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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 3801

Дисциплинарный проступок - и только? В Мангистау уволен сотрудник прокуратуры за разговор о взятке

Уголовное дело по факту опубликованного в Сети разговора сотрудников полиции и прокуратуры прекратили. От занимаемой должности был отстранён сотрудник надзорного органа. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Завершилось расследование, начатое после публикации на Telegram-канале Ербола Едилова диалога между полицейским и прокурором.

- По результатам расследования было принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава правонарушения, - пояснили в прокуратуре области.

При этом в действиях вышеуказанных сотрудников выявили признаки дисциплинарного проступка. В связи с этим, по итогам служебного расследования, 28 июля этого года сотрудник прокуратуры Мангистауской области освобожден от занимаемой должности.

Напомним, в мае в Актау запись разговора прокурора и полицейского о взятке «слили» в Сеть.

Департамент полиции Мангистау начал расследование по факту публикации разговора полицейского и прокурора.

Позже в Генпрокуратуре высказались по поводу появившийся в Сети записи телефонного разговора полицейского и сотрудника прокуратуры из Мангистауской области.

Из-за опубликованной в Сети записи разговора между полицейским и прокурором в отношении ряда сотрудников были приняты меры дисциплинарного характера.



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Комментарии ( 10 )

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Добрыня (Посетители) Сегодня, 14:47
Перед законом мы все ровны, но они ровнее!
 
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  • Сергей Владимиров
 Дон (Посетители) Сегодня, 14:22
Гнилая система РК, отстранили с этой должности но не уволили с позором, и возможно перевели на другую должность. А дело закрыли из-за того чтоб цепочка до себя не дошла
 
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  • spamregg
  • Сергей Владимиров
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 13:59
Главное, говорит, в ходе расследования не выйти на себя...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • Daulet201999
  • Сергей Владимиров
 Businessman (Посетители) Сегодня, 13:09
Все пропитано коррупцией, которая стала нормой жизни чиновников. Действует принцип: "Не пойман - не вор" или "Ворон ворону глаз не выклюет"?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 239
  • non_alcoholic
  • Сергей Владимиров
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:09
Отстранён это не уволен. Отстранён от этой должности но переведут на другую. Должно быть написано уволен по отрицательному мотиву и т.д. а это лапша вам на уши.
 
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 13:08
tolk,
Так если разматывать,то можно на таких агашек размотать... Потом они сами кого хочешь,на что хочешь намотают...
 
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  • ЁмоЁ
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  • Сергей Владимиров
 kaireke (Посетители) Сегодня, 13:03
уже неинтересно читать все новости про страну, так как ничего путного не происходит...
 
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  • Сергей Владимиров
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 12:53
Гнилой система
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 12:44
Не захотели разматывать цепочку и техонько всё слили.
 
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  • Placida
  • Нурекен
  • Daulet201999
  • Сергей Владимиров
 n92 (Посетители) Сегодня, 12:30
опять "поговорил", и решил вопрос...
 
 

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