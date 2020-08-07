После потопа: Жители Актау сняли на видео последствия проливного дождя на набережной

Кадр видео
Пользователи Lada.kz засняли на видео просевшую землю. На кадрах видно, как августовский дождь разрушил приморский тротуар.
Редакция ожидает ответ от городского акимата на следующие вопросы:
1. Какой ущерб был нанесен набережной?
2. На какую сумму оценен ущерб?
3. Какие работы проводит акимат по восстановлению набережной?
4. Какая организация будет проводить восстановительные работы?
Напомним, что дождь прошел над территорией Актау в ночь с 5 на 6 августа. Пользователи Сети сняли ливень на видео.
Редакция ожидает ответ от городского акимата на следующие вопросы:
1. Какой ущерб был нанесен набережной?
2. На какую сумму оценен ущерб?
3. Какие работы проводит акимат по восстановлению набережной?
4. Какая организация будет проводить восстановительные работы?
Напомним, что дождь прошел над территорией Актау в ночь с 5 на 6 августа. Пользователи Сети сняли ливень на видео.