«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 08 Августа
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.17 KZT
  • €1 = 494.07 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 321

Трагедия в Бейруте: Опасно ли производство аммиачной селитры в Мангистау?

После разрушительных взрывов в Бейруте большинство жителей Мангистау задались вопросом - опасно ли производство аммиачной селитры на территории области, и чем чревато её хранение в черте города? Единственный производитель аммиачной селитры на территории Казахстана - акционерное общество (АО) «КазАзот» заявил, что хранение химикатов на территории региона осуществляется в соответствии со всеми требованиями ГОСТ 2-2013.

Коллаж из иллюстративных фото
АО «КазАзот» является единственным производителем нитрата аммония (аммиачной селитры) в Казахстане. По одному из предположений, 4 августа в столице Ливана - Бейруте, взорвался склад именно с этим химикатом.

На предприятии рассказали, в каких объёмах производится аммиачная селитра на территории Мангистау, и чем она может быть опасна.

По данным компании, изготовление и хранение аммиачной селитры организовано в соответствии с требованиями ГОСТ 2-2013. Согласно одному из пунктов требований, упакованную селитру хранят в крытых, сухих и чистых складах грузоотправителя (грузополучателя), защищающих продукт от увлажнения.

Гарантийный срок хранения аммиачной селитры составляет не более шести месяцев. На АО «КазАзот» аммиачная селитра хранится не более двух месяцев в связи с большим спросом на продукцию.

- Хранить нитрат аммония можно на открытых площадках грузоотправителя (грузополучателя) до шести месяцев после изготовления в мягких контейнерах и в штабелях высотой не более чем в два ряда, в мешках в пакетированном виде, скреплённых полиэтиленовой термоусадочной пленкой, а также в мешках в непакетированном виде в штабелях высотой не выше трёх метров при условии хранения на поддонах (высотой не менее 150 мм), укрытия влагозащитными материалами, исключения воздействия прямых солнечных лучей и смешения с органическими продуктами. Также допускается кратковременное (до 15 суток) хранение неупакованной селитры в крытых, чистых, сухих складских помещениях при температуре не выше +30 °С и влажности воздуха не более 50 процентов, - пояснили в компании.

Хранение и транспортирование селитры производится отдельно от других материалов и веществ.

В организации отметили, что первые склады хранения нитрата аммония в стране были открыты очень давно. На сегодняшний день, склады хранения аммиачной селитры имеются во всех областях.

- Персонал предприятия раз в квартал проходит инструктаж по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также ежегодно проводится обучение и проверка знаний всего производственного персонала, связанного с обслуживанием опасных производственных объектов. Филиал АО «Өрт сөндіруші» ежегодно проводит обучение работников предприятия по пожарно-техническому минимуму в соответствии с категориями их работ, - отметили в АО «КазАзот».

На предприятии также рассказали, чем опасна аммиачная селитра.

- Химикат без внешнего воздействия не взрывается и не возгорается. Учитывая низкую детонационную способность селитры, она по условиям хранения и транспортирования не относится к взрывчатым веществам. Самостоятельно (как взрывчатое вещество) она не применяется, но входит в состав многих взрывчатых механических смесей. При быстром нагревании аммиачной селитры происходит разложение со взрывом. Практически взрывоопасной является температура +300°С и выше. Также аммиачная селитра может детонировать от ударов, возникающих при локальных взрывах других систем (например, детонаторов), - пояснили в компании.

Как заявили в компании, изготовление и хранение аммиачной селитры опасность для населения области не представляет. Предприятие находится на территории промышленной зоны и имеет санитарно-защитную зону в радиусе километра. Расстояние от промышленной зоны до города составляет около 15 километров.

В компании также прокомментировали информацию о судне «Тузла», которое зашло в украинский порт с 3200 тоннами «просроченной» селитры.

Как сообщает информационный портал Mk.ru, судно «Тузла» перевозило 3235,5 тонны аммиачной селитры производства АО «КазАзот». Груз был арестован 18 сентября 2018 года и хранится на территории 12 причала Николаевского морского торгового порта.

- Постоянно производится экспорт продукции завода, в том числе и в Украину. Мы не имеем возможности контролировать - куда эта селитра реализуется дальше. На сегодняшний день нет селитры, которая бы принадлежала АО «КазАзот» на территории Украины, - подытожили в АО «КазАзот».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Сегодня, 13:16
Как стало страшно жить , когда под боком атомный реактор , производство и хранение аммиачной селитры, короновирус . Что ждёт нас завтра
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика