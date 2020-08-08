Трагедия в Бейруте: Опасно ли производство аммиачной селитры в Мангистау?

Коллаж из иллюстративных фото
АО «КазАзот» является единственным производителем нитрата аммония (аммиачной селитры) в Казахстане. По одному из предположений, 4 августа в столице Ливана - Бейруте, взорвался склад именно с этим химикатом.
На предприятии рассказали, в каких объёмах производится аммиачная селитра на территории Мангистау, и чем она может быть опасна.
По данным компании, изготовление и хранение аммиачной селитры организовано в соответствии с требованиями ГОСТ 2-2013. Согласно одному из пунктов требований, упакованную селитру хранят в крытых, сухих и чистых складах грузоотправителя (грузополучателя), защищающих продукт от увлажнения.
Гарантийный срок хранения аммиачной селитры составляет не более шести месяцев. На АО «КазАзот» аммиачная селитра хранится не более двух месяцев в связи с большим спросом на продукцию.
- Хранить нитрат аммония можно на открытых площадках грузоотправителя (грузополучателя) до шести месяцев после изготовления в мягких контейнерах и в штабелях высотой не более чем в два ряда, в мешках в пакетированном виде, скреплённых полиэтиленовой термоусадочной пленкой, а также в мешках в непакетированном виде в штабелях высотой не выше трёх метров при условии хранения на поддонах (высотой не менее 150 мм), укрытия влагозащитными материалами, исключения воздействия прямых солнечных лучей и смешения с органическими продуктами. Также допускается кратковременное (до 15 суток) хранение неупакованной селитры в крытых, чистых, сухих складских помещениях при температуре не выше +30 °С и влажности воздуха не более 50 процентов, - пояснили в компании.
Хранение и транспортирование селитры производится отдельно от других материалов и веществ.
В организации отметили, что первые склады хранения нитрата аммония в стране были открыты очень давно. На сегодняшний день, склады хранения аммиачной селитры имеются во всех областях.
- Персонал предприятия раз в квартал проходит инструктаж по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также ежегодно проводится обучение и проверка знаний всего производственного персонала, связанного с обслуживанием опасных производственных объектов. Филиал АО «Өрт сөндіруші» ежегодно проводит обучение работников предприятия по пожарно-техническому минимуму в соответствии с категориями их работ, - отметили в АО «КазАзот».
На предприятии также рассказали, чем опасна аммиачная селитра.
- Химикат без внешнего воздействия не взрывается и не возгорается. Учитывая низкую детонационную способность селитры, она по условиям хранения и транспортирования не относится к взрывчатым веществам. Самостоятельно (как взрывчатое вещество) она не применяется, но входит в состав многих взрывчатых механических смесей. При быстром нагревании аммиачной селитры происходит разложение со взрывом. Практически взрывоопасной является температура +300°С и выше. Также аммиачная селитра может детонировать от ударов, возникающих при локальных взрывах других систем (например, детонаторов), - пояснили в компании.
Как заявили в компании, изготовление и хранение аммиачной селитры опасность для населения области не представляет. Предприятие находится на территории промышленной зоны и имеет санитарно-защитную зону в радиусе километра. Расстояние от промышленной зоны до города составляет около 15 километров.
В компании также прокомментировали информацию о судне «Тузла», которое зашло в украинский порт с 3200 тоннами «просроченной» селитры.
Как сообщает информационный портал Mk.ru, судно «Тузла» перевозило 3235,5 тонны аммиачной селитры производства АО «КазАзот». Груз был арестован 18 сентября 2018 года и хранится на территории 12 причала Николаевского морского торгового порта.
- Постоянно производится экспорт продукции завода, в том числе и в Украину. Мы не имеем возможности контролировать - куда эта селитра реализуется дальше. На сегодняшний день нет селитры, которая бы принадлежала АО «КазАзот» на территории Украины, - подытожили в АО «КазАзот».
На предприятии рассказали, в каких объёмах производится аммиачная селитра на территории Мангистау, и чем она может быть опасна.
По данным компании, изготовление и хранение аммиачной селитры организовано в соответствии с требованиями ГОСТ 2-2013. Согласно одному из пунктов требований, упакованную селитру хранят в крытых, сухих и чистых складах грузоотправителя (грузополучателя), защищающих продукт от увлажнения.
Гарантийный срок хранения аммиачной селитры составляет не более шести месяцев. На АО «КазАзот» аммиачная селитра хранится не более двух месяцев в связи с большим спросом на продукцию.
- Хранить нитрат аммония можно на открытых площадках грузоотправителя (грузополучателя) до шести месяцев после изготовления в мягких контейнерах и в штабелях высотой не более чем в два ряда, в мешках в пакетированном виде, скреплённых полиэтиленовой термоусадочной пленкой, а также в мешках в непакетированном виде в штабелях высотой не выше трёх метров при условии хранения на поддонах (высотой не менее 150 мм), укрытия влагозащитными материалами, исключения воздействия прямых солнечных лучей и смешения с органическими продуктами. Также допускается кратковременное (до 15 суток) хранение неупакованной селитры в крытых, чистых, сухих складских помещениях при температуре не выше +30 °С и влажности воздуха не более 50 процентов, - пояснили в компании.
Хранение и транспортирование селитры производится отдельно от других материалов и веществ.
В организации отметили, что первые склады хранения нитрата аммония в стране были открыты очень давно. На сегодняшний день, склады хранения аммиачной селитры имеются во всех областях.
- Персонал предприятия раз в квартал проходит инструктаж по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также ежегодно проводится обучение и проверка знаний всего производственного персонала, связанного с обслуживанием опасных производственных объектов. Филиал АО «Өрт сөндіруші» ежегодно проводит обучение работников предприятия по пожарно-техническому минимуму в соответствии с категориями их работ, - отметили в АО «КазАзот».
На предприятии также рассказали, чем опасна аммиачная селитра.
- Химикат без внешнего воздействия не взрывается и не возгорается. Учитывая низкую детонационную способность селитры, она по условиям хранения и транспортирования не относится к взрывчатым веществам. Самостоятельно (как взрывчатое вещество) она не применяется, но входит в состав многих взрывчатых механических смесей. При быстром нагревании аммиачной селитры происходит разложение со взрывом. Практически взрывоопасной является температура +300°С и выше. Также аммиачная селитра может детонировать от ударов, возникающих при локальных взрывах других систем (например, детонаторов), - пояснили в компании.
Как заявили в компании, изготовление и хранение аммиачной селитры опасность для населения области не представляет. Предприятие находится на территории промышленной зоны и имеет санитарно-защитную зону в радиусе километра. Расстояние от промышленной зоны до города составляет около 15 километров.
В компании также прокомментировали информацию о судне «Тузла», которое зашло в украинский порт с 3200 тоннами «просроченной» селитры.
Как сообщает информационный портал Mk.ru, судно «Тузла» перевозило 3235,5 тонны аммиачной селитры производства АО «КазАзот». Груз был арестован 18 сентября 2018 года и хранится на территории 12 причала Николаевского морского торгового порта.
- Постоянно производится экспорт продукции завода, в том числе и в Украину. Мы не имеем возможности контролировать - куда эта селитра реализуется дальше. На сегодняшний день нет селитры, которая бы принадлежала АО «КазАзот» на территории Украины, - подытожили в АО «КазАзот».