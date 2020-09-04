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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:43

Просмотров: 1043

В Мангистау продолжается регистрация автомобилей из Армении

По состоянию на 1 сентября по области зарегистрировано 3 тысячи 276 единиц автотранспортных средств, ввезенных из Армении. Регистрация автомобилей продолжается, автовладельцы могут зарегистрироваться в СпецЦонах Актау, Жанаозена и в Бейнеуском районе. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото rus.azattyq-ruhy.kz
В пресс-службе полиции сообщили, что если автовладельцы по каким-либо причинам не успели зарегистрировать свой автотранспорт, они могут это сделать в СпецЦонах Актау, Жанаозена и в Бейнеуском районе.

- Со стороны сотрудников полиции в отношении автовладельцев, не зарегистрировавших свой транспорт до 1 сентября 2020 года, во время целенаправленных рейдовых мероприятий привлечение к административной ответственности осуществляться не будет. Кроме этого, с 1 сентября в СпецЦонах началась регистрация автотранспортных средств, ввезенных из Армении, то есть переоборудованных «праворульных» с левосторонним расположением органов управления при наличии документов о переоборудовании,- сообщили в полиции региона.

В настоящее время лаборатории по проверке и выдаче «Протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства» функционируют в Алматы, Костанае и Уральске.

Контактные телефоны:
- по г.Алматы - 8 (7273)79-12-52, 379-12-58.
- по г.Костанай - 8 (7142) 54-74-73, 54-29-08.
- по г.Уральск - 8 (7112) 23-97-13, 23-97-36.

Владельцы автомобилей, ввезённых из Армении, при постановке на учет своих машин должны оплатить сбор за регистрацию – 695 тенге, пошлину за техпаспорт – 3 473 тенге и пошлину за госномер - 7 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге.



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Комментарии ( 4 )

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  • Куато
  • Око
 Maximus (Посетители) Сегодня, 15:00
Око,Потому как половину автохлама ввезли представители нашего правопорядка.
 
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  • Maximus
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:02
Казахстан автосвалка для всяких кустарных перекидок, и автоутиля с ближайшего зарубежья

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 n92 (Посетители) Сегодня, 13:41
90% из них ездят как олени...
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 12:48
Какая прелесть... ни штрафов ни растаможки.. Продолжайте в том же духе!

всё вижу
 
 

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