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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 192

Жасуланбек Сеитов: Передача ТОО «Кала жолдары» акимату Актау является незаконной

В товариществе с ограниченной ответственностью (ТОО) West Stroi Group заявили, что передача ТОО «Кала жолдары» в государственную собственность является неправомерной. По словам Жасуланбека Сеитова, заместителя директора доверительно управляющей компании ТОО West Stroi Group, договор с коммунальным предприятием действует и по сей день.

Скриншот видеоматериала
В доверительно управляющей компании ТОО West Stroi Group сегодня, 28 августа, заявили, что возврат в государственную собственность коммунального предприятия ТОО «Кала жолдары» является незаконным. Договор с предприятием до сих пор имеет юридическую силу и оснований для его расторжения нет.

По словам Жасуланбека Сеитова, действия представителей акимата - руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Ергали Скендирова, советника акима Мурата Букеева и начальника городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетыбая Кубашева - являются неправомерными.

- В связи с этим, просим прокуратуру Мангистауской области разобраться в сложившейся ситуации, - добавил Жасуланбек Сеитов.





Напомним, товарищество с ограниченной ответственностью «Кала жолдары» вернули из частной в государственную собственность. Причиной послужили многочисленные жалобы жителей города и отсутствие реакции руководства предприятия на замечания исполнительного органа.

Диана Троцкая



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Комментарии ( 1 )

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 Кинст (Посетители) Сегодня, 16:21
А город в аул превращать - законно? Идите лесом, точнее, степью, товарищ - от Вас там пользы больше...
 
 

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