В Мангистау продолжается регистрация автомобилей из Армении

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В пресс-службе полиции сообщили, что если автовладельцы по каким-либо причинам не успели зарегистрировать свой автотранспорт, они могут это сделать в СпецЦонах Актау, Жанаозена и в Бейнеуском районе.



- Со стороны сотрудников полиции в отношении автовладельцев, не зарегистрировавших свой транспорт до 1 сентября 2020 года, во время целенаправленных рейдовых мероприятий привлечение к административной ответственности осуществляться не будет. Кроме этого, с 1 сентября в СпецЦонах началась регистрация автотранспортных средств, ввезенных из Армении, то есть переоборудованных «праворульных» с левосторонним расположением органов управления при наличии документов о переоборудовании,- сообщили в полиции региона.



В настоящее время лаборатории по проверке и выдаче «Протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства» функционируют в Алматы, Костанае и Уральске.



Контактные телефоны:

- по г.Алматы - 8 (7273)79-12-52, 379-12-58.

- по г.Костанай - 8 (7142) 54-74-73, 54-29-08.

- по г.Уральск - 8 (7112) 23-97-13, 23-97-36.



Владельцы автомобилей, ввезённых из Армении, при постановке на учет своих машин должны оплатить сбор за регистрацию – 695 тенге, пошлину за техпаспорт – 3 473 тенге и пошлину за госномер - 7 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге.