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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:18

Просмотров: 2635

Полицейских наказали из-за «разговора с прокурором» в Актау

Из-за опубликованной в Сети записи разговора между якобы полицейским и прокурором в отношении ряда сотрудников были приняты меры дисциплинарного характера. Помимо этого, ведомством проводится досудебное расследование. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Глава полиции Мангистау, как передает Tengrinews.kz, принял строгие меры в отношении руководителей управлений департамента полиции региона. Причиной стала публикация записи разговора неких сотрудников правоохранительных органов.

- По итогам служебной проверки приказом начальника департамента полиции Мангистауской области в отношении ряда сотрудников приняты меры дисциплинарного взыскания. В настоящее время проводится досудебное расследование, в результате которого будет дана оценка каждому участнику указанной аудиозаписи, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, в областной прокуратуре заявили, что департаментом собственной безопасности МВД проводится досудебное расследование по факту превышения должностных полномочий.

- В настоящее время подтвердить либо опровергнуть участие в разговоре о даче взятки сотрудников правоохранительных органов не представляется возможным, так как данные обстоятельства проверяются и будут выяснены в ходе расследования, - отметили в прокуратуре Мангистау.

О том, когда завершится проверка обстоятельств ситуации, в прокуратуре не сообщили. В ведомстве лишь отметили, что согласно статье 192 Уголовно-процессуального кодекса РК, досудебное расследование может длиться от двух до 12 месяцев.

Напомним, ранее, опубликованная Ерболом Едиловым аудиозапись разговора сотрудника полиции Актау и сотрудника прокуратуры области послужила причиной служебного расследования.




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Комментарии ( 1 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 16:40
"ведомстве лишь отметили, что согласно статье 192 Уголовно-процессуального кодекса РК, досудебное расследование может длиться от двух до 12 месяцев."
Следствие закончено,забудьте......
 
 

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