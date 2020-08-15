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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 933

Еще один козырёк обвалился в Актау: пострадала женщина

Обрушение козырька подъезда стало причиной травмы у жительницы Актау. В управляющей компании «ЖЭК-6» прокомментировали данный инцидент.

Фото очевидцев
Козырек дома №22 в 8 микрорайоне обрушился сегодня, 15 августа, примерно в 15:00.

Еще один козырёк обвалился в Актау: пострадала женщина


В происшествии пострадала женщина. По словам очевидцев, она успела отбежать, но поранила ногу. Её увезли на «скорой».

Еще один козырёк обвалился в Актау: пострадала женщина


Представитель обслуживающей дом компании «ЖЭК-6» рассказал, что последствия происшествия устранят.

- Мы ребят отправили, все будет устраняться. Но вопрос к жильцам: когда будут возвращены долги? Долгов в этом доме собралось на два миллиона 395 тысяч. За эти деньги можно все козырьки поменять. Я вступаю в должность директора на следующей неделе. Начну с должников, потом - неполадки в доме. Дому уже больше 40 лет - его надо ремонтировать, - сказал Махамбет Жаксыкелдиев, представитель «ЖЭК-6».

Напомним, неделю назад обрушился козырёк подъезда дома №5 в 8 микрорайоне. По словам представителя обслуживающей компании ТОО «Фирма РЭК» Салтанат Мухановой, это произошло из-за дождя.






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Комментарии ( 2 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 18:45
вспомните, сколько пережили жэков, тоо и тд...наши дома построенные 40-50... лет назад.У многих текут крыши, сыпется бетон местами, сколько до сих пор гниёт труб и м/к в них. Не было и нет должного ухода, особенно с начала 90ых.А покраска тяп-ляп фасадов видать нужнее, заляпать изъяны, пустить пыль в глаза пиля при этом бюджет...
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 18:16
Все факты на лицо, что дело идёт к крупному ЧП, а у нас как всегда пока гром не грянет.... ждут беды!


Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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