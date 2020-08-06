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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 935

Российские врачи вернулись домой из Мангистау

Семь из девяти специалистов вернулись в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Всего в область прибыли девять медработников из России.
Чартерный рейс с медицинскими работниками из России прибыл в наш регион 11 июля.

Российские специалисты прилетели в Мангистау, чтобы помочь местным медицинским работникам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в область прибыли девять медработников из России.

Семь из них уже улетели из региона. Отбытие двух оставшихся врачей ожидается на следующей неделе.

Напомним, в середине июля этого года в Мангистау прибыли девять медиков из России. Помощь из России прибыла по инициативе акима области и при спонсорской поддержке акционерного общества «МангистауМунайГаз».



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Комментарии ( 2 )

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  • Барабашка
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 17:12
Цитата: freizer
И чем помогли, что сделали, какую пользу привезли?

Воодушевили часть определенную часть местного (пока что)населения. Типа "большая земля" помнит о вас podmig . А на деле-очередная инфопустышка...
 
-2
  • gurev57
  • Барабашка
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Seawolf
 freizer (Посетители) Сегодня, 16:51
И чем помогли, что сделали, какую пользу привезли?
 
 

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