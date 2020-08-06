Российские врачи вернулись домой из Мангистау

Всего в область прибыли девять медработников из России.
Чартерный рейс с медицинскими работниками из России прибыл в наш регион 11 июля.
Российские специалисты прилетели в Мангистау, чтобы помочь местным медицинским работникам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Всего в область прибыли девять медработников из России.
Семь из них уже улетели из региона. Отбытие двух оставшихся врачей ожидается на следующей неделе.
Напомним, в середине июля этого года в Мангистау прибыли девять медиков из России. Помощь из России прибыла по инициативе акима области и при спонсорской поддержке акционерного общества «МангистауМунайГаз».
Российские специалисты прилетели в Мангистау, чтобы помочь местным медицинским работникам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Всего в область прибыли девять медработников из России.
Семь из них уже улетели из региона. Отбытие двух оставшихся врачей ожидается на следующей неделе.
Напомним, в середине июля этого года в Мангистау прибыли девять медиков из России. Помощь из России прибыла по инициативе акима области и при спонсорской поддержке акционерного общества «МангистауМунайГаз».