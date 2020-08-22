Еще один козырёк может рухнуть в Актау

- Я понимаю, если бы мы не платили. Теперь что же, будем ждать беды, чтобы нам помогли?, - заявил жилец дома Григорий.

- Козырьки, как и подвальные помещения, так и крыши, являются местами общего пользования — объектами кондоминиума, поэтому в данном случае работа оплачивается сообща. Оплата за замену козырька в подъезде №10 дома №37 будет выставляться жильцам дома в следующем году, так как в этом году замена этого козырька не была предусмотрена, - сообщила Татьяна Нечипоренко.