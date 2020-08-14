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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:24

Просмотров: 2424

В «Кала Жолдары» прокомментировали скопление сотрудников у акимата Мангистау

В пресс-службе ТОО «Кала Жолдары» сообщили, что сотрудники их предприятия, а также ОО «Атамекен» уже получили заработную плату.

Скрин видео
В компании отметили, что люди вновь приступили к работе.

- При содействии акимата города Актау положительно решен вопрос о задержке заработной платы работникам ТОО «Кала Жолдары» и ОО «Атамекен». В настоящее время работники приступили к работе, - прокомментировали в пресс-службе коммунального предприятия.

Напомним, в Сети появилось видео массового скопления коммунальщиков возле акимата Мангистауской области. Озеленители и уборщики городских улиц грозили приостановить работу, пока не получат заработную плату.



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Комментарии ( 2 )

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  • OlegVak
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 21:18
Цитата: kann
начальство от этого получает удовольствия

Наверное так!...Давно возле обкома не было сборищ не смотря на запрет...Достало людей.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • bake
  • Коммунист.
  • Ну Ну
  • shurik_kz11
  • OlegVak
 kann (Посетители) Сегодня, 20:26
Они каждый раз зарплату получают с хай ваем.Не ужели нельзя человеку получит свою зар плату без нервотрепки или начальство от этого получает удовольствия,когда люди страдают.
 
 

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