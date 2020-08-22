Еще один козырёк может рухнуть в Актау

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Как говорят жильцы подъезда №10, на выходе из которого находится аварийный козырёк, они добросовестно оплачивают счета, выставленные ПКСК «Светлана».
В кооперативе жильцам пообещали, что специалисты придут осмотреть козырёк и примут решение.
Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием к главному инженеру ПКСК «Светлана» Татьяне Нечипоренко.
В связи с пандемией коронавируса, по её словам, ремонтные работы козырьков проходят с задержкой. В настоящее время проводится текущий ремонт 22 козырьков, а в течение месяца будет проведена замена козырька в подъезде №10.
Напомним, ранее сообщалось, что под председательством городского акимата планируется созвать комиссию по ревизии и проверке состояния козырьков в жилых домах Актау.
- Я понимаю, если бы мы не платили. Теперь что же, будем ждать беды, чтобы нам помогли?, - заявил жилец дома Григорий.
В кооперативе жильцам пообещали, что специалисты придут осмотреть козырёк и примут решение.
Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием к главному инженеру ПКСК «Светлана» Татьяне Нечипоренко.
В связи с пандемией коронавируса, по её словам, ремонтные работы козырьков проходят с задержкой. В настоящее время проводится текущий ремонт 22 козырьков, а в течение месяца будет проведена замена козырька в подъезде №10.
- Козырьки, как и подвальные помещения, так и крыши, являются местами общего пользования — объектами кондоминиума, поэтому в данном случае работа оплачивается сообща. Оплата за замену козырька в подъезде №10 дома №37 будет выставляться жильцам дома в следующем году, так как в этом году замена этого козырька не была предусмотрена, - сообщила Татьяна Нечипоренко.
Напомним, ранее сообщалось, что под председательством городского акимата планируется созвать комиссию по ревизии и проверке состояния козырьков в жилых домах Актау.
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