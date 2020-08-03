Отдел ЖКХ Актау: «Вода на городском кладбище появится не ранее чем через пять дней»

Фото из архива lada.kz
Договор на предоставление водоснабжения на городском кладбище будет заключен сегодня, 3 августа.
- Я не знаю, почему трехсторонний договор не был заключен в мае. Были сделаны расчеты, акты, раздел границ, акт опломбировки. Сейчас мы отрабатываем этот вопрос. Договор сегодня заключен между «Каспий жылу, су арнасы», МАЭКом и нашим отделом. По закону, на рассмотрение предусмотрено пять рабочих дней, – прокомментировал Айбек Ерболеков, главный специалист отдела ЖКХ Актау.
Напомним, ранее жители Актау возмутились отсутствием воды на городском кладбище. Тогда в компании «Каспий жылу, су арнасы» объяснили причину отключения воды отсутствием договора, который с ними и МАЭКом должен был заключить акимат Актау.
- Я не знаю, почему трехсторонний договор не был заключен в мае. Были сделаны расчеты, акты, раздел границ, акт опломбировки. Сейчас мы отрабатываем этот вопрос. Договор сегодня заключен между «Каспий жылу, су арнасы», МАЭКом и нашим отделом. По закону, на рассмотрение предусмотрено пять рабочих дней, – прокомментировал Айбек Ерболеков, главный специалист отдела ЖКХ Актау.
Напомним, ранее жители Актау возмутились отсутствием воды на городском кладбище. Тогда в компании «Каспий жылу, су арнасы» объяснили причину отключения воды отсутствием договора, который с ними и МАЭКом должен был заключить акимат Актау.