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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:24

Просмотров: 915

Предупреждение или штраф? Вырубавшего деревья мужчину ждёт наказание в Актау

В отношении рубившего молодые зелёные деревья мужчины составлен административный протокол. Об этом заявили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Инцидент сняли на видео вчера, 17 августа, перед домом №16 в 31Б микрорайоне. Срезавший ветки дерева мужчина сказал, что они ему мешают. В итоге он сломал два здоровых дерева.

Данный факт был установлен полицейскими при мониторинге социальных сетей. Стражи порядка быстро установили личность «лесоруба».

- На нарушителя был составлен протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелен6ых насаждений городов и населённых пунктов, - сообщили в ведомстве.


Нарушение предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 месячных расчётных показателей.




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Комментарии ( 4 )

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  • mer
  • Сергей Владимиров
  • OlegVak
 koronavirus (Посетители) Сегодня, 09:57
Пусть посадит на вырубленном месте 3 деревца.
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 08:40
А место работы данного гражданина не в акимате ли?
 
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  • vaterloo
  • Placida
  • mer
  • Сергей Владимиров
  • OlegVak
  • Aktauskii
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 08:19
Ну заплатит он эти 40 тысяч, а голову ему никто не выличит. Таких обратно в аул надо ссылать.
 
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 Добрыня (Посетители) Сегодня, 08:01
Он уехал из аула, а аул остался в нём
 
 

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