Нашли Марс в Мангистау! Съёмочная группа кинокомпании Фёдора Бондарчука рассказала о своих впечатлениях в Актау

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В Мангистаускую область группа сериала «Мастер» приехала из Астраханской области.
- Изначально, когда мы задумали историю про «Камаз-Мастер», говоря о фантастических успехах команды, мы понимали, что нам нужно найти локацию, похожую на Марс. Мы понимали, что Мангистау - это фантастически красивая область с точки зрения локаций, и даже трасса – Астрахань-Атырау, тоже некий фантастический объект. Эта трасса является самым сложным этапом в жизни любого гонщика, который стремится к космическим радостям, имеющимся в Мангистау, - заявил Дмитрий Топорчук, генеральный продюсер компании «Art Pictures Studio & Vision».
- Мы не первый раз в Казахстане, в прошлом году принимали участие в «Ралли Казахстан». Здесь можно встретить всё: песок, камни, дюны. Ваш Устюртский заповедник - один из уникальных мест, подобный найти вряд ли возможно. Отмечу казахское гостеприимство. Многие из тех, кто знает, что мы здесь, приезжают, чтобы просто пожелать удачи, - рассказал Дмитрий Сотников, пилот команды «Камаз-Мастер».
Видео предоставил Сергей Хачатрян.
Напомним, кинокомпания Фёдора Бондарчука снимает сериал о российской автогоночной команде «Камаз-Мастер» в Мангистау.
- Изначально, когда мы задумали историю про «Камаз-Мастер», говоря о фантастических успехах команды, мы понимали, что нам нужно найти локацию, похожую на Марс. Мы понимали, что Мангистау - это фантастически красивая область с точки зрения локаций, и даже трасса – Астрахань-Атырау, тоже некий фантастический объект. Эта трасса является самым сложным этапом в жизни любого гонщика, который стремится к космическим радостям, имеющимся в Мангистау, - заявил Дмитрий Топорчук, генеральный продюсер компании «Art Pictures Studio & Vision».
- Мы не первый раз в Казахстане, в прошлом году принимали участие в «Ралли Казахстан». Здесь можно встретить всё: песок, камни, дюны. Ваш Устюртский заповедник - один из уникальных мест, подобный найти вряд ли возможно. Отмечу казахское гостеприимство. Многие из тех, кто знает, что мы здесь, приезжают, чтобы просто пожелать удачи, - рассказал Дмитрий Сотников, пилот команды «Камаз-Мастер».
Видео предоставил Сергей Хачатрян.
Напомним, кинокомпания Фёдора Бондарчука снимает сериал о российской автогоночной команде «Камаз-Мастер» в Мангистау.