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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 2171

В Мангистауской области начато строительство модульного инфекционного стационара

В 1 микрорайоне Актау строится быстровозводимая модульная инфекционная больница. Строительство ведется за счет республиканского бюджета. Больница рассчитана на 200 коек и будет полностью оснащена необходимым медицинским оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

_фото из сети Интернет
В работе стационара, со слов Жамал Жаманбаевой, руководителя управления здравоохранения, будут задействованы более 300 медицинских работников.

- На сегодняшний день решается вопрос приобретения кислородной станции. Сейчас мы готовим врачей других специальностей для перепрофилирования, в общей сложности в работе стационара будут задействованы 300 человек. Имеющаяся областная инфекционная больница, развернутая на 120 коек, расположена в двух отдельных зданиях – в 1 и 26 микрорайонах. Здания построены почти 40 лет назад, поэтому они не соответствуют современным санитарным правилам и нормам инфекционной безопасности и контроля. Поэтому необходим новый инфекционный стационар, который сейчас строится, - рассказала Жамал Жаманбаева.

Завершение строительства ожидается в октябре.

- В период пандемии в области было развернуто 13 стационаров, рассчитанных на полторы тысячи коек. Более 700 коек предусмотрено в областном центре. В случае необходимости потребность в койках будет покрыта. Возможно, некоторые койки будут простаивать после окончания пандемии, но поскольку нет гарантий, что она не повторится, мы должны быть готовы к оказанию медицинской помощи больным, - прокомментировала Жамал Жаманбаева.

Напомним, государственной межведомственной комиссией принято решение о строительстве 13 новых инфекционных больниц на 2,7 тысячи коек. В минздраве отметили, что возводиться они будут в Алматы, 11 областях республики, в том числе, в Мангистау.



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Комментарии ( 2 )

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mer (Посетители) Сегодня, 16:17
Машину трудно остановить,а тем более
паровоз.
 
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  • mer
  • Vohazab
 бася (Посетители) Сегодня, 12:17
а кто лечить будет? судя по тому что увидели весной и летом - стационар может превратится в морг с такими "медиками"..может пора уже проводить среди них тестирование?
хотя о чём это я? всем известно как у нас тесты проходят unsmile
 
 

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