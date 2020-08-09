«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 10 Августа
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.17 KZT
  • €1 = 494.07 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:06

Просмотров: 1101

Жителя Жанаозена оштрафовали за попытку «договориться»

За попытку дачи взятки в размере 2000 тенге сотруднику полиции водителю назначили штраф в 500 тысяч тенге. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По информации ведомства, водитель проехал на запрещенный сигнал светофора и был остановлен полицейскими.

Чтобы уйти от ответственности, он предложил инспектору взятку в размере 2000 тенге. Сотрудник предупредил мужчину о видеофиксации разговора, но это не повлияло на него. Нарушитель достал и положил купюру между сиденьями. Полицейский сразу же сообщил о даче взятки в соответствующие органы.

Мужчину в итоге признали виновным по статье по 676 КоАП РК (Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами) и назначили штраф в размере 200 месячных расчётных показателей, то есть 555 600 тенге.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю
bigmuzzya (Посетители) Вчера, 23:52
Нарушил-плати штраф!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alesha
  • babe
 Neo_85 (Посетители) Вчера, 23:43
Сотрудник предупредил мужчину о видеофиксации разговора, но это не повлияло на него.
И гайцам это не мешает, если надо они выключают. Просто хотел больше. Надо было тогда по полной гайца заказать, раз уж теперь придеться такой штраф платить. Чмошники не одного хорошего гайца не встречала, но зато не однократно видела как они вырубают свою камеру. Мужика жалко. Что то наши правоохранительные органы в последнее время часто отмечаются в СМИ. , тем самым вы только народ злите.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kann (Посетители) Вчера, 23:22
он предложил инспектору взятку в размере 2000 тенге. Сотрудник предупредил мужчину о видеофиксации разговора, но это не повлияло на него.Водитель баран не понял намека.
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • Neo_85
  • babe
 aalleennaa69 (Посетители) Вчера, 23:22
Вот если хотя бы 20000 дал тогда взял , они типо на мелочь не видутся
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kann (Посетители) Вчера, 23:20
Сотрудник предупредил мужчину о видеофиксации разговора.Водитель не понял намека.

он предложил инспектору взятку в размере 2000 тенге. Сотрудник предупредил мужчину о видеофиксации разговора, но это не повлияло на него.Водитель не понял намека.Лада Вы это хотели сказать?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Вчера, 23:09
Добрыня,
Вы видимо не водитель
 
-3
  • leo529
  • babe
  • Neo_85
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Добрыня (Посетители) Вчера, 22:55
Все бы полицейские были такими!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • mami
  • tolk
  • Sana_sezym
  • Сергей Владимиров
 babe (Посетители) Вчера, 22:42
Мало дал. Бедолага.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика