В Актау выявляют козырьки в аварийном состоянии

- С понедельника под председательством городского акимата планируется созвать комиссию по ревизии и проверке состояния «козырьков» в жилых домах Актау. Данное происшествие находится под непосредственным контролем заместителя акима. Будут даны соответствующие поручения прокуратуре для проверки данного инцидента, - сообщил Азамат Сарсенбаев, представитель акимата Актау.

- Мы ребят отправили, всё будет устраняться. Но вопрос к жильцам: когда будут возвращены долги? Долгов в этом доме собралось на 2 миллиона 395 тысяч. За эти деньги можно все козырьки поменять. Я вступаю в должность директора на следующей неделе. Начну с должников, потом - неполадки в доме. Дому уже больше 40 лет - его надо ремонтировать, - сказал Махамбет Жаксыкелдиев, представитель «ЖЭК-6».