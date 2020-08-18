В Актау выявляют козырьки в аварийном состоянии

Фото из архива Lada.kz
Заместитель Акима Актау Серик Гусман поручил оценить состояние козырьков во всех жилых домах города и выявить те, которые находятся в аварийном состоянии.
Также он велел произвести необходимые демонтажные работы в случае, если будут обнаружены аварийные козырьки.
Управляющей компании, которая обслуживает дом, в котором произошло обрушение, замакима назначил провести соответствующую проверку, по результатам чего вынести заключение.
Предварительные причины частичного обрушения козырька - изношенность конструкции.
Напомним, обрушение козырька подъезда стало причиной травмы у жительницы.
Представитель обслуживающей дом компании «ЖЭК-6» рассказал, что последствия происшествия устранят.
Также он велел произвести необходимые демонтажные работы в случае, если будут обнаружены аварийные козырьки.
Управляющей компании, которая обслуживает дом, в котором произошло обрушение, замакима назначил провести соответствующую проверку, по результатам чего вынести заключение.
Предварительные причины частичного обрушения козырька - изношенность конструкции.
- С понедельника под председательством городского акимата планируется созвать комиссию по ревизии и проверке состояния «козырьков» в жилых домах Актау. Данное происшествие находится под непосредственным контролем заместителя акима. Будут даны соответствующие поручения прокуратуре для проверки данного инцидента, - сообщил Азамат Сарсенбаев, представитель акимата Актау.
Напомним, обрушение козырька подъезда стало причиной травмы у жительницы.
Представитель обслуживающей дом компании «ЖЭК-6» рассказал, что последствия происшествия устранят.
- Мы ребят отправили, всё будет устраняться. Но вопрос к жильцам: когда будут возвращены долги? Долгов в этом доме собралось на 2 миллиона 395 тысяч. За эти деньги можно все козырьки поменять. Я вступаю в должность директора на следующей неделе. Начну с должников, потом - неполадки в доме. Дому уже больше 40 лет - его надо ремонтировать, - сказал Махамбет Жаксыкелдиев, представитель «ЖЭК-6».