Жасуланбек Сеитов: Передача ТОО «Кала жолдары» акимату Актау является незаконной

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В доверительно управляющей компании ТОО West Stroi Group сегодня, 28 августа, заявили, что возврат в государственную собственность коммунального предприятия ТОО «Кала жолдары» является незаконным. Договор с предприятием до сих пор имеет юридическую силу и оснований для его расторжения нет.
По словам Жасуланбека Сеитова, действия представителей акимата - руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Ергали Скендирова, советника акима Мурата Букеева и начальника городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетыбая Кубашева - являются неправомерными.
- В связи с этим, просим прокуратуру Мангистауской области разобраться в сложившейся ситуации, - добавил Жасуланбек Сеитов.
Напомним, товарищество с ограниченной ответственностью «Кала жолдары» вернули из частной в государственную собственность. Причиной послужили многочисленные жалобы жителей города и отсутствие реакции руководства предприятия на замечания исполнительного органа.
Диана Троцкая
По словам Жасуланбека Сеитова, действия представителей акимата - руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Ергали Скендирова, советника акима Мурата Букеева и начальника городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетыбая Кубашева - являются неправомерными.
- В связи с этим, просим прокуратуру Мангистауской области разобраться в сложившейся ситуации, - добавил Жасуланбек Сеитов.
Напомним, товарищество с ограниченной ответственностью «Кала жолдары» вернули из частной в государственную собственность. Причиной послужили многочисленные жалобы жителей города и отсутствие реакции руководства предприятия на замечания исполнительного органа.
Диана Троцкая