Управление здравоохранения Мангистау: Передозировки по нашим назначениям быть не могло

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По данным облздрава,15-летняя жительница обратились в приемный покой инфекционного отделение Мангистауской многопрофильной областной детской больницы с диагнозом "Острый гастроэнтерит" 3 августа текущего года.
Ей было рекомендовано лечение по плану "А" в условиях детской больницы, но от лечения отказались по настоянию родственника. Дежурным врачом было рекомендовано внутривенное вливание препарата глюкозы 5%-200 мл и калий хлорида 10 мл.
-Данное назначение получили не в детской больнице, а в частном процедурном кабинете по адресу 12-1. В ходе лечения у подростка отмечалось реакция в виде озноба на внутривенное введение глюкозы с калий хлоридом. Как именно в частном кабинете проводилась процедура, в детской больнице не в курсе. Мы не знаем какой температуры был вводимый препарат и с какой скоростью проходило вливание, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистау.
Передозировки препарата с учетом рекомендаций врача инфекционной больницы, быть не могло, отметили в управлении здравоохранения.
-Передозировки по нашим назначениям быть не могло. Препарат назначается исходя их массы тела пациента. После реакции на препарат родители повторно обратились в приёмный покой инфекционного отделения. Девочка была госпитализирована. Получала антибиотикотерапию, инфузионную терапию, ферментотерапию. Проведено УЗИ органов брюшной полости, выявлен сопутствующий диагноз: Реактивный панкреатит. 7 августа 2020 года с улучшением была выписана домой, – прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистау.
Известно, что сегодня, 10 августа девочка находится в детской больнице. Ее госпитализировали на следующий день после выписки, состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
-С диагнозом ОРВИ ребенок госпитализирован в провизорное отделение детской больницы, даны назначения. В динамике состояние ребенка стабильное, с улучшением. В данном случае ошибка дежурного врача заключается в том, что она не должна была давать назначение по просьбе родственников, а настоять на госпитализации в момент обращения. В случае отказа от госпитализации передать данные в поликлинику по месту жительства, – отметили в облздраве.
Напомним, мама подростка обвинила врачей детской больницы в передозировке препарата калий, в следствии которой у ребенка было ухудшение самочувствия.
Ей было рекомендовано лечение по плану "А" в условиях детской больницы, но от лечения отказались по настоянию родственника. Дежурным врачом было рекомендовано внутривенное вливание препарата глюкозы 5%-200 мл и калий хлорида 10 мл.
-Данное назначение получили не в детской больнице, а в частном процедурном кабинете по адресу 12-1. В ходе лечения у подростка отмечалось реакция в виде озноба на внутривенное введение глюкозы с калий хлоридом. Как именно в частном кабинете проводилась процедура, в детской больнице не в курсе. Мы не знаем какой температуры был вводимый препарат и с какой скоростью проходило вливание, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистау.
Передозировки препарата с учетом рекомендаций врача инфекционной больницы, быть не могло, отметили в управлении здравоохранения.
-Передозировки по нашим назначениям быть не могло. Препарат назначается исходя их массы тела пациента. После реакции на препарат родители повторно обратились в приёмный покой инфекционного отделения. Девочка была госпитализирована. Получала антибиотикотерапию, инфузионную терапию, ферментотерапию. Проведено УЗИ органов брюшной полости, выявлен сопутствующий диагноз: Реактивный панкреатит. 7 августа 2020 года с улучшением была выписана домой, – прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистау.
Известно, что сегодня, 10 августа девочка находится в детской больнице. Ее госпитализировали на следующий день после выписки, состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
-С диагнозом ОРВИ ребенок госпитализирован в провизорное отделение детской больницы, даны назначения. В динамике состояние ребенка стабильное, с улучшением. В данном случае ошибка дежурного врача заключается в том, что она не должна была давать назначение по просьбе родственников, а настоять на госпитализации в момент обращения. В случае отказа от госпитализации передать данные в поликлинику по месту жительства, – отметили в облздраве.
Напомним, мама подростка обвинила врачей детской больницы в передозировке препарата калий, в следствии которой у ребенка было ухудшение самочувствия.