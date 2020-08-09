Мы не нарушали режим карантина: Владелец сауны в Актау прокомментировал заявление полиции

Фото предоставили в полиции региона
Касательно постановления главного санитарного врача Мангистауской области о запрете работы общественных бань владелец оздоровительного комплекса заявил, что его заведение не относится к общественным баням. Оно оборудовано индивидуальными кабинками.
Как считает предприниматель, он не нарушил режим карантина.
Напомним, полиция «накрыла» сауну с 40 посетителями вчера, 8 августа, в 23:00 в 22 микрорайоне.
Как считает предприниматель, он не нарушил режим карантина.
Напомним, полиция «накрыла» сауну с 40 посетителями вчера, 8 августа, в 23:00 в 22 микрорайоне.