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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:05

Просмотров: 832

В Актау выявляют козырьки в аварийном состоянии

Обрушение козырька в доме №22 в 8 микрорайоне, при котором пострадала женщина, послужило началу проверок всех конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото из архива Lada.kz
Заместитель Акима Актау Серик Гусман поручил оценить состояние козырьков во всех жилых домах города и выявить те, которые находятся в аварийном состоянии.

Также он велел произвести необходимые демонтажные работы в случае, если будут обнаружены аварийные козырьки.

Управляющей компании, которая обслуживает дом, в котором произошло обрушение, замакима назначил провести соответствующую проверку, по результатам чего вынести заключение.

Предварительные причины частичного обрушения козырька - изношенность конструкции.

- С понедельника под председательством городского акимата планируется созвать комиссию по ревизии и проверке состояния «козырьков» в жилых домах Актау. Данное происшествие находится под непосредственным контролем заместителя акима. Будут даны соответствующие поручения прокуратуре для проверки данного инцидента, - сообщил Азамат Сарсенбаев, представитель акимата Актау.


Напомним, обрушение козырька подъезда стало причиной травмы у жительницы.

Представитель обслуживающей дом компании «ЖЭК-6» рассказал, что последствия происшествия устранят.

- Мы ребят отправили, всё будет устраняться. Но вопрос к жильцам: когда будут возвращены долги? Долгов в этом доме собралось на 2 миллиона 395 тысяч. За эти деньги можно все козырьки поменять. Я вступаю в должность директора на следующей неделе. Начну с должников, потом - неполадки в доме. Дому уже больше 40 лет - его надо ремонтировать, - сказал Махамбет Жаксыкелдиев, представитель «ЖЭК-6».



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Комментарии ( 7 )

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Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 16:39
Обрушение козырька в доме №22 в 8 микрорайоне, при котором пострадала женщина, послужило началу проверок всех конструкций


А мне кажется я знаю что послужило начало проверок. это снятый Вайн алматинским блогером совместно с Айдаром Каримбаевым.
 
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  • GIBSON.SG
 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 15:02
А привлечь за холатность компании которые обслуживают данные объекты.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 14:54
Кто то с испугу начал "метать кирпичи"!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Placida
  • Ну Ну
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 14:38
Очнулись от сна чоли? Давно-бы этим занимались...а то бардюры нормальные меняют то асфальт перестилают на худший по качеству...женщина уже пострадала за халатность властей...в цивильной стране за такие вещи наказали-бы по полной...вплоть до уголовной ответственности и миллионными штрафами stena
 
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  • Placida
  • илидия
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:28
Начну с должников, потом - неполадки в доме.

Всё правильно! Как говорил Вицин из х/ф "12 стульев" : --Утром деньги,в обед--стулья,в обед--деньги,вечером--стулья,вечером--деньги
,ночью--стулья...
— А можно так — утром стулья, а вечером — деньги?
— Можно! Но деньги — вперёд! lol lol lol
 
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  • Саша саша
  • GIBSON.SG
 Oлег (Посетители) Сегодня, 14:23
Но вопрос к жильцам: когда будут возвращены долги? Долгов в этом доме собралось на 2 миллиона 395 тысяч. За эти деньги можно все козырьки поменять.


Эти долги должны быть списаны и аннулированы, ведь ЖЭКи не выполняли никаких работ годами, ведь горячей воды в домах нет по 3-4 месяца!!! Крыша на последних этажах течёт! Все основные работы по облагораживанию делают ТОЛЬКО сами жильцы. Плюс незаконно начисляемые ОДН и прочие бесполезные вещи так же входят в сумму этого несуществующего "долга". Жителям нужно обратиться в прокуратуру.

Я готов заплатить лично 2,5 млн. тенге если ЖЭК по договору сделает ВСЮ крышу, все козырки, ПО ДОГОВОРУ гарантирует ЕЖЕДНЕВНУЮ подачу воды. Наведет порядок в подвале наконец, заменит электропроводку! ЗА нарушение условий договора ЖЭК вернёт мне эту сумму десятикратно??? Давайте, я готов!

Я вступаю в должность директора на следующей неделе. Начну с должников


Смотри! Пыл быстро поумерят! Зубов можно не отыскать потом, коллектор ёпти.
 
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  • Саша саша
  • Сергей Владимиров
  • leo529
 slavik (Посетители) Сегодня, 14:12
Как говорится- пока гром не грянет.Хотя гремело уже и не раз.
 
 

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