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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 469

Водители водовозов снова не вышли на полив в Актау

Задержка заработной платы стала повторной причиной остановки поливочных работ.

Кадр видео
На полив 21 августа не выехали несколько водовозов, водители которых отказались работать из-за невыплаты зарплаты.

В компании, ответственной за озеленение ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен», объяснили, что из-за сбоя в системе произошла задержка выплат.

- Коллектив большой и перечисление средств занимает больше чем один день. В настоящее время все урегулировано. Заработная плата выдана. Водовозы вышли на линию, - заверили в компании ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».




Напомним, 20 августа часть водителей водовозов не вышли на линию из-за задержки выдачи заработной платы. Руководители компании провели беседу и объяснили причины задержки. Проблемы устранены, произведена выплата заработной платы согласно предоставленным ведомостям от начальников участков.



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Комментарии ( 3 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 14:35
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slavik (Посетители) Сегодня, 14:20
Сменился зам по ЖКХ,бывший с бабками. ушёл.Поливщики тратуароломальщики в лапухах остались.
 
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Neo_186 (Посетители) Сегодня, 14:01
Кажись весь этот кипишь в том, что типа все порядке, все и везде поливается.
 
 

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