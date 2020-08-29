В алматинском зоопарке рассказали о жизни львёнка Симбы из Актау

Иллюстративное фото с сайта sputniknews.kz
Об адаптации львёнка Симбы из Актау рассказали в алматинском зоопарке.
Ветеринары алматинского зоопарка, как передаёт Sputniknews.kz, рассказали, что за время карантина у него полностью зажили травмы, имевшиеся при поступлении, и заметно укрепилась психика.
- В первые дни он вёл себя очень осторожно и если почти сразу привык к нам, сотрудникам ветчасти, то очень боялся посторонних людей. С особенной опаской он почему-то относился к крупным мужчинам, - отметили ветеринары зоопарка.
Ветеринарам удалось вылечить мелкие травмы животного: рану на лбу, разлизанный до крови кончик хвоста, что характерно для животных, часто пребывающих в стрессовом состоянии, а также вросшие когти.
- А ещё, на удивление, он очень любит купаться, что нехарактерно для львов в принципе. Каждый раз, когда мы чистим, а затем моем вольер, он настойчиво лезет и старается попасть под струю воды, - говорят ветеринары.
По словам специалистов, в общую фауну зоопарка Симбу пока определять рано. В связи с карантином и с тем, что большинство лабораторий были задействованы в борьбе с коронавирусом, пока не готовы анализы на возможные инфекционные заболевания львёнка.
Напомним, Симба из Актау стал седьмым по счёту львом, который обитает в алматинском зоопарке.
Ветеринары алматинского зоопарка, как передаёт Sputniknews.kz, рассказали, что за время карантина у него полностью зажили травмы, имевшиеся при поступлении, и заметно укрепилась психика.
- В первые дни он вёл себя очень осторожно и если почти сразу привык к нам, сотрудникам ветчасти, то очень боялся посторонних людей. С особенной опаской он почему-то относился к крупным мужчинам, - отметили ветеринары зоопарка.
Ветеринарам удалось вылечить мелкие травмы животного: рану на лбу, разлизанный до крови кончик хвоста, что характерно для животных, часто пребывающих в стрессовом состоянии, а также вросшие когти.
- А ещё, на удивление, он очень любит купаться, что нехарактерно для львов в принципе. Каждый раз, когда мы чистим, а затем моем вольер, он настойчиво лезет и старается попасть под струю воды, - говорят ветеринары.
По словам специалистов, в общую фауну зоопарка Симбу пока определять рано. В связи с карантином и с тем, что большинство лабораторий были задействованы в борьбе с коронавирусом, пока не готовы анализы на возможные инфекционные заболевания львёнка.
Напомним, Симба из Актау стал седьмым по счёту львом, который обитает в алматинском зоопарке.
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