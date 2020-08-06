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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:58

Просмотров: 716

Россияне обещают вывести из эксплуатации реактор БН-350, содержание которого оплачивают жители Актау

Российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» поможет Казахстану выполнить проект по выводу из эксплуатации знаменитого ядерного реактора БН-350 - первой в мировой истории энергетической реакторной установки на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности. Об этом сообщается на сайте «Риа новости».

Фото informburo.kz
По данным сайта «Риа новости», помощь казахстанским партнерам окажет АО «Техснабэкспорт».

По заказу «Техснабэкспорта» Научно-технический центр безопасности ядерных технологий Казахстана должен будет провести сбор и анализ документов нормативно-правовой базы Казахстана в области вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии и обращению с радиоактивными отходами и оценить достаточность этой базы для проведения непосредственных работ по выводу из эксплуатации БН-350. Затем надо будет выбрать технологии для решения приоритетных работ по переводу БН-350 в безопасное состояние, разработать исходные требования к структуре и составу технологических комплексов и инфраструктуре, разработать требования к объемно-планировочным решениям и выполнить индикативную (укрупненную) экономическую оценку принятых решений.

Реакторная установка БН-350 входит в состав «Мангистауского атомного энергетического комбината». Согласно проекту, вывод БН-350 из эксплуатации планируется провести в три этапа. Сначала за 10 лет намечено перевести реакторную установку в состояние безопасного хранения, затем в течение 50 лет обеспечить долгосрочное безопасное хранение, а потом выполнить частичный или полный демонтаж оборудования, зданий и сооружений, и обеспечить обращение с радиоактивными отходами.

Первый в мире атомный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 с натриевым жидкометаллическим теплоносителем был запущен в 1973 году на восточном побережье Каспийского моря в городе Шевченко (ныне Актау, Казахстан). Установленная электрическая мощность БН-350 составляла 350 МВт, которая расходовалась следующим образом: на производство электрической энергии шло 150 МВт, и по 100 МВт расходовалось на производство тепла для отопления и на опреснение воды. В свое время это была единственная атомная опреснительная установка в мире, она поставляла пресную воду для города Шевченко в объеме 120 тысяч кубометров в сутки.

Энергоблок БН-350 проработал до 1998 года - на пять лет дольше проектного срока. В 1999 году правительство Казахстана приняло решение не продолжать эксплуатацию БН-350, реактор был остановлен и переведен в режим вывода из эксплуатации. С БН-350 было вывезено отработанное ядерное топливо.

Эксплуатация БН-350 подтвердила надёжность и безопасность энергоблоков с «быстрыми» натриевыми реакторами и позволила собрать обширный объём информации, что обеспечило надежную базу для разработки последующих подобных реакторных установок.

Ранее Кыдырбай Касымбеков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром» заявлял, что содержание реактора БН-350 входит в статью расходов в тарифе за электроэнергию, так как других форм финансирования на содержание реакторной установки на сегодняшний день нет. Содержание реактора БН-350 в Актау обходится в 1,2 миллиарда тенге в год.

В 2019 году представители исполнительной власти региона сообщали, что Министерством энергетики Республики Казахстан и акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» рассматривается вопрос о передаче реактора БН-350 в государственную собственность.

Следует отметить, что 7 лет назад тариф на электроэнергию для населения в нашем регионе был самым низким в Казахстане, сейчас среди самых дорогих в стране.



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Комментарии ( 5 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:27
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  • ЁмоЁ
  • almaty2018
  • Сергей Владимиров
  • Куато
  • Галина63
  • koronavirus
  • babushka
 Аzamat (Посетители) Сегодня, 14:21
Выведите из строя ТОО "АЛьянс энерго снаб", содержание которого оплачивают жители Актау и выходит это содержание куда дороже, чем расходы на БН-350.

Акимат бесполезный, кстати, тоже содержим.
 
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  • Сергей Владимиров
  • Галина63
  • koronavirus
  • babushka
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:19
что то на Ладе молчёк, что альянспрокладка нам готовит * подарок*, вслед за Маэком, ышчё накинуть на эл.энергию которую они нам типа до квартир подгоняют и про ОДН их никто не трясёт. podzatylnik
 
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  • spamregg
  • Галина63
 leo529 (Посетители) Сегодня, 14:15
содержание которого оплачивают жители Актау
Как говорится, не стоит тешить себя дурными мыслями: для жителей, скорее всего, в плане оплаты ничего не изменится, разве что опять что-то подорожает :))
 
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бобер (Посетители) Сегодня, 14:13
Так реактор уже несколько лет как не работает!!!! Может я чего-то не знаю?

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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