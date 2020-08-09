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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:37

Просмотров: 1035

Мы не нарушали режим карантина: Владелец сауны в Актау прокомментировал заявление полиции

В результате проверки полиция пресекла деятельность оздоровительного комплекса «Элит» во время действия ограничительных мер. В свою очередь, владелец заведения заявил, что он не нарушил требований постановления главного санитарного врача Мангистауской области.

Фото предоставили в полиции региона
Касательно постановления главного санитарного врача Мангистауской области о запрете работы общественных бань владелец оздоровительного комплекса заявил, что его заведение не относится к общественным баням. Оно оборудовано индивидуальными кабинками.

Как считает предприниматель, он не нарушил режим карантина.

Напомним, полиция «накрыла» сауну с 40 посетителями вчера, 8 августа, в 23:00 в 22 микрорайоне.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • almaty2018
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 leo529 (Посетители) Сегодня, 19:43
Если сказать, что в сауне соблюдались меры гигиены, а посетители - уважаемые люди, которые селали много хорошего, то должны понять и простить :)
 
-1
  • ЁмоЁ
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Коммунист.
  • leo529
  • mer
  • alesha
  • Papirosso
  • almaty2018
 babe (Посетители) Сегодня, 18:40
Пусть люди себе отдыхают! Лучше бы сходили на рынки и посмотрели какое там столпотворение и это несмотря на то, что рынки должны быть закрыты.
 
 

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