Полицейских наказали из-за «разговора с прокурором» в Актау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Глава полиции Мангистау, как передает Tengrinews.kz, принял строгие меры в отношении руководителей управлений департамента полиции региона. Причиной стала публикация записи разговора неких сотрудников правоохранительных органов.
- По итогам служебной проверки приказом начальника департамента полиции Мангистауской области в отношении ряда сотрудников приняты меры дисциплинарного взыскания. В настоящее время проводится досудебное расследование, в результате которого будет дана оценка каждому участнику указанной аудиозаписи, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, в областной прокуратуре заявили, что департаментом собственной безопасности МВД проводится досудебное расследование по факту превышения должностных полномочий.
- В настоящее время подтвердить либо опровергнуть участие в разговоре о даче взятки сотрудников правоохранительных органов не представляется возможным, так как данные обстоятельства проверяются и будут выяснены в ходе расследования, - отметили в прокуратуре Мангистау.
О том, когда завершится проверка обстоятельств ситуации, в прокуратуре не сообщили. В ведомстве лишь отметили, что согласно статье 192 Уголовно-процессуального кодекса РК, досудебное расследование может длиться от двух до 12 месяцев.
Напомним, ранее, опубликованная Ерболом Едиловым аудиозапись разговора сотрудника полиции Актау и сотрудника прокуратуры области послужила причиной служебного расследования.
- По итогам служебной проверки приказом начальника департамента полиции Мангистауской области в отношении ряда сотрудников приняты меры дисциплинарного взыскания. В настоящее время проводится досудебное расследование, в результате которого будет дана оценка каждому участнику указанной аудиозаписи, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, в областной прокуратуре заявили, что департаментом собственной безопасности МВД проводится досудебное расследование по факту превышения должностных полномочий.
- В настоящее время подтвердить либо опровергнуть участие в разговоре о даче взятки сотрудников правоохранительных органов не представляется возможным, так как данные обстоятельства проверяются и будут выяснены в ходе расследования, - отметили в прокуратуре Мангистау.
О том, когда завершится проверка обстоятельств ситуации, в прокуратуре не сообщили. В ведомстве лишь отметили, что согласно статье 192 Уголовно-процессуального кодекса РК, досудебное расследование может длиться от двух до 12 месяцев.
Напомним, ранее, опубликованная Ерболом Едиловым аудиозапись разговора сотрудника полиции Актау и сотрудника прокуратуры области послужила причиной служебного расследования.