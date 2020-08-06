Россияне обещают вывести из эксплуатации реактор БН-350, содержание которого оплачивают жители Актау

Фото informburo.kz
По данным сайта «Риа новости», помощь казахстанским партнерам окажет АО «Техснабэкспорт».
По заказу «Техснабэкспорта» Научно-технический центр безопасности ядерных технологий Казахстана должен будет провести сбор и анализ документов нормативно-правовой базы Казахстана в области вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии и обращению с радиоактивными отходами и оценить достаточность этой базы для проведения непосредственных работ по выводу из эксплуатации БН-350. Затем надо будет выбрать технологии для решения приоритетных работ по переводу БН-350 в безопасное состояние, разработать исходные требования к структуре и составу технологических комплексов и инфраструктуре, разработать требования к объемно-планировочным решениям и выполнить индикативную (укрупненную) экономическую оценку принятых решений.
Реакторная установка БН-350 входит в состав «Мангистауского атомного энергетического комбината». Согласно проекту, вывод БН-350 из эксплуатации планируется провести в три этапа. Сначала за 10 лет намечено перевести реакторную установку в состояние безопасного хранения, затем в течение 50 лет обеспечить долгосрочное безопасное хранение, а потом выполнить частичный или полный демонтаж оборудования, зданий и сооружений, и обеспечить обращение с радиоактивными отходами.
Первый в мире атомный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 с натриевым жидкометаллическим теплоносителем был запущен в 1973 году на восточном побережье Каспийского моря в городе Шевченко (ныне Актау, Казахстан). Установленная электрическая мощность БН-350 составляла 350 МВт, которая расходовалась следующим образом: на производство электрической энергии шло 150 МВт, и по 100 МВт расходовалось на производство тепла для отопления и на опреснение воды. В свое время это была единственная атомная опреснительная установка в мире, она поставляла пресную воду для города Шевченко в объеме 120 тысяч кубометров в сутки.
Энергоблок БН-350 проработал до 1998 года - на пять лет дольше проектного срока. В 1999 году правительство Казахстана приняло решение не продолжать эксплуатацию БН-350, реактор был остановлен и переведен в режим вывода из эксплуатации. С БН-350 было вывезено отработанное ядерное топливо.
Эксплуатация БН-350 подтвердила надёжность и безопасность энергоблоков с «быстрыми» натриевыми реакторами и позволила собрать обширный объём информации, что обеспечило надежную базу для разработки последующих подобных реакторных установок.
Ранее Кыдырбай Касымбеков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром» заявлял, что содержание реактора БН-350 входит в статью расходов в тарифе за электроэнергию, так как других форм финансирования на содержание реакторной установки на сегодняшний день нет. Содержание реактора БН-350 в Актау обходится в 1,2 миллиарда тенге в год.
В 2019 году представители исполнительной власти региона сообщали, что Министерством энергетики Республики Казахстан и акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» рассматривается вопрос о передаче реактора БН-350 в государственную собственность.
Следует отметить, что 7 лет назад тариф на электроэнергию для населения в нашем регионе был самым низким в Казахстане, сейчас среди самых дорогих в стране.
По заказу «Техснабэкспорта» Научно-технический центр безопасности ядерных технологий Казахстана должен будет провести сбор и анализ документов нормативно-правовой базы Казахстана в области вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии и обращению с радиоактивными отходами и оценить достаточность этой базы для проведения непосредственных работ по выводу из эксплуатации БН-350. Затем надо будет выбрать технологии для решения приоритетных работ по переводу БН-350 в безопасное состояние, разработать исходные требования к структуре и составу технологических комплексов и инфраструктуре, разработать требования к объемно-планировочным решениям и выполнить индикативную (укрупненную) экономическую оценку принятых решений.
Реакторная установка БН-350 входит в состав «Мангистауского атомного энергетического комбината». Согласно проекту, вывод БН-350 из эксплуатации планируется провести в три этапа. Сначала за 10 лет намечено перевести реакторную установку в состояние безопасного хранения, затем в течение 50 лет обеспечить долгосрочное безопасное хранение, а потом выполнить частичный или полный демонтаж оборудования, зданий и сооружений, и обеспечить обращение с радиоактивными отходами.
Первый в мире атомный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 с натриевым жидкометаллическим теплоносителем был запущен в 1973 году на восточном побережье Каспийского моря в городе Шевченко (ныне Актау, Казахстан). Установленная электрическая мощность БН-350 составляла 350 МВт, которая расходовалась следующим образом: на производство электрической энергии шло 150 МВт, и по 100 МВт расходовалось на производство тепла для отопления и на опреснение воды. В свое время это была единственная атомная опреснительная установка в мире, она поставляла пресную воду для города Шевченко в объеме 120 тысяч кубометров в сутки.
Энергоблок БН-350 проработал до 1998 года - на пять лет дольше проектного срока. В 1999 году правительство Казахстана приняло решение не продолжать эксплуатацию БН-350, реактор был остановлен и переведен в режим вывода из эксплуатации. С БН-350 было вывезено отработанное ядерное топливо.
Эксплуатация БН-350 подтвердила надёжность и безопасность энергоблоков с «быстрыми» натриевыми реакторами и позволила собрать обширный объём информации, что обеспечило надежную базу для разработки последующих подобных реакторных установок.
Ранее Кыдырбай Касымбеков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром» заявлял, что содержание реактора БН-350 входит в статью расходов в тарифе за электроэнергию, так как других форм финансирования на содержание реакторной установки на сегодняшний день нет. Содержание реактора БН-350 в Актау обходится в 1,2 миллиарда тенге в год.
В 2019 году представители исполнительной власти региона сообщали, что Министерством энергетики Республики Казахстан и акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» рассматривается вопрос о передаче реактора БН-350 в государственную собственность.
Следует отметить, что 7 лет назад тариф на электроэнергию для населения в нашем регионе был самым низким в Казахстане, сейчас среди самых дорогих в стране.