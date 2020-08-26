Аттракцион щедрости! Жители Актау возмутились убогим оснащением детской площадки

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По словам жителей, в их дворе не было детской площадки.
- Дети в нашем дворе, когда играют в прятки, прячутся за трансформаторной будкой. Обрадовались, когда увидели, что, наконец-то, устанавливают детскую площадку, но потом узнали, что ставить будут всего три элемента. На наши вопросы, почему так мало, рабочие вообще все детали погрузили в машину и хотели увезти. Оставили только после того, как мы начали уже возмущаться, но домик, который изначально хотели поставить, все равно увезли. Три элемента - очень мало на 15 и 17 дом, в нашем дворе много детей, – говорит Вера Саяхова, жительница 17 дома.
По словам сотрудников акимата, установка элементов детских площадок входит в план благоустройства города.
- В смете заложено всего 26 элементов. Их разделили на 13 площадок. В основном, подрядная организация устанавливает по два элемента. В следующем году в 22 микрорайоне планируется установить больше, – сообщили в акимате Актау.
- Элементы детских площадок мы заказывали в России, так как они лучшего качества. Да, люди просят установить больше, но у нас на это нет средств. Сумма была заложена изначально в план благоустройства города. Без НДС мы закупили на 6 723 983 тенге, – рассказали в ТОО «Алаш Констракшн».
Напомним, на благоустройство Актау в этом году выделено 60 миллионов тенге. Работами занимается строительная компания ТОО «Алаш Констракшн».
- Дети в нашем дворе, когда играют в прятки, прячутся за трансформаторной будкой. Обрадовались, когда увидели, что, наконец-то, устанавливают детскую площадку, но потом узнали, что ставить будут всего три элемента. На наши вопросы, почему так мало, рабочие вообще все детали погрузили в машину и хотели увезти. Оставили только после того, как мы начали уже возмущаться, но домик, который изначально хотели поставить, все равно увезли. Три элемента - очень мало на 15 и 17 дом, в нашем дворе много детей, – говорит Вера Саяхова, жительница 17 дома.
По словам сотрудников акимата, установка элементов детских площадок входит в план благоустройства города.
- В смете заложено всего 26 элементов. Их разделили на 13 площадок. В основном, подрядная организация устанавливает по два элемента. В следующем году в 22 микрорайоне планируется установить больше, – сообщили в акимате Актау.
- Элементы детских площадок мы заказывали в России, так как они лучшего качества. Да, люди просят установить больше, но у нас на это нет средств. Сумма была заложена изначально в план благоустройства города. Без НДС мы закупили на 6 723 983 тенге, – рассказали в ТОО «Алаш Констракшн».
Напомним, на благоустройство Актау в этом году выделено 60 миллионов тенге. Работами занимается строительная компания ТОО «Алаш Констракшн».