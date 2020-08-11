Чиновники ответили на возмущение жителя о замене бордюров в 6 микрорайоне Актау

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В шестом микрорайоне Актау в этом году планируется провести благоустройство и средний ремонт автомобильных дорог. Работы ведутся по программе «Дорожная карта занятости». Их выполняет ТОО «Мангистаудорсервис». Сумма договора - более 369 миллионов тенге.
- Демонтаж бордюров компания начала 7 августа. Первую часть работ планируется завершить к середине октября. Планируется ремонт семи детских площадок и одной спортивной. Какие именно детские площадки подлежат ремонту, а где будут установлены новые, будет обсуждаться с жильцами микрорайона. Кроме того, будет отремонтировано 12 810 квадратных метров тротуарных дорог и 30 221 квадратный метр автомобильных, – рассказал Айбек Ерболеков, специалист отдела ЖКХ Актау.
Что касается возмущения жителя Актау о замене хороших бордюров, они, по словам руководителя подрядной компании, будут использованы повторно.
- По поводу бордюров, которые более-менее в хорошем состоянии, то они будут установлены в тех местах, где стоят очень плохие бордюры. Выбрасывать их не будем. Что касается зеленых насаждений, то мы будем жестко контролировать, чтобы они не были повреждены. Наши работники предупреждены об этом, - сообщил Константин Замбиди, заместитель директора ТОО «Мангистаудорсервис».
Напомним, житель Актау возмутился тем, что в шестом микрорайоне рабочие удаляют бордюры, находящиеся в хорошем состоянии.
- Демонтаж бордюров компания начала 7 августа. Первую часть работ планируется завершить к середине октября. Планируется ремонт семи детских площадок и одной спортивной. Какие именно детские площадки подлежат ремонту, а где будут установлены новые, будет обсуждаться с жильцами микрорайона. Кроме того, будет отремонтировано 12 810 квадратных метров тротуарных дорог и 30 221 квадратный метр автомобильных, – рассказал Айбек Ерболеков, специалист отдела ЖКХ Актау.
Что касается возмущения жителя Актау о замене хороших бордюров, они, по словам руководителя подрядной компании, будут использованы повторно.
- По поводу бордюров, которые более-менее в хорошем состоянии, то они будут установлены в тех местах, где стоят очень плохие бордюры. Выбрасывать их не будем. Что касается зеленых насаждений, то мы будем жестко контролировать, чтобы они не были повреждены. Наши работники предупреждены об этом, - сообщил Константин Замбиди, заместитель директора ТОО «Мангистаудорсервис».
Напомним, житель Актау возмутился тем, что в шестом микрорайоне рабочие удаляют бордюры, находящиеся в хорошем состоянии.