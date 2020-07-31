Добравшегося вплавь до 15 микрорайона Актау быка поймали полицейские

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В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что инцидент произошёл сегодня, 31 июля. Хозяин быка приобрёл его на скотном рынке. При погрузке в автомобиль животное сбежало.
Очевидцы сообщали, что парнокопытное спустилось к морю в 4А микрорайоне, а затем по воде добралось до набережной в 15 микрорайоне.
- Быка благополучно поймали инспекторы на набережной 15 микрорайона и передали в руки хозяину, - сказали в полиции региона.
Напомним, что бегающую по проезжей части корову сняли на видео жители Актау.
Очевидцы сообщали, что парнокопытное спустилось к морю в 4А микрорайоне, а затем по воде добралось до набережной в 15 микрорайоне.
- Быка благополучно поймали инспекторы на набережной 15 микрорайона и передали в руки хозяину, - сказали в полиции региона.
Напомним, что бегающую по проезжей части корову сняли на видео жители Актау.