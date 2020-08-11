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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:59

Просмотров: 4497

Чиновники ответили на возмущение жителя о замене бордюров в 6 микрорайоне Актау

Бордюры, которые решили заменить, не будут утилизироваться. Их обещают использовать повторно. Об этом сообщил Айбек Ерболеков, специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Актау.

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В шестом микрорайоне Актау в этом году планируется провести благоустройство и средний ремонт автомобильных дорог. Работы ведутся по программе «Дорожная карта занятости». Их выполняет ТОО «Мангистаудорсервис». Сумма договора - более 369 миллионов тенге.

- Демонтаж бордюров компания начала 7 августа. Первую часть работ планируется завершить к середине октября. Планируется ремонт семи детских площадок и одной спортивной. Какие именно детские площадки подлежат ремонту, а где будут установлены новые, будет обсуждаться с жильцами микрорайона. Кроме того, будет отремонтировано 12 810 квадратных метров тротуарных дорог и 30 221 квадратный метр автомобильных, – рассказал Айбек Ерболеков, специалист отдела ЖКХ Актау.

Что касается возмущения жителя Актау о замене хороших бордюров, они, по словам руководителя подрядной компании, будут использованы повторно.

- По поводу бордюров, которые более-менее в хорошем состоянии, то они будут установлены в тех местах, где стоят очень плохие бордюры. Выбрасывать их не будем. Что касается зеленых насаждений, то мы будем жестко контролировать, чтобы они не были повреждены. Наши работники предупреждены об этом, - сообщил Константин Замбиди, заместитель директора ТОО «Мангистаудорсервис».



Напомним, житель Актау возмутился тем, что в шестом микрорайоне рабочие удаляют бордюры, находящиеся в хорошем состоянии.



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Комментарии ( 10 )

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slavik (Посетители) Сегодня, 17:35
Господа из ЖКХ у себя дома тоже по такому принципу ремонт делают,решив отремонтировать туалет,снимают кафель на кухне???Этот бред уже зашкаливает, или эти люди правда так мыслят?Как они попадают на эти должности?По каким критериям идёт подбор кадров?У нас нет людей мыслящих рационально?Они в детстве пирамидку могли собрать?А лего им под силу?Либо я идиот и зто нано технологии.
 
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Ccc (Посетители) Сегодня, 17:32
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aman6586 (Посетители) Сегодня, 17:28
Кто знает кто строят дорогу за дачами в сторону шгамз. Они вроде до 10 числа этого месяца должны были открыть дорогу.

Кто знает кто строит дорогу за дачами в сторону ХГМЗ. Они вроде до 10 августа должны были сделать.
 
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пипл (Посетители) Сегодня, 16:29
Нужно писать в Администрацию президента, и привлекать руководство Акимата по статье растрата вверенного имущества.
Зачем тратить деньги на демонтаж хороших и монтаж новых бордюров? Эти работы бесплатно не делаются. Так же во время демонтажа бордюры портятся и часть будет будет сломана, и это уже видно по видео, как варварски их выкорчевывают.
 
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  • koronavirus
 watlow (Посетители) Сегодня, 16:12
Да вы половину переломали пока демонтировали.
 
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х-фактор (Посетители) Сегодня, 16:05
Если дело дошло до замены якобы старых но ещё крепких бордюров.... Лучше восстановите бордюры в 22 микрорайоне, Приозерном, Умирзаке такое ощущение складывается, что их там не разу и не ложили. В 14 и в 15 микрорайонах буквально год назад типа старые но ещё добротные бордюры демонтировали, а на место них слепили одно убожество одноразовое, которое стало уже осыпаться через год, но если ещё в советских монолитных бордюрах заливали бетон в армированный каркас, то в нынешних этот каркас отсутствует начисто и он буквально рассыпается как мелкий серый песок.. Отмыв бабла лучше замены новых бордюров таков девиз нынешних властей.
 
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None None (Посетители) Сегодня, 15:57
Что вы так переживаете за старые. Они уже распоанировали на какую свю дорогу к своему дому поставить. Зачем добру пропадать. А так и с новых поимеет и для дома платить не надо
 
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  • Шевченко 81
  • mer
  • ЁмоЁ
 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 15:40
В смете прописан демонтаж старых бордюров, качественные новые, тонны бетона на заливку замков. Подрядчик мощно наварится, устанавливая подешевле, заливая поменьше. Не может же он страдать, от того, что вам и старые пойдут.

А вот чинуш, кто подписывал дефектные акты нужно посадить за разбазаривание бюджетных средств. Антикор где?
 
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  • Riddik
 олег (Посетители) Сегодня, 14:56
Так зачем эти ещё хорошие демонтировать чтобы их смонтировать в другом месте? Сразу бы монтировать новые бордюры там где совсем все плохо. При демонтаже этих бордюров они их половину поломают а другую половину повредят. А потом повреждённые смотируют в новом месте. И соответственно народ будет возмущаться и писать что у них монтируют б/у бордюры . И круг замкнулся.
 
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  • Шевченко 81
  • zhanino
 Куато (Посетители) Сегодня, 14:55
Сделайте дорогу внутри микрорайонов!!!
Что вы к этим бордюрам прикопались?!
 
 

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