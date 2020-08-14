В «Кала Жолдары» прокомментировали скопление сотрудников у акимата Мангистау

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В компании отметили, что люди вновь приступили к работе.
- При содействии акимата города Актау положительно решен вопрос о задержке заработной платы работникам ТОО «Кала Жолдары» и ОО «Атамекен». В настоящее время работники приступили к работе, - прокомментировали в пресс-службе коммунального предприятия.
Напомним, в Сети появилось видео массового скопления коммунальщиков возле акимата Мангистауской области. Озеленители и уборщики городских улиц грозили приостановить работу, пока не получат заработную плату.
- При содействии акимата города Актау положительно решен вопрос о задержке заработной платы работникам ТОО «Кала Жолдары» и ОО «Атамекен». В настоящее время работники приступили к работе, - прокомментировали в пресс-службе коммунального предприятия.
Напомним, в Сети появилось видео массового скопления коммунальщиков возле акимата Мангистауской области. Озеленители и уборщики городских улиц грозили приостановить работу, пока не получат заработную плату.