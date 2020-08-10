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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:22

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Управление здравоохранения Мангистау: Передозировки по нашим назначениям быть не могло

Соблюдались ли все правила и требования при внутривенном введении препарата калия подростку в частном процедурном кабинете, мы не знаем. Передозировки препарата при его назначении быть не могло. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

фото из открытых источников
По данным облздрава,15-летняя жительница обратились в приемный покой инфекционного отделение Мангистауской многопрофильной областной детской больницы с диагнозом "Острый гастроэнтерит" 3 августа текущего года.

Ей было рекомендовано лечение по плану "А" в условиях детской больницы, но от лечения отказались по настоянию родственника. Дежурным врачом было рекомендовано внутривенное вливание препарата глюкозы 5%-200 мл и калий хлорида 10 мл.

-Данное назначение получили не в детской больнице, а в частном процедурном кабинете по адресу 12-1. В ходе лечения у подростка отмечалось реакция в виде озноба на внутривенное введение глюкозы с калий хлоридом. Как именно в частном кабинете проводилась процедура, в детской больнице не в курсе. Мы не знаем какой температуры был вводимый препарат и с какой скоростью проходило вливание, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистау.

Передозировки препарата с учетом рекомендаций врача инфекционной больницы, быть не могло, отметили в управлении здравоохранения.

-Передозировки по нашим назначениям быть не могло. Препарат назначается исходя их массы тела пациента. После реакции на препарат родители повторно обратились в приёмный покой инфекционного отделения. Девочка была госпитализирована. Получала антибиотикотерапию, инфузионную терапию, ферментотерапию. Проведено УЗИ органов брюшной полости, выявлен сопутствующий диагноз: Реактивный панкреатит. 7 августа 2020 года с улучшением была выписана домой, – прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистау.

Известно, что сегодня, 10 августа девочка находится в детской больнице. Ее госпитализировали на следующий день после выписки, состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

-С диагнозом ОРВИ ребенок госпитализирован в провизорное отделение детской больницы, даны назначения. В динамике состояние ребенка стабильное, с улучшением. В данном случае ошибка дежурного врача заключается в том, что она не должна была давать назначение по просьбе родственников, а настоять на госпитализации в момент обращения. В случае отказа от госпитализации передать данные в поликлинику по месту жительства, – отметили в облздраве.

Напомним, мама подростка обвинила врачей детской больницы в передозировке препарата калий, в следствии которой у ребенка было ухудшение самочувствия.



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Комментарии ( 1 )

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Аzamat (Посетители) Сегодня, 17:04
от лечения отказались по настоянию родственника.


Если это действительно так - то только в этом причина дальнейших бед. Вина родственника, я считаю.
 
 

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