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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:54

Просмотров: 309

В алматинском зоопарке рассказали о жизни львёнка Симбы из Актау

Симба всё ещё находится на карантине. За это время у зверя полностью зажили травмы и окрепла психика. Об этом сообщается на информационном портале Sputniknews.kz.

Иллюстративное фото с сайта sputniknews.kz
Об адаптации львёнка Симбы из Актау рассказали в алматинском зоопарке.

Ветеринары алматинского зоопарка, как передаёт Sputniknews.kz, рассказали, что за время карантина у него полностью зажили травмы, имевшиеся при поступлении, и заметно укрепилась психика.

- В первые дни он вёл себя очень осторожно и если почти сразу привык к нам, сотрудникам ветчасти, то очень боялся посторонних людей. С особенной опаской он почему-то относился к крупным мужчинам, - отметили ветеринары зоопарка.

Ветеринарам удалось вылечить мелкие травмы животного: рану на лбу, разлизанный до крови кончик хвоста, что характерно для животных, часто пребывающих в стрессовом состоянии, а также вросшие когти.

- А ещё, на удивление, он очень любит купаться, что нехарактерно для львов в принципе. Каждый раз, когда мы чистим, а затем моем вольер, он настойчиво лезет и старается попасть под струю воды, - говорят ветеринары.

По словам специалистов, в общую фауну зоопарка Симбу пока определять рано. В связи с карантином и с тем, что большинство лабораторий были задействованы в борьбе с коронавирусом, пока не готовы анализы на возможные инфекционные заболевания львёнка.

Напомним, Симба из Актау стал седьмым по счёту львом, который обитает в алматинском зоопарке.



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