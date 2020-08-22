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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:25

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Еще один козырёк может рухнуть в Актау

После недавних дождей конструкция козырька в доме №37 в 11 микрорайоне потрескалась и, по словам жильцов, может рухнуть. Ситуацию прокомментировала главный инженер ПКСК «Светлана» Татьяна Нечипоренко.

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Как говорят жильцы подъезда №10, на выходе из которого находится аварийный козырёк, они добросовестно оплачивают счета, выставленные ПКСК «Светлана».

Еще один козырёк может рухнуть в Актау


- Я понимаю, если бы мы не платили. Теперь что же, будем ждать беды, чтобы нам помогли?, - заявил жилец дома Григорий.


Еще один козырёк может рухнуть в Актау


В кооперативе жильцам пообещали, что специалисты придут осмотреть козырёк и примут решение.

Еще один козырёк может рухнуть в Актау


Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием к главному инженеру ПКСК «Светлана» Татьяне Нечипоренко.

Еще один козырёк может рухнуть в Актау


В связи с пандемией коронавируса, по её словам, ремонтные работы козырьков проходят с задержкой. В настоящее время проводится текущий ремонт 22 козырьков, а в течение месяца будет проведена замена козырька в подъезде №10.

- Козырьки, как и подвальные помещения, так и крыши, являются местами общего пользования — объектами кондоминиума, поэтому в данном случае работа оплачивается сообща. Оплата за замену козырька в подъезде №10 дома №37 будет выставляться жильцам дома в следующем году, так как в этом году замена этого козырька не была предусмотрена, - сообщила Татьяна Нечипоренко.


Напомним, ранее сообщалось, что под председательством городского акимата планируется созвать комиссию по ревизии и проверке состояния козырьков в жилых домах Актау.



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