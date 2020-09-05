В Мангистауской области начато строительство модульного инфекционного стационара

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В работе стационара, со слов Жамал Жаманбаевой, руководителя управления здравоохранения, будут задействованы более 300 медицинских работников.



- На сегодняшний день решается вопрос приобретения кислородной станции. Сейчас мы готовим врачей других специальностей для перепрофилирования, в общей сложности в работе стационара будут задействованы 300 человек. Имеющаяся областная инфекционная больница, развернутая на 120 коек, расположена в двух отдельных зданиях – в 1 и 26 микрорайонах. Здания построены почти 40 лет назад, поэтому они не соответствуют современным санитарным правилам и нормам инфекционной безопасности и контроля. Поэтому необходим новый инфекционный стационар, который сейчас строится, - рассказала Жамал Жаманбаева.



Завершение строительства ожидается в октябре.



- В период пандемии в области было развернуто 13 стационаров, рассчитанных на полторы тысячи коек. Более 700 коек предусмотрено в областном центре. В случае необходимости потребность в койках будет покрыта. Возможно, некоторые койки будут простаивать после окончания пандемии, но поскольку нет гарантий, что она не повторится, мы должны быть готовы к оказанию медицинской помощи больным, - прокомментировала Жамал Жаманбаева.



Напомним, государственной межведомственной комиссией принято решение о строительстве 13 новых инфекционных больниц на 2,7 тысячи коек. В минздраве отметили, что возводиться они будут в Алматы, 11 областях республики, в том числе, в Мангистау.