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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:35

Просмотров: 743

Госпитализация по желанию пациента? Врачу детской инфекционной больницы Мангистау объявили выговор

Дежурному врачу, который не настоял на госпитализации пациентки, объявили выговор. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистау.

Иллюстративное фото
По информации управления здравоохранения, обратившуюся за помощью медиков девочку-подростка отпустили домой после того, как она отказалась от госпитализации.

- В момент обращения 15-летней пациентки в инфекционное отделение Мангистауской многопрофильной областной детской больницы, врач должна была настоять на госпитализации, а на деле она дала назначение по просьбе родственников девочки и отпустила домой. Инцидент вызвал справедливые нарекания со стороны родственников и руководства медучреждения. Мы тщательно провели разбор данной ситуации, провели разъяснительную работу со всеми врачами и приняли дополнительные меры по обеспечению стабильной работы. В дальнейшем руководство детской больницы приложит все усилия, чтобы подобные случаи не повторялись, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.


Напомним, мать подростка обвинила врачей в том, что ребёнку кололи лекарственный препарат в завышенных дозах, что впоследствии привело к ухудшению самочувствия.



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