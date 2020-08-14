В Сети появилось видео массового скопления коммунальщиков возле акимата Мангистауской области

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В Сети появилось видео массового скопления озеленителей и рабочих коммунальных служб возле акимата Мангистауской области.
По предварительным данным, людям задерживают выдачу заработной платы за июль. Собравшиеся объявили, что отказываются выходить на работу, пока не получат свои деньги.
Lada.kz ожидает официальный ответ от представителей ТОО «Кала Жолдары», рабочие которых, по предварительным данным, собрались у акимата.
Напомним, что дворники компании «Кала жолдары» пожаловались на действия нового руководителя. Они сравнили своего руководителя с «Гитлером».
По словам людей, их заставляют заниматься озеленением, рыть траншеи для полива, убирать снег и делать другую коммунальную работу, которая в их обязанности не входит.
Руководство ТОО «Кала жолдары» опровергло все обвинения дворников.
По предварительным данным, людям задерживают выдачу заработной платы за июль. Собравшиеся объявили, что отказываются выходить на работу, пока не получат свои деньги.
Lada.kz ожидает официальный ответ от представителей ТОО «Кала Жолдары», рабочие которых, по предварительным данным, собрались у акимата.
Напомним, что дворники компании «Кала жолдары» пожаловались на действия нового руководителя. Они сравнили своего руководителя с «Гитлером».
По словам людей, их заставляют заниматься озеленением, рыть траншеи для полива, убирать снег и делать другую коммунальную работу, которая в их обязанности не входит.
Руководство ТОО «Кала жолдары» опровергло все обвинения дворников.