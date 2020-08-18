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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 06:25

Просмотров: 5245

Нашли Марс в Мангистау! Съёмочная группа кинокомпании Фёдора Бондарчука рассказала о своих впечатлениях в Актау

Участники съёмочной группы кинокомпании Фёдора Бондарчука и «НМГ Студии» «Art Pictures Studio & Vision», которые прибыли в Мангистау для съёмок сериала, поделились впечатлениями об Устюрте и о казахском гостеприимстве.

Скрин видео
В Мангистаускую область группа сериала «Мастер» приехала из Астраханской области.

- Изначально, когда мы задумали историю про «Камаз-Мастер», говоря о фантастических успехах команды, мы понимали, что нам нужно найти локацию, похожую на Марс. Мы понимали, что Мангистау - это фантастически красивая область с точки зрения локаций, и даже трасса – Астрахань-Атырау, тоже некий фантастический объект. Эта трасса является самым сложным этапом в жизни любого гонщика, который стремится к космическим радостям, имеющимся в Мангистау, - заявил Дмитрий Топорчук, генеральный продюсер компании «Art Pictures Studio & Vision».

- Мы не первый раз в Казахстане, в прошлом году принимали участие в «Ралли Казахстан». Здесь можно встретить всё: песок, камни, дюны. Ваш Устюртский заповедник - один из уникальных мест, подобный найти вряд ли возможно. Отмечу казахское гостеприимство. Многие из тех, кто знает, что мы здесь, приезжают, чтобы просто пожелать удачи, - рассказал Дмитрий Сотников, пилот команды «Камаз-Мастер».



Видео предоставил Сергей Хачатрян.

Напомним, кинокомпания Фёдора Бондарчука снимает сериал о российской автогоночной команде «Камаз-Мастер» в Мангистау.



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Комментарии ( 3 )

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 Placida (Посетители) Сегодня, 11:24
сквозь землю от стыда провалиться smutili

Вместо гордости-стыдоба..
 
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 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 11:22
Последние секунды видео - космический позор!!!
Наш регион погряз в невежестве. Нет никакого экологического воспитания местного населения: ни взрослых, ни детей. Где покушал, там же и нагадил и после себя всё оставил.
Загаживание идёт на всех уровнях. Вдоль дороги Актау-Жанаозен установлены мусорные баки, мусор из которых не утилизируется, а вывозится в радиусе километра в степь.
Местное население выезжает на немногочисленные рекреационные точки "отдохнуть"(43 километр, Голубая бухта, Саура, Тамшалы, Акмышсай, ущелье Самал, дикие пляжи Кендырли) и не вывозит за собой отходы. Пакеты загрязняют ландшафты, стеклянные бутылки на века остаются лежать в степи.
Учителя, организующие вылазки своих учеников "на природу", не следят, чтобы мусор вывозился, а сами оставляют эту грязь, поскольку их самих не приучили к чистоте.

Нужно же что-то делать!!! Потребность общества жить в чистой среде есть, власть должна организовать это движение.

У нас нет альтернативы. Иначе будут позорить на весь мир. Итак уже прославились наши варвары с убийством тюленя. Теперь вот группа, приехавшая снимать фильм о красотах Мангистау, вынуждена убирать мусор в Голубой бухте.
 
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 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 08:07
Стыд и позор Акимату за то что зная что приедет такая группа и вообще сколько можно просиживать штаны в кабинетах Выходите на алины и работайте с народом и на народ а не против него. Приехали гости и стали мусор убирать на побережье, скоро будут группы с других стран приезжать что бы мусор с контейнеров вывозить. Так на сознательность граждан нет надежды, весь город утопает в мусор в каждом микрорайоне. И это город Туризма по свалка и мусорным отходам. Засиделись Вы там господа чинушы.
 
 

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