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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:38

Просмотров: 745

Аттракцион щедрости! Жители Актау возмутились убогим оснащением детской площадки

Жильцы нескольких домов в 22 микрорайоне Актау возмутились, что на детской площадке рабочие установили всего три элемента для игр. В городском акимате заявили, что сметой предусмотрен монтаж двух элементов.

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По словам жителей, в их дворе не было детской площадки.

- Дети в нашем дворе, когда играют в прятки, прячутся за трансформаторной будкой. Обрадовались, когда увидели, что, наконец-то, устанавливают детскую площадку, но потом узнали, что ставить будут всего три элемента. На наши вопросы, почему так мало, рабочие вообще все детали погрузили в машину и хотели увезти. Оставили только после того, как мы начали уже возмущаться, но домик, который изначально хотели поставить, все равно увезли. Три элемента - очень мало на 15 и 17 дом, в нашем дворе много детей, – говорит Вера Саяхова, жительница 17 дома.

Аттракцион щедрости! Жители Актау возмутились убогим оснащением детской площадки


По словам сотрудников акимата, установка элементов детских площадок входит в план благоустройства города.

- В смете заложено всего 26 элементов. Их разделили на 13 площадок. В основном, подрядная организация устанавливает по два элемента. В следующем году в 22 микрорайоне планируется установить больше, – сообщили в акимате Актау.

- Элементы детских площадок мы заказывали в России, так как они лучшего качества. Да, люди просят установить больше, но у нас на это нет средств. Сумма была заложена изначально в план благоустройства города. Без НДС мы закупили на 6 723 983 тенге, – рассказали в ТОО «Алаш Констракшн».

Аттракцион щедрости! Жители Актау возмутились убогим оснащением детской площадки


Напомним, на благоустройство Актау в этом году выделено 60 миллионов тенге. Работами занимается строительная компания ТОО «Алаш Констракшн».



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Комментарии ( 6 )

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СБК (Посетители) Сегодня, 11:57
Рахметы акиматовским
 
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  • TU-154
  • ЁмоЁ
 Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 11:54
[quote=ВСВ73]А в Казахстане что ни будь делают?
Делают, "движения" делают, руководство области совместно с ручными типа бизнесменами-инвалидами. Думаю про откаты, завышенные сметы и ппрочие коррупционные преступления Вы знаете. У Удачи в типа бизнесе).
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 11:54
Цитата: ВСВ73
А в Казахстане что ни будь делают?

Делают. Детей))).Которым негде играть.))

СБК,
10%-это что? )
 
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СБК (Посетители) Сегодня, 11:32
60 млн - 10% = 54 млн.
 
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  • Placida
  • TU-154
 Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 11:29
ВСВ73, а может Вы и стоимость площадки озвучите? (оборудование+монтаж)
 
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  • Placida
  • TU-154
 ВСВ73 (Посетители) Сегодня, 11:23
Элементы детских площадок мы заказывали в России. А в Казахстане что ни будь делают?
 
 

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