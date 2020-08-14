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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 3018

В Сети появилось видео массового скопления коммунальщиков возле акимата Мангистауской области

Десятки коммунальщиков собрались возле здания областного акимата с требованием выплатить им заработную плату. По предварительным данным, уборщикам и озеленителям Актау задерживают заработную плату.

Кадр видео
В Сети появилось видео массового скопления озеленителей и рабочих коммунальных служб возле акимата Мангистауской области.



По предварительным данным, людям задерживают выдачу заработной платы за июль. Собравшиеся объявили, что отказываются выходить на работу, пока не получат свои деньги.

Lada.kz ожидает официальный ответ от представителей ТОО «Кала Жолдары», рабочие которых, по предварительным данным, собрались у акимата.

Напомним, что дворники компании «Кала жолдары» пожаловались на действия нового руководителя. Они сравнили своего руководителя с «Гитлером».
По словам людей, их заставляют заниматься озеленением, рыть траншеи для полива, убирать снег и делать другую коммунальную работу, которая в их обязанности не входит.

Руководство ТОО «Кала жолдары» опровергло все обвинения дворников.



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Комментарии ( 3 )

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slavik (Посетители) Сегодня, 22:16
А что карантин снят??Опять массовое скопление людей.
 
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yrabai (Посетители) Сегодня, 19:38
Одного посадить демонстративно,сразу все руководители перестанут считать рабояг,которые и так пашут за нищенскую зарплату от безысходности быдлом.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:18
людям задерживают выдачу заработной платы за июль.

За июль? 4 дня задержка? Нам не заплатили ещё даже за май (май,июнь,июль) stena В понедельник тоже надо там собраться
 
 

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