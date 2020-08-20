Пропавший в Актау 16-летний подросток нашёлся

Фото из архива Lada.kz
Пропавший 16 августа Бейбарыс Жусип нашёлся сегодня, 20 августа.
Около 12:00 часов сотрудники управления криминальной полиции обнаружили его в квартире одного из домов в 34 микрорайоне.
- Парень ушёл из дома по семейным обстоятельствам. В данный момент с ним всё хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция разыскивает подростка в Актау.
Около 12:00 часов сотрудники управления криминальной полиции обнаружили его в квартире одного из домов в 34 микрорайоне.
- Парень ушёл из дома по семейным обстоятельствам. В данный момент с ним всё хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция разыскивает подростка в Актау.