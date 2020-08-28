В Актау оперативно отремонтировали аварийный козырёк подъезда

- Оперативно отреагировали. Буквально через три дня работники кооператива уже приступили к работам. Приятно наблюдать такую картину, - поблагодарила одна из жительниц подъезда Валерия.

Демонтаж козырька работники кооператива начали сегодня, 28 августа, в первой половине дня. За три часа они частично демонтировали его, оставив только металлическую конструкцию. Позже планируют установить новый козырёк.Напомним, жители подъезда №10 были обеспокоены состоянием их козырька после прошедших дождей. В ПКСК «Светлана» им сообщили, что в течение месяца будет проведена его замена.Как отметила главный инженер ПКСК «Светлана» Татьяна Нечипоренко, оплата за замену козырька в подъезде №10 дома №37 будет выставляться жильцам дома в следующем году, так как в этом году его замена не была предусмотрена. В настоящее время в 11 микрорайоне проводится текущий ремонт 22 козырьков.