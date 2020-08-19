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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 1419

Выступивших против онлайн-обучения первоклассников родителей приняли чиновники в Актау

Родители школьников, выступающие против дистанционного обучения, встретились с представителями власти, где обсудили данный вопрос.

Фото Рашида Исмагилова
По словам родителей, чиновники заявили, что в течение 7-10 дней они будут мониторить ситуацию с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.

- Через неделю нам пообещали предоставить ответ. В том случае, если будет положительная динамика, то дежурные классы в школах, возможно, откроют, - сообщили родители школьников.


Напомним, родители школьников возмутились тем, что несмотря на улучшающуюся обстановку с коронавирусной инфекцией, дежурные классы в школах открывать не планируется. Они уверены, что компетентные органы на местном уровне приняли нерациональное решение.

- Я просила академический отпуск от школы. Мне отказали, якобы это противозаконно. То есть, я должна учиться, обучать детей обязана, а вот как это делать, мне так и не объяснили. Обратите внимание на работу нового отеля «Rixos», баз отдыха, которые кишат отдыхающими, а 10-15 детей не могут обучаться в классе с соблюдением всех санитарных норм, - возмутилась одна из родительниц.


Родители на данном этапе собирают электронные подписи под обращением к областному акиму Серикбаю Трумову. За сутки его подписали свыше 1000 человек. Ознакомиться с ним можно здесь.



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