Предупреждение или штраф? Вырубавшего деревья мужчину ждёт наказание в Актау

- На нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелен6ых насаждений городов и населённых пунктов, - сообщили в ведомстве.

Инцидент сняли на видео вчера, 17 августа, перед домом №16 в 31Б микрорайоне. Срезавший ветки дерева мужчина сказал, что они ему мешают. В итоге он сломал два здоровых дерева.Данный факт был установлен полицейскими при мониторинге социальных сетей. Стражи порядка быстро установили личность «лесоруба».Нарушение предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 месячных расчётных показателей.