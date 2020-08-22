Водители водовозов снова не вышли на полив в Актау

- Коллектив большой и перечисление средств занимает больше чем один день. В настоящее время все урегулировано. Заработная плата выдана. Водовозы вышли на линию, - заверили в компании ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».

На полив 21 августа не выехали несколько водовозов, водители которых отказались работать из-за невыплаты зарплаты.В компании, ответственной за озеленение ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен», объяснили, что из-за сбоя в системе произошла задержка выплат.Напомним, 20 августа часть водителей водовозов не вышли на линию из-за задержки выдачи заработной платы. Руководители компании провели беседу и объяснили причины задержки. Проблемы устранены, произведена выплата заработной платы согласно предоставленным ведомостям от начальников участков.