживать этот объект.

Позже архитектурную композицию украсили однолетними цветами. Для украшения композиции потребовалось более 20 тысяч цветов.



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Комментарии ( 2 )

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  • Галина63
  • Juju123
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 16:51
Помню ещё Токберген Абиев критиковал их, выделили 780 000 000 тенге на цветы, и чё где они? С....ка где деньги
 
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  • Галина63
  • Juju123
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:48
одноразовые дешёвые понты - фишка последних времён в РК...
 
 

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