«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Августа
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418 KZT
  • €1 = 491.36 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 738

Отдел ЖКХ Актау: «Вода на городском кладбище появится не ранее чем через пять дней»

В отделе жилищно-коммунального хозяйства Актау прокомментировали жалобы людей на отсутствие воды для полива зеленых насаждений на городском кладбище. Водоснабжение будет возобновлено не ранее чем через пять дней. Об этом сообщил Айбек Ерболеков, главный специалист отдела ЖКХ Актау.

Фото из архива lada.kz
Договор на предоставление водоснабжения на городском кладбище будет заключен сегодня, 3 августа.

- Я не знаю, почему трехсторонний договор не был заключен в мае. Были сделаны расчеты, акты, раздел границ, акт опломбировки. Сейчас мы отрабатываем этот вопрос. Договор сегодня заключен между «Каспий жылу, су арнасы», МАЭКом и нашим отделом. По закону, на рассмотрение предусмотрено пять рабочих дней, – прокомментировал Айбек Ерболеков, главный специалист отдела ЖКХ Актау.

Напомним, ранее жители Актау возмутились отсутствием воды на городском кладбище. Тогда в компании «Каспий жылу, су арнасы» объяснили причину отключения воды отсутствием договора, который с ними и МАЭКом должен был заключить акимат Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 15:16
Почему договор нельзя заключать с ноября по март например? Надо именно это делать в сезон поливной Глупое оправдание

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Дон (Посетители) Сегодня, 14:51
Скорее всего сговор с акиматом, ведь "не может же быть" что если деревья поливать (а люди на кладбище их будут поливать)... не может же быть, что тогда они не будут сохнуть!!!

Засушили город, попробуют и кладбище засушить. Но ничего, с пятишками поедем и польём. Толпой поедем, кстати. Вроде бы разрешили же. С окна вижу юрты, да и народ ходит на поминки, слышал. Карантин официально закончился, получается.



Засушили город, люди шланги кидают с пятых этажей для полива деревьев под окнами, а акимату на это все насрать они только бюджет осваивать могут и тем самым себе карманы набивать. А карантин для людей простых только, а для чиновников его нет
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Имярек
 ssnaktau (Посетители) Сегодня, 13:50
"По закону, на рассмотрение предусмотрено пять рабочих дней, – прокомментировал Айбек Ерболеков, главный специалист отдела ЖКХ Актау"
С мая месяца это уже много раз по пять рабочих дней было!! Халатность во всем.Совести нет..
Когда уже они будут отвечать за ненадлежащее исполнение своих обязанностей????
Надо один акимат(городской)сократить,порядка будет больше!! Оптимизация расходов бюджета..актуально в сегодняшних реалиях!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ssnaktau
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:45
Хех! Он не знает. Я тоже не знаю, почему он занимает эту должность
 
-2
  • alesha
  • arelav_74
 Не поддерживаю Поддерживаю
Кoт (Посетители) Сегодня, 13:33
Цитата: Горожанин
Аргументируйте.


Ой, а то Вы прям не знаете!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alesha
  • arelav_74
 Горожанин (Посетители) Сегодня, 13:25
Цитата: Кoт

Не дай бог! Тогда там дома и дачи появятся!


Аргументируйте.
 
-2
  • alesha
  • arelav_74
 Не поддерживаю Поддерживаю
Кoт (Посетители) Сегодня, 13:24
Цитата: Горожанин
Отдайте православное кладбище под опеку православной церкви. И будет порядок.


Не дай бог! Тогда там дома и дачи появятся!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • makovka
  • arelav_74
 Горожанин (Посетители) Сегодня, 13:22
«Каспий жылу, су арнасы», МАЭК, отдел ЖКХ актау.. А директор кладбища там зачем - только бабло собирать? С мая месяца не мог эту тему пробить?

Отдайте православное кладбище под опеку православной церкви. И будет порядок.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
leo529 (Посетители) Сегодня, 13:17
Кстати, хоть и не совсем в тему: сейчас прошелся во 2 мкр - позади педколледжа политы все деревья, которые обычно никогда не поливаются.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alesha
 Кoт (Посетители) Сегодня, 13:15
Отдел ЖКХ Актау: «Вода на городском кладбище появится не ранее чем через пять дней»


Скорее всего сговор с акиматом, ведь "не может же быть" что если деревья поливать (а люди на кладбище их будут поливать)... не может же быть, что тогда они не будут сохнуть!!!

Засушили город, попробуют и кладбище засушить. Но ничего, с пятишками поедем и польём. Толпой поедем, кстати. Вроде бы разрешили же. С окна вижу юрты, да и народ ходит на поминки, слышал. Карантин официально закончился, получается.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика