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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:09

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В Актау оперативно отремонтировали аварийный козырёк подъезда

После обильных дождей конструкция козырька подъезда в доме №37 в 11 микрорайоне потрескалась. Жители стали опасаться, что он рухнет. Специалисты ПКСК «Светлана» оценили состояние козырька и заверили, что в течение месяца будет проведена его замена.

Демонтаж козырька. Фото жителей дома
Демонтаж козырька работники кооператива начали сегодня, 28 августа, в первой половине дня. За три часа они частично демонтировали его, оставив только металлическую конструкцию. Позже планируют установить новый козырёк.

В Актау оперативно отремонтировали аварийный козырёк подъезда


- Оперативно отреагировали. Буквально через три дня работники кооператива уже приступили к работам. Приятно наблюдать такую картину, - поблагодарила одна из жительниц подъезда Валерия.




Напомним, жители подъезда №10 были обеспокоены состоянием их козырька после прошедших дождей. В ПКСК «Светлана» им сообщили, что в течение месяца будет проведена его замена.

В Актау оперативно отремонтировали аварийный козырёк подъезда


Как отметила главный инженер ПКСК «Светлана» Татьяна Нечипоренко, оплата за замену козырька в подъезде №10 дома №37 будет выставляться жильцам дома в следующем году, так как в этом году его замена не была предусмотрена. В настоящее время в 11 микрорайоне проводится текущий ремонт 22 козырьков.



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