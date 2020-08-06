Дисциплинарный проступок - и только? В Мангистау уволен сотрудник прокуратуры за разговор о взятке

Фото из архива Lada.kz
Завершилось расследование, начатое после публикации на Telegram-канале Ербола Едилова диалога между полицейским и прокурором.
- По результатам расследования было принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава правонарушения, - пояснили в прокуратуре области.
При этом в действиях вышеуказанных сотрудников выявили признаки дисциплинарного проступка. В связи с этим, по итогам служебного расследования, 28 июля этого года сотрудник прокуратуры Мангистауской области освобожден от занимаемой должности.
Напомним, в мае в Актау запись разговора прокурора и полицейского о взятке «слили» в Сеть.
Департамент полиции Мангистау начал расследование по факту публикации разговора полицейского и прокурора.
Позже в Генпрокуратуре высказались по поводу появившийся в Сети записи телефонного разговора полицейского и сотрудника прокуратуры из Мангистауской области.
Из-за опубликованной в Сети записи разговора между полицейским и прокурором в отношении ряда сотрудников были приняты меры дисциплинарного характера.
- По результатам расследования было принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава правонарушения, - пояснили в прокуратуре области.
При этом в действиях вышеуказанных сотрудников выявили признаки дисциплинарного проступка. В связи с этим, по итогам служебного расследования, 28 июля этого года сотрудник прокуратуры Мангистауской области освобожден от занимаемой должности.
Напомним, в мае в Актау запись разговора прокурора и полицейского о взятке «слили» в Сеть.
Департамент полиции Мангистау начал расследование по факту публикации разговора полицейского и прокурора.
Позже в Генпрокуратуре высказались по поводу появившийся в Сети записи телефонного разговора полицейского и сотрудника прокуратуры из Мангистауской области.
Из-за опубликованной в Сети записи разговора между полицейским и прокурором в отношении ряда сотрудников были приняты меры дисциплинарного характера.