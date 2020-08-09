Жителя Жанаозена оштрафовали за попытку «договориться»

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По информации ведомства, водитель проехал на запрещенный сигнал светофора и был остановлен полицейскими.



Чтобы уйти от ответственности, он предложил инспектору взятку в размере 2000 тенге. Сотрудник предупредил мужчину о видеофиксации разговора, но это не повлияло на него. Нарушитель достал и положил купюру между сиденьями. Полицейский сразу же сообщил о даче взятки в соответствующие органы.



Мужчину в итоге признали виновным по статье по 676 КоАП РК (Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами) и назначили штраф в размере 200 месячных расчётных показателей, то есть 555 600 тенге.