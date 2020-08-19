Выступивших против онлайн-обучения первоклассников родителей приняли чиновники в Актау

- Через неделю нам пообещали предоставить ответ. В том случае, если будет положительная динамика, то дежурные классы в школах, возможно, откроют, - сообщили родители школьников.

- Я просила академический отпуск от школы. Мне отказали, якобы это противозаконно. То есть, я должна учиться, обучать детей обязана, а вот как это делать, мне так и не объяснили. Обратите внимание на работу нового отеля «Rixos», баз отдыха, которые кишат отдыхающими, а 10-15 детей не могут обучаться в классе с соблюдением всех санитарных норм, - возмутилась одна из родительниц.