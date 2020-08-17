Госпитализация по желанию пациента? Врачу детской инфекционной больницы Мангистау объявили выговор

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По информации управления здравоохранения, обратившуюся за помощью медиков девочку-подростка отпустили домой после того, как она отказалась от госпитализации.
- В момент обращения 15-летней пациентки в инфекционное отделение Мангистауской многопрофильной областной детской больницы, врач должна была настоять на госпитализации, а на деле она дала назначение по просьбе родственников девочки и отпустила домой. Инцидент вызвал справедливые нарекания со стороны родственников и руководства медучреждения. Мы тщательно провели разбор данной ситуации, провели разъяснительную работу со всеми врачами и приняли дополнительные меры по обеспечению стабильной работы. В дальнейшем руководство детской больницы приложит все усилия, чтобы подобные случаи не повторялись, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, мать подростка обвинила врачей в том, что ребёнку кололи лекарственный препарат в завышенных дозах, что впоследствии привело к ухудшению самочувствия.
- В момент обращения 15-летней пациентки в инфекционное отделение Мангистауской многопрофильной областной детской больницы, врач должна была настоять на госпитализации, а на деле она дала назначение по просьбе родственников девочки и отпустила домой. Инцидент вызвал справедливые нарекания со стороны родственников и руководства медучреждения. Мы тщательно провели разбор данной ситуации, провели разъяснительную работу со всеми врачами и приняли дополнительные меры по обеспечению стабильной работы. В дальнейшем руководство детской больницы приложит все усилия, чтобы подобные случаи не повторялись, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, мать подростка обвинила врачей в том, что ребёнку кололи лекарственный препарат в завышенных дозах, что впоследствии привело к ухудшению самочувствия.
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