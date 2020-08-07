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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:02

Просмотров: 3670

После потопа: Жители Актау сняли на видео последствия проливного дождя на набережной

На набережной Актау из-за проливного дождя просела земля и произошло разрушение пешеходной дорожки из брусчатки. Последствия дождя запечатлели очевидцы.

Кадр видео
Пользователи Lada.kz засняли на видео просевшую землю. На кадрах видно, как августовский дождь разрушил приморский тротуар.



Редакция ожидает ответ от городского акимата на следующие вопросы:
1. Какой ущерб был нанесен набережной?
2. На какую сумму оценен ущерб?
3. Какие работы проводит акимат по восстановлению набережной?
4. Какая организация будет проводить восстановительные работы?

Напомним, что дождь прошел над территорией Актау в ночь с 5 на 6 августа. Пользователи Сети сняли ливень на видео.



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Комментарии ( 13 )

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makenych (Посетители) Сегодня, 19:02
Рома,
Кстати по СНиПам нельзя ливневки совмещать с канализацией. Теперь после каждого ливня голову ломают что там цветет в море напротив приморского... Не только коррупция но и тупость людская погубит все что нас окружает...
 
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  • alesha
  • мунайши73
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 18:50
Да такое головотяпство знаете,что напоминает ..это как в детстве в песочнице строили из песка всякого рода фигуры...Но это дети....а здесь малообразованные дебилы.. которые живут по принципу...а так сойдёт ,что в акимате,что подрядные компании .Это хорошо, что на верху в небесной канцелярии для выведения хапуг и коррупционеров на чистую воду..временами посылает многочасовые ливни ..На центральном проспекте напротив площади Ынтымак и Дома связи 14 микрорайона , который раз весь проспект уходит под воду..Венеция блин.Постоянно типа отстегивают из бюджета деньги на "ливневки" ,а как топило так и топит к чертовой матери позастревали бы блин там машины акиматовских членовозов ...вот тогда бы они по другому бы запели.
 
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  • makenych
  • mer
 Рома (Посетители) Сегодня, 18:12
Коммунист.,
leo529,
НЕТ такого понятие, как строили на совесть. Есть только одно понятие - советский СНиП! Только строго следуя рекомендациям советского СНиП, можно построить по настоящему вечные объекты, которые прослужат долгие и долгие годы и даже нашим детям останется в наследство.
Раньше все строили по советским СНиП-ам и было трудно обмануть, т.к. в советских СНиП-ах всё "разжёвано" до мелочей.
Вопрос: почему не строят по советским СНиП-ам?
Ответ: ДОРОГО!!!
 
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  • montgomery
  • vaterloo
  • ODUVANCHIK
  • мунайши73
 Resistant (Посетители) Сегодня, 17:46
"Утрамбовывают" ногами они а стыдно смотреть на это -мне hypnosis

~All people smile in the same language~
 
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  • montgomery
  • Абвгд
  • vaterloo
  • Tomiris_2014
  • мунайши73
 Рома (Посетители) Сегодня, 17:42
Я поражаюсь неграмотностью наших архитектурно-строительных структур Акимата.
Неужели в нашем городе не найдутся грамотные дипломированные специалисты, которых можно было бы трудоустроить в Акимат.
Ведь всех этих проблем можно было бы избежать уже на стадии проектирования набережной.
Ну нельзя строит такие хрупкие объекты в агрессивной среде, где происходят преждевременные разрушения, т.е. не были учтены степень воздействия на металлические, деревянные и бетонные конструкции, а также основании под ними. Все ответы для решения этих вопросов всегда можно найти в СНиП.
Но, пожалуй, самая глупейшая ошибка проектировщиков и архитектурно-надзорных структур Акимата в том, что в набережной не предусмотрели ливневые стоки.
ПОЗОР (!!!) проектировщикам, строителям и архитектурно-надзорным структурам Акимата!
 
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  • ЁмоЁ
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 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 17:30
Цитата: Кинст

Вот интересно, почему сделанное во времена СССР стоит до сих пор

Потому что тогда строили на совесть, и была ответственность, а сейчас только тендеры и откаты из этих сумм.
А!, "принимают" объекты и подписывают документы в крутых кабаках за бичбармачным столом, и не только.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 17:24
Цитата: Pear
около Олжи на перекрестке указатель микрорайона (те что стоят по углам районов) на половину провалился под землю.

Эти указатели тоже сами по себе - отдельная тема :) Им два года, а многие уже хорошенько поржавели, некоторые частично...

Цитата: Кинст
почему сделанное во времена СССР стоит до сих пор, а сотворённое уже в настоящее время не выдерживает одного хорошего дождя?

Потому как делали на совесть, а нынче - на от..вали
 
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  • pronina1976
 montgomery (Посетители) Сегодня, 17:07
Наше море всё выдержит, все сточные воды примет и само себя почистит... А вот люди могут не выдержать.
 
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 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 16:49
Пал Палыч,
При СССР построили дома которые стоят до сих пор.
А новостройки все текли, видео сами видели. Что будет с этими домами через 40 лет?
 
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 Пал Палыч (Посетители) Сегодня, 16:44
Это называется коррупция. Не утрамбовали, недоложили, недоделали. Тому кто принимал объект на лапу дали.
В наше время не было такого.
 
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