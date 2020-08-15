Еще один козырёк обвалился в Актау: пострадала женщина

Фото очевидцев
Козырек дома №22 в 8 микрорайоне обрушился сегодня, 15 августа, примерно в 15:00.
В происшествии пострадала женщина. По словам очевидцев, она успела отбежать, но поранила ногу. Её увезли на «скорой».
Представитель обслуживающей дом компании «ЖЭК-6» рассказал, что последствия происшествия устранят.
- Мы ребят отправили, все будет устраняться. Но вопрос к жильцам: когда будут возвращены долги? Долгов в этом доме собралось на два миллиона 395 тысяч. За эти деньги можно все козырьки поменять. Я вступаю в должность директора на следующей неделе. Начну с должников, потом - неполадки в доме. Дому уже больше 40 лет - его надо ремонтировать, - сказал Махамбет Жаксыкелдиев, представитель «ЖЭК-6».
Напомним, неделю назад обрушился козырёк подъезда дома №5 в 8 микрорайоне. По словам представителя обслуживающей компании ТОО «Фирма РЭК» Салтанат Мухановой, это произошло из-за дождя.
В происшествии пострадала женщина. По словам очевидцев, она успела отбежать, но поранила ногу. Её увезли на «скорой».
Представитель обслуживающей дом компании «ЖЭК-6» рассказал, что последствия происшествия устранят.
- Мы ребят отправили, все будет устраняться. Но вопрос к жильцам: когда будут возвращены долги? Долгов в этом доме собралось на два миллиона 395 тысяч. За эти деньги можно все козырьки поменять. Я вступаю в должность директора на следующей неделе. Начну с должников, потом - неполадки в доме. Дому уже больше 40 лет - его надо ремонтировать, - сказал Махамбет Жаксыкелдиев, представитель «ЖЭК-6».
Напомним, неделю назад обрушился козырёк подъезда дома №5 в 8 микрорайоне. По словам представителя обслуживающей компании ТОО «Фирма РЭК» Салтанат Мухановой, это произошло из-за дождя.