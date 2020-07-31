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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 4434

Добравшегося вплавь до 15 микрорайона Актау быка поймали полицейские

Животное вплавь по морю добралось от 4 до 15 микрорайона. Быка поймали и передали хозяину инспекторы полиции. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что инцидент произошёл сегодня, 31 июля. Хозяин быка приобрёл его на скотном рынке. При погрузке в автомобиль животное сбежало.

Очевидцы сообщали, что парнокопытное спустилось к морю в 4А микрорайоне, а затем по воде добралось до набережной в 15 микрорайоне.

- Быка благополучно поймали инспекторы на набережной 15 микрорайона и передали в руки хозяину, - сказали в полиции региона.





Напомним, что бегающую по проезжей части корову сняли на видео жители Актау.




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Комментарии ( 3 )

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  • Freeman81
  • Василий Кравчук
  • Oraz
 Purins (Посетители) Сегодня, 18:57
Что то по видео не видно что бы его спасали полицейские..... Жалко животину, такая воля и желание жить, с 4а до 15 по морю......Даже в атаку бросился...., А пойдет под нож☝️
 
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:10
Шикарная новость!
Бычка жалко :)
А что насчет штрафа быку или его новому хозяину? Запрет купания и посещения пляжей ведь в силе :)
 
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  • мирабелла
  • almaty2018
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 16:38
Курбан айта боится

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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